Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 12:08

Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз

Эволюция ручника: как электронные системы меняют привычки водителей – стоит ли доверять автоматике

В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.

Стояночный тормоз, который многие по привычке называют ручником, долгое время оставался простым и надежным элементом автомобиля. Его задача – удерживать машину на месте, особенно на уклоне. Еще недавно большинство водителей тянули за рычаг или нажимали на педаль, чтобы зафиксировать авто. Но сегодня все чаще на центральной консоли можно увидеть компактную кнопку с пиктограммой тормоза. Почему же автопроизводители массово переходят на электронные стояночные тормоза?

Традиционный ручник был полностью механическим: усилие от рычага или педали передавалось на задние колеса через стальные тросы. Такая система работала независимо от основных тормозов и считалась надежной. Однако у нее были и свои недостатки. Со временем тросы растягивались, изнашивались, а под воздействием влаги и грязи могли заедать или ржаветь. В результате ручник мог перестать держать машину, а водитель – даже не заметить этого вовремя.

Первые электронные стояночные тормоза появились в начале 2000-х годов. Одним из пионеров стала BMW с моделью 7-й серии. Вместо рычага в салоне установили кнопку, а за работу тормоза отвечал электромотор, который приводил в действие механизм на задних колесах. Такая система позволила не только освободить место в салоне, но и избавиться от длинных тросов под днищем, которые раньше были уязвимы для коррозии и механических повреждений.

Сегодня электронные стояночные тормоза встречаются почти во всех новых автомобилях среднего и премиального сегмента. Современные системы используют электроприводы, которые напрямую воздействуют на тормозные суппорты. Это не только упрощает конструкцию, но и делает работу тормоза более предсказуемой и стабильной. Водителю больше не нужно прилагать усилия – достаточно легкого нажатия на кнопку. Кроме того, электронный тормоз может автоматически включаться при остановке или отключаться при начале движения, что снижает риск забыть его активировать или, наоборот, оставить включенным.

Еще одно преимущество – дополнительные функции. Например, режим Auto Hold удерживает машину на месте при остановке на светофоре или в пробке, не требуя постоянного нажатия на педаль тормоза. Некоторые системы позволяют настраивать параметры работы тормоза под индивидуальные предпочтения водителя. Это особенно удобно в городских условиях и на сложных участках дороги.

Однако у электронных стояночных тормозов есть и свои минусы. В случае выхода из строя электропривода или электроники, разблокировать тормоз вручную бывает непросто. Кроме того, ремонт таких систем обычно обходится дороже, чем у классических механических решений. Тем не менее, производители уверяют, что современные электронные тормоза проходят строгие испытания и рассчитаны на долгий срок службы.

Переход на электронные стояночные тормоза – это не просто дань моде или стремление к минимализму в интерьере. Это шаг к повышению безопасности, удобству и надежности. Водителям остается только привыкнуть к новым технологиям и не забывать следить за исправностью всех систем автомобиля.

