Как экология и технологии вытеснили «безвтыковые» моторы – стоит ли ждать их возвращения

10 декабря 2025, 06:15
Почему современные двигатели не прощают обрыв ремня ГРМ и гнут клапана
Многие помнят времена, когда обрыв ремня ГРМ не приводил к серьезным поломкам. Сейчас ситуация изменилась. Почему современные моторы стали такими требовательными? Какие причины стоят за исчезновением «безвтыковых» конструкций? Ответы в нашем материале.
Еще в начале 2000-х годов многие автомобилисты не боялись обрыва ремня ГРМ: максимум, что грозило мотору — замена ремня и пары роликов. В то время были популярны так называемые «безвтыковые» двигатели, в которых клапаны не встречались с поршнями даже при фазе газораспределения. Сегодня подобная поломка почти всегда заканчивается сложным ремонтом — погнуты клапаны, иногда срабатывают поршни и даже головка блока. Почему так произошло и что изменилось в конструкциях современных моторов?
Главная причина — ужесточение экологических норм и требований к топливной экономичности. Раньше инженеры могли позволить себе оставить в поршне специальные выемки — цековки, которые создали запас пространства для клапанов. Это позволяло избежать их срабатывания с помощью поршня при обрыве ремня. Однако такие решения увеличили объем камеры сгорания, уменьшив степень сжатия. Именно высокая степень сжатия сегодня — залог низкого расхода топлива и минимального загрязнения вредных веществ.
В современных моторах степень сжатия может достигать 14:1, что было бы немыслимо для старых конструкций. Чтобы добиться таких результатов, инженеры делают камеру сгорания максимально маленькой и убирают все лишние зазоры. Цековки в поршнях стали несовместимы с новыми стандартами. В результате при обрыве ремня ГРМ клапаны оказываются слишком близко к поршням и практически неизбежно получают повреждение.
Еще один фактор — рост производительности и внедрение сложных систем изменения фаз газораспределения. Такие технологии, как VVT-i или VTEC, позволяют динамично менять моменты открытия и закрытия клапанов, чтобы мотор работал эффективнее на разных оборотах. Но если привод ГРМ выйдет из конструкции, клапаны могут оказаться в открытом положении, и встреча с поршнем станет неизбежной. Кроме того, современные детали стали легче и компактнее. Это приводит к инерции и потерям, но делает двигатель менее терпимым к ошибкам в обслуживании.
Некоторые автолюбители считают, что производители специально усложняют моторы ради ремонта. Однако на примере инженеры просто адаптируются под современные требования. Двигатель проектируется так, чтобы работать безотказно весь срок службы — при условии, что владелец соблюдает регламент и вовремя меняет ремень ГРМ. Ответственность за надежность теперь лежит не только на производителе, но и на водителе.
В итоге эра «безвтыковых» — это не заговор, а результат технического прогресса. Современные моторы стали мощнее, экономичнее и экологичнее, но за это приходится платить обслуживанием. Любая ошибка или экономия на деталях могут обернуться затратами. Поэтому сегодня особенно важно следить за состоянием ремня ГРМ и не откладывать его замену.
10.12.2025, 07:03
Редкий Cadillac Fleetwood Talisman 1974 года: роскошь на колесах с неожиданной проблемой
Cadillac Fleetwood Talisman 1974 года — воплощение американской роскоши. Владелец обратился к специалисту после инцидента с мотором. Автомобиль уникален и встречается крайне редко. Что случилось с этим культовым седаном — читайте далее.Читать далее
10.12.2025, 05:41
Необычный автодом на базе Saab 900: как шведское купе превратили в дом на колесах
В сети появился уникальный автодом, созданный на базе Saab 900. Внутри — мини-кухня, кровать и шкафчики. Модуль легко снимается, а интерьер удивляет продуманностью. Узнайте, чем еще интересен этот редкий экземпляр.Читать далее
09.12.2025, 19:23
Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама
Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 18:46
В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски
В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 17:16
Как Mazda в 90-х создала чемодан на колесах, способный разгоняться до 30 км/ч
В начале 90-х Mazda удивила мир необычным проектом. Компания создала чемодан, который мог ездить. Эта идея опередила время и до сих пор вызывает интерес. Почему японцы решились на такой шаг? Как это связано с современными трендами мобильности? Ответы — в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
09.12.2025, 15:27
Минпромторг продлит эксперимент с маркировкой автотоваров до конца лета 2026 года
Минпромторг решил не спешить с обязательной маркировкой автотоваров. Эксперимент продлят до августа 2026 года. Ожидаются новые правила и возможные сборы. Подробности и последствия для рынка пока не раскрыты.Читать далее
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
09.12.2025, 13:54
Новый автомобиль из салона оказался битым: как не стать жертвой обмана дилера
Покупка нового авто может стать лотереей. Дилеры иногда скрывают серьезные дефекты. Узнайте, как защитить свои деньги. Простые советы помогут избежать обмана. Не дайте испортить радость от покупки.Читать далее
09.12.2025, 12:59
Эксперт раскрыл главный парадокс престижной советской «Волги» ГАЗ-3102
Советский седан ГАЗ-3102 был очень престижным. Его создавали как ответ западным авто. Но у машины были серьезные недостатки. Эксперт указал на главные противоречия. Эта «Волга» полна технических компромиссов.Читать далее
