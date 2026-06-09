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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 13:52

Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti

Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti

Бывший дизайнер Bugatti и Lamborghini раскрыл шокирующую правду о современных машинах

Почему современные авто теряют индивидуальность: взгляд дизайнера Bugatti

Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.

Мало кто задумывается, как мода и цифровые тренды влияют на то, какими становятся новые автомобили. Известный дизайнер Bugatti объяснил, почему классика выигрывает у современных моделей, и рассказал, что мешает создавать по-настоящему уникальные машины. Какие проблемы ждут автопром - разбираемся подробно.

Российским автолюбителям стоит обратить внимание на то, как меняется подход к созданию автомобилей в мире. Сегодня даже премиальные бренды все чаще жертвуют долговечностью и функциональностью ради модных тенденций и цифровых новшеств. Это напрямую влияет на то, какие машины появляются на рынке и как долго они остаются актуальными.

Александр Селипанов, дизайнер с мировым именем, стоявший за внешним видом Bugatti Chiron и Lamborghini Huracan, поделился в эфире Радио РБК своим взглядом на современные тренды в автопроме. По его словам, сегодня автомобильная индустрия все больше напоминает индустрию моды: производители стремятся удивить внешним видом и количеством экранов, забывая о практичности и долговечности. Он отмечает, что сейчас детали машин часто создаются исключительно ради эстетики, а не ради пользы для водителя. В результате автомобили становятся похожими друг на друга, а их ценность быстро теряется.

Селипанов подчеркивает, что в новых моделях слишком много фальшивых элементов - от воздухозаборников до декоративных спойлеров. Интерьеры перегружены цифровыми технологиями, которые отвлекают от вождения и могут создавать опасные ситуации на дороге. По его мнению, автомобиль должен быть предметом, которым хочется пользоваться долго, а не менять как аксессуар каждый сезон.

Однако дизайнер отмечает, что на фоне массового увлечения технологиями появляются и интересные исключения. Например, Tesla Cybertruck, несмотря на спорную внешность, выделяется продуманной конструкцией и новым подходом к производству. В то же время, по мнению Селипанова, классические модели Porsche или Volkswagen 15-20-летней давности выигрывают у современных «китайцев» именно благодаря гармонии между формой и функцией.

Говоря о собственных проектах, Селипанов вспоминает работу над Lamborghini Huracan. Он объясняет, что старался сохранить фирменные черты бренда, но при этом сделать силуэт более лаконичным и функциональным. Например, он предложил разделить воздухозаборники так, чтобы боковая линия оставалась чистой, а интерьер не превращался в «новогоднюю елку» из декоративных деталей. Такой подход позволил создать узнаваемый, но не перегруженный образ.

Особое внимание дизайнер уделяет деталям, которые напрямую влияют на управляемость и безопасность. В случае с Bugatti Chiron ему пришлось бороться за замену тяжелых и дорогих колес на более легкие и стандартные. Это решение позволило снизить вес, улучшить динамику и сделать автомобиль безопаснее. По словам Селипанова, такие изменения часто встречают сопротивление внутри компаний, но в итоге выигрывают все - и производитель, и водитель.

Среди главных проблем автопрома эксперт выделяет отсутствие единого видения у команд, которые разрабатывают новые модели. Когда за столом собираются десятки людей с разными интересами, итоговый продукт часто оказывается компромиссным и теряет индивидуальность. Именно поэтому, по мнению Селипанова, в российском автопроме пока не появилось машин, способных конкурировать с Lamborghini или Bugatti.

Интересно, что похожие вопросы о влиянии новых технологий и смене приоритетов в автоиндустрии поднимались и в других материалах. Например, недавно мы разбирались, почему китайский лимузин Hongqi Guoya выбирают вместо Rolls-Royce, и как это меняет рынок премиальных автомобилей - подробнее об этом можно узнать в разборе о выборе китайского люкса.

Селипанов уверен, что в ближайшие годы автопром ждет откат от избыточной цифровизации. Уже сейчас заметен тренд на возвращение к физическим кнопкам и более простым решениям в интерьере. Водители устают от постоянных обновлений и сложных интерфейсов, хотят получать удовольствие от управления, а не быть пассажирами в собственных машинах. По мнению эксперта, будущее за автомобилями, где форма и содержание неразделимы, а технологии служат человеку, а не наоборот.

Для справки: Александр Селипанов родился в Грузии, учился в Москве, затем переехал в США, где окончил ArtCenter College of Design и основал студию Hardline 27. За его плечами работа с Volkswagen, Koenigsegg, Genesis, Bugatti и Lamborghini. Как пишет Autonews, его подход к дизайну основан на уважении к истории бренда и поиске баланса между эстетикой и функциональностью. Это позволяет создавать машины, которые не только привлекают взгляд, но и дарят настоящее удовольствие от вождения.

Упомянутые марки: Bugatti, Lamborghini, Porsche, Volkswagen, Genesis, Koenigsegg
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