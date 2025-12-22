Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 20:06

Почему старая версия Android Auto выигрывает у нового CarPlay в реальных условиях

Пять причин, по которым Android Auto остается впереди — неожиданные выводы

В 2025 году битва между Android Auto и CarPlay обострилась. Автопроизводители все чаще внедряют собственные мультимедийные системы. Но поклонники Android уверены: старая версия Android Auto по-прежнему лучше. В чем секрет ее популярности? Мы разобрались в деталях и нашли пять веских аргументов.

В последние годы конкуренция между Android Auto и CarPlay стала настоящей ареной для поклонников Android и iPhone. Каждый лагерь находит свои плюсы, но в 2025 году, когда автоконцерны все чаще делают установку на отдельные платформы, споры только усилились. Несмотря на технологические новинки, многие водители по-прежнему считают, что старая версия Android Auto превосходит обновленный CarPlay.

Одна из основных причин — простота и надежность интерфейса. Водители отмечают, что Android Auto не перегружен лишними функциями и позволяет быстро получить доступ к нужным приложениям. Это особенно важно на дороге. В отличие от CarPlay, где новые обновления иногда усложняют навигацию, Android Auto сохраняет привычную логику управления.

Еще один плюс - гибкость настроек. Пользователи Android Auto могут самостоятельно выбирать, какие приложения отображать на экране, а какие закрывать. Это дает больше свободы и позволяет адаптировать систему под собственные привычки. В CarPlay же многие параметры жестко заданы производителем, что не всегда удобно.

Не стоит забывать и о совместимости. Старая версия Android Auto поддерживает широкий спектр автомобилей, включая те модели, которые были выпущены несколько лет назад. Для владельцев эксплуатируемых машин это становится настоящим спасением. CarPlay чаще всего требует более новой версии оборудования и программного обеспечения, ограничивающего круг пользователей.

Еще один аргумент в пользу Android Auto – стабильность работы. По словам многих водителей, система реже зависит и быстрее реагирует на команды. Это особенно заметно при использовании навигации или голосового управления. В условиях российских дорог, когда важно не терять время на перезагрузку системы, этот фактор становится решающим.

Наконец, стоит отметить интеграцию с сервисами Google. Карты, голосовой помощник, музыка - все это работает без сбоев и не требует дополнительных настроек. Для тех, кто привык к экосистеме Google, переход на CarPlay может показаться шагом назад.

В итоге, несмотря на активное развитие CarPlay и появление новых функций, старая версия Android Auto продолжает удерживать позиции. Простота, гибкость и надежность – вот те качества, которые ценят водители. И пока автопроизводители экспериментируют со своими собственными решениями, многие автомобилисты остаются верны проверенной системой.

