Срок службы автомобиля: что скрывают цифры в документах

Почему срок гарантии не отражает реальный ресурс Geely и Haval

Многие путают гарантию и ресурс авто. Важно знать, что они означают. Не все производители раскрывают детали. Разберемся, как это влияет на эксплуатацию.

Многие путают гарантию и ресурс авто. Важно знать, что они означают. Не все производители раскрывают детали. Разберемся, как это влияет на эксплуатацию.

Автовладельцы часто считают, что гарантийный срок полностью определяет, сколько прослужит их машина. Однако это не так: гарантия лишь защищает от заводских дефектов, а не гарантирует долгую эксплуатацию. На практике срок службы автомобиля зависит от множества факторов, и его указывают в технической документации, рассказывает Pravda.Ru.

Гарантийные обязательства - это обещание производителя бесплатно устранить неисправности, возникшие по вине завода, при условии соблюдения регламента обслуживания. Но как только этот период заканчивается, ответственность бренда ограничивается. Срок службы - это расчетное время, в течение которого автомобиль должен оставаться работоспособным при нормальных условиях эксплуатации. На него влияют качество топлива, состояние дорог, климатические особенности и стиль вождения.

Для китайских марок эти показатели различаются. Например, у Chery срок службы составляет 7 лет или 200 тысяч километров, и на этот же период распространяется поддержка по отдельным узлам, если владелец соблюдает все требования по обслуживанию. Geely обычно указывает 5 лет или 200 тысяч километров, но стандартная гарантия ограничена 150 тысячами километров пробега. У Haval срок службы может достигать 6 лет без строгого лимита по километражу, а базовая гарантия действует 3 года или 150 тысяч километров. Для некоторых компонентов поддержка продлевается еще на два года после окончания основной гарантии.

Автомобильные инженеры отмечают, что завершение расчетного срока службы не означает автоматическую поломку машины. Это лишь формальная граница, после которой производитель снимает с себя часть обязательств. Техническое состояние автомобиля определяется реальным износом и качеством обслуживания. Даже после окончания всех сроков, при должном уходе, машина может оставаться надежной и безопасной для эксплуатации.

Эксперты подчеркивают: ликвидность и состояние автомобиля после завершения гарантийного и расчетного срока зависят не от даты в документах, а от истории обслуживания и отсутствия серьезных неисправностей. Официальные дилеры продолжают обслуживать такие автомобили, ведь для них это обычная практика, а для бренда - способ сохранить лояльность клиентов.