Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой

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Эксперты издания NJcar объяснили, почему зимой опасно эксплуатировать выработавшую свой срок аккумуляторную батарею. Все объясняется законами физики. Для нормальной работы АКБ необходим полный заряд и плотность электролита, близкая к показателю 1,3 грамма на кубический сантиметр. Если заряд вдвое меньше, а плотность упала, например, до 1,2, то аккумулятор всё равно будет функционировать, но только до температуры -30 градусов по Цельсию.

Когда плотность снижается ещё сильнее, то уже при 15 – 20 градусах мороза электролит в батарее замерзает, превращаясь в лёд. Поскольку тела при замерзании расширяются, корпус замерзшей АКБ может треснуть. Иногда можно расслышать даже характерное похрустывание пластика. В этом случае батарею использовать уже нельзя.

Зимой надо особенно внимательно следить за состоянием АКБ, вовремя её обслуживать и при необходимости подзаряжать. Старый аккумулятор лучше заменить на новый. А при обнаружении неисправностей, не откладывать визит в автомастерскую.

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