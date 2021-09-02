Почему старый ЗИЛ-130 привлек к себе больше внимания, чем новый самолет МС-21?
Всем подписчикам понятно – речь идет о новом самолете МС-21, который завершает летные испытания и готовится пополнить собой парки ведущих авиакомпаний России. Однако, внимание людей почему-то привлек не столько новый самолет, сколько видавший виды ЗИЛ-130. Давайте послушаем, о чем говорится в комментариях.
Андрей Крамаренко: «Красивая машина – «ЗИЛ». Роман Казанцев: «Все смотрят на ЗИЛ». Dmitry Serikov: «Большинство обратило внимание на ЗИЛ». Александр Дяченко: «Грустно, друзья. Группа как бы за авиацию, а по факту в комментах одни автомобилисты. С КрАЗа, ЗАЗа и им сочувствующие». Константин Веклич: «Ух ты, ЗИЛ-130, ещё бегает».
И далее идут рассуждения о судьбе Завода им. Лихачева… Александр Брагин: «Вот реалии современной действительности: современный самолёт, проходящий тестовые полёты на пригодность дальнейшей эксплуатации, и вот сама реалия - ЗИЛ-130 на переднем плане. Завода уже нет к большому сожалению, а автомобиль ещё служит. Печальный, но факт современной экономической действительности».
Владимир Башорин: «ЗИЛ сам себя убил. Почему-то ГАЗ и КамАЗ нормально живут, даже процветают. Модельный ряд растет». Титаренко Алексей: «Увы, завод просто расположен был не в выгодном для него месте, в современных реалиях».
Иван Качайло: «Хорошая машина. И зачем было продавать завод? Ставим два варианта: 4 цилиндра от «КамАЗа» или 5 и кабину от «133-го». У нас в селе Изобильном на ЗИЛ воткнули движок с турбонаддувом (140 «лошадок» плюс добавил обороты) от комбайна «Нива». В сёлах умельцы. А в Москве конструкторы - дубы».
Владимир Фёдоров: «ЗИЛ-130 работал всю жизнь на нашу страну. Он и сейчас работает, я всегда буду рад его видеть. Потому что это моё, родное».
- 1 780 000 РRenault Scenic 2018 в Москве
- 1 850 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 715 000 РNissan AD 2017 в Москве
- 4 300 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РBMW 5 серия 2016 в Москве
- 5 700 000 РBMW 7 серия 2017 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 890 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 050 000 РLexus RX 2006 в Москве
- 550 000 РVolvo S80 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий