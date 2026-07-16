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Автор: Дмитрий Новиков

16 июля 2026, 15:03

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях

Смертельная ловушка на дороге: тесты ADAC доказали - стандартные защиты грузовиков не работают

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях

Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.

Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.

На российских дорогах аварии с участием грузовиков остаются одними из самых опасных. Как сообщает 110km.ru, недавний краш-тест ADAC выявил тревожные недостатки в конструкции стандартных противоподкатных устройств - систем защиты на задней части грузовых автомобилей. В ходе испытания Tesla Model 3 на скорости 56 км/ч врезалась в прицеп, оснащенным типовой противоподкатной балкой, которая должна была предотвратить серьезные последствия для легкового авто.

Однако реальность оказалась далека от ожиданий: металлический элемент, призванный остановить машину, попросту вырвало из креплений, и Tesla ушла под прицеп почти до середины кузова. Это значит, что зона выживания для пассажиров практически исчезла, а последствия такого удара могли быть фатальными. Эксперты отмечают, что подобные конструкции не выдерживают даже относительно умеренных скоростей, а их эффективность в реальных условиях вызывает серьезные вопросы.

В США уже внедряются более прочные решения, но на европейском и российском рынках такие системы пока не получили распространения. Причина - устаревшие требования к сертификации и отсутствие инициативы со стороны производителей. Между тем, статистика неумолима: легковые автомобили оказываются беззащитны даже перед неподвижными грузовиками.

В попытке снизить число подобных трагедий автопроизводители активно внедряют ассистенты экстренного торможения. Эксперты ADAC протестировали семь современных моделей - от BMW X3 до VW Tiguan - в различных сценариях: от полного перекрытия до частичного смещения и типичных ситуаций на трассе. Результаты оказались неоднозначными: ни одна из машин не смогла гарантированно избежать столкновения на скоростях выше 100 км/ч во всех тестах. Более того, некоторые системы не срабатывали даже при 56 км/ч, если ситуация была нестандартной.

Фото: 110km.ru

Особенно сложными оказались сценарии с частичным перекрытием, когда автомобиль приближается к грузовику не по центру, а со смещением. В таких случаях электроника должна отличать реальную угрозу от попытки обгона, чтобы не спровоцировать ложное срабатывание. Это требует от производителей тонкой настройки алгоритмов, но пока идеального решения не найдено. В реальной жизни это означает, что даже самые современные ассистенты не могут полностью заменить внимательность водителя, особенно на высоких скоростях.

Если Вы не знали, Tesla активно тестирует и совершенствует свои технологии, получая высокие оценки в европейских и американских рейтингах безопасности. Однако даже автомобили с максимальными баллами по Euro NCAP, как показал тест ADAC, не застрахованы от тяжелых последствий при столкновении с грузовиком, если конструкция последнего не отвечает современным требованиям. Это подчеркивает важность комплексного подхода к безопасности на дорогах, где роль играет не только электроника, но и инженерные решения в конструкции транспортных средств.

В дополнение стоит отметить, что эксперты рекомендуют пересмотреть стандарты крепления подрамников на прицепах и усилить требования к их прочности. Также отмечается потенциал для развития ассистентов, способных раньше распознавать опасные ситуации, особенно на загруженных трассах. В конечном итоге, только сочетание новых технологий и обновленных стандартов способно снизить число трагедий на дорогах.

Упомянутые марки: Tesla
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