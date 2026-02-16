Почему все современные двигатели «одноразовые», и к чему нужно быть готовым их владельцу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 15:46

Почему современные моторы теряют ресурс: главные причины и что делать владельцам

Двигатели последних поколений все чаще вызывают вопросы у владельцев: ресурс снижается, а ремонт становится сложнее. Разбираемся, что изменилось в конструкции и почему это важно учитывать при эксплуатации.

В последние годы владельцы автомобилей все чаще сталкиваются с тем, что моторы новых машин служат заметно меньше, чем их предшественники. Причина не только в изменении технологий, но и в том, как теперь устроено само производство двигателей. Это напрямую влияет на расходы и подход к обслуживанию, а значит, касается каждого, кто планирует покупку или уже владеет современным автомобилем.

Еще пару десятилетий назад моторы, которые без капитального ремонта проходили по миллиону километров, были не редкостью. Сегодня такие истории воспринимаются как байки из прошлого. Современные двигатели проектируются иначе: производители делают ставку на легкость, экологичность и внедрение новых технологий, а не на максимальный срок службы. В результате ресурс большинства моторов заметно сократился, а ремонтопригодность стала проблемой.

Один из ключевых факторов - материалы. Если раньше блоки цилиндров делали из чугуна, который легко поддавался восстановлению, то теперь на смену пришел алюминий. Да, он легче и лучше рассеивает тепло, но при этом гораздо хуже переносит износ и ремонт. В случае серьезных повреждений алюминиевый блок часто проще заменить, чем восстановить. Даже если удается провести гильзовку, вернуть мотору прежний ресурс практически невозможно - максимум половину от изначального срока службы.

Еще одна особенность - современные моторы часто не допускают установку ремонтных поршней. Это значит, что при износе цилиндров или поршневой группы приходится менять весь блок или даже двигатель целиком. Такой подход увеличивает стоимость обслуживания и делает эксплуатацию автомобиля менее предсказуемой.

Однако не только конструкция и материалы виноваты в снижении ресурса. Существенную роль играет и то, как владельцы ухаживают за своими машинами. Многие ориентируются на рекомендации производителей по замене масла раз в 15 тысяч километров, хотя даже самые современные масла не выдерживают такой пробег без потери свойств. Оптимальный интервал - 7 тысяч километров, особенно если автомобиль эксплуатируется в городе, где нагрузки на мотор выше.

В итоге найти машину с действительно надежным мотором становится все сложнее. Тем не менее, продлить срок службы двигателя можно, если не экономить на обслуживании и вовремя проводить все необходимые процедуры. Особенно это актуально для тех, кто часто ездит по пробкам или использует автомобиль в тяжелых условиях.

Современные двигатели - это компромисс между требованиями экологии, экономии топлива и желанием производителей снизить себестоимость. В результате владельцам приходится быть внимательнее к техническому состоянию своих машин и заранее готовиться к возможным тратам на ремонт или замену агрегата. Надежность теперь зависит не только от завода, но и от того, насколько ответственно водитель относится к обслуживанию.

