Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой
Когда плотность снижается ещё сильнее, то уже при 15 – 20 градусах мороза электролит в батарее замерзает, превращаясь в лёд. Поскольку тела при замерзании расширяются, корпус замерзшей АКБ может треснуть. Иногда можно расслышать даже характерное похрустывание пластика. В этом случае батарею использовать уже нельзя.
Зимой надо особенно внимательно следить за состоянием АКБ, вовремя её обслуживать и при необходимости подзаряжать. Старый аккумулятор лучше заменить на новый. А при обнаружении неисправностей, не откладывать визит в автомастерскую.
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
07.12.2022, 16:47
Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Отправлять на экспорт бэушные автомобили Китай начал еще весной 2019 года. Правительство рассчитывало подстегнуть темпы продаж новых машин. На первом этапе право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций.Читать далее
-
07.12.2022, 16:08
Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки в Россию прекращены, а параллельный импорт пока не спасает ситуацию.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
-
07.12.2022, 14:56
У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
-
07.12.2022, 13:55
В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности
Разработка собственного небольшого автомобиля идет на калининградском «Автоторе» полным ходом. Модель будет адресована молодежи для ежедневных поездок по городу. Рабочее название проекта «Янтарь».Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
07.12.2022, 16:47
Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Отправлять на экспорт бэушные автомобили Китай начал еще весной 2019 года. Правительство рассчитывало подстегнуть темпы продаж новых машин. На первом этапе право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций.Читать далее
-
07.12.2022, 16:08
Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки в Россию прекращены, а параллельный импорт пока не спасает ситуацию.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
-
07.12.2022, 14:56
У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
-
07.12.2022, 13:55
В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности
Разработка собственного небольшого автомобиля идет на калининградском «Автоторе» полным ходом. Модель будет адресована молодежи для ежедневных поездок по городу. Рабочее название проекта «Янтарь».Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 16 500 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 13 800 000 РDodge 1500 2022 в Москве
- 330 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 4 500 000 РBMW X5 2016 в Москве
- 4 000 000 РKIA K8 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий