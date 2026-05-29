Что скрывается за разницей в цене популярных видов бензина - неожиданные детали

29 мая 2026, 16:27
Почему стоимость АИ-92 и АИ-95 отличается, хотя их заливают из одной емкости
Многие водители удивляются разнице в цене бензина. Внешне топливо кажется одинаковым. Но есть нюансы, которые влияют на итоговую стоимость. Разбираемся, почему так происходит.
Вопрос о том, почему бензин АИ-92 и АИ-95 стоит по-разному, хотя их часто заливают из одной и той же емкости, давно волнует российских автомобилистов. На первый взгляд, оба вида топлива выглядят идентично и производятся из одной базы. Однако, как сообщает njcar.ru, различия кроются в последующих этапах производства и составе добавок.
После переработки нефти получается исходная бензиновая смесь с низким октановым числом. В таком виде она не подходит для современных моторов, особенно для турбированных агрегатов. Чтобы топливо соответствовало требованиям двигателей, производители используют специальные присадки, которые увеличивают октановое число. Чем выше этот показатель, тем лучше топливо выдерживает нагрузки и тем меньше риск возникновения детонации в цилиндрах.
Для получения АИ-95 требуется более сложная обработка и использование дополнительных компонентов. Если раньше для повышения октанового числа применяли свинец, то теперь его заменили на более экологичные вещества, такие как метил-трет-бутиловый эфир и другие современные присадки. Эти процессы делают производство АИ-95 дороже, что напрямую отражается на его цене на автозаправках.
Важно помнить, что попытки сэкономить на топливе могут привести к неприятным последствиям для автомобиля. Если двигатель рассчитан на работу с АИ-95, использование АИ-92 может вызвать снижение мощности, ускоренный износ деталей и сокращение срока службы мотора. В итоге экономия на заправке может обернуться серьезными затратами на ремонт.
Таким образом, разница в стоимости между АИ-92 и АИ-95 обусловлена не только маркетинговыми ходами, но и реальными технологическими особенностями производства. Выбор подходящего топлива - залог долгой и надежной работы двигателя.
29.05.2026, 14:39
МЧС развеяло слухи о запрете мобильных телефонов на АЗС с 1 июня 2026 года
Водителей напугали новыми правилами на АЗС, но запрета на мобильные телефоны не появится. МЧС официально опровергло слухи, а юристы объяснили, почему разговоры по телефону не приведут к штрафу или отказу в обслуживании. Что реально изменится с 1 июня и как не попасть в неловкую ситуацию - разбираемся подробно.Читать далее
29.05.2026, 13:41
В Госдуме предложили дать водителям 15 минут на документы при эвакуации авто
В России обсуждают новые правила эвакуации автомобилей: депутаты хотят дать водителям 15 минут, чтобы предъявить документы и избежать штрафстоянки. Почему это важно для всех, кто паркуется в городе, и какие нюансы могут изменить привычный порядок - разбираемся, что реально изменится и как это повлияет на обычных автовладельцев.Читать далее
29.05.2026, 13:09
Сколько стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211: реальные траты на обслуживание
Старые премиальные авто до сих пор манят многих, но их обслуживание часто оказывается неожиданно дорогим. Мы разобрались, сколько реально стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211, какие моторы выбрать и на чем можно сэкономить. Почему эти машины до сих пор популярны и что важно знать перед покупкой - рассказываем подробно.Читать далее
29.05.2026, 12:05
Зеленая стрелка на светофоре: почему нельзя ехать прямо и чем это грозит водителю
Водители часто сталкиваются с давлением на перекрестках, когда горит только зеленая стрелка, а основной сигнал еще красный. Разбираемся, почему важно не поддаваться на сигналы сзади и какие последствия могут быть за ошибку именно сейчас.Читать далее
29.05.2026, 11:58
Почему советские карбюраторные двигатели заводились на любом горючем и к чему это приводило
В эпоху СССР простые двигатели часто запускались на самых неожиданных смесях, что сегодня кажется невозможным. Почему это происходило, каковы были плюсы и минусы такого подхода, и чем подобные эксперименты оборачивались для техники - разбираемся в деталях.Читать далее
29.05.2026, 11:36
Что делать, если машина пострадала от ливня: главные шаги для восстановления
Проливные дожди и лужи могут привести к скрытым поломкам автомобиля, которые проявляются не сразу. Эксперт объяснил, как определить степень повреждений и какие детали требуют особого внимания. Мало кто знает, что даже после просушки могут возникнуть серьезные проблемы с электрикой и мотором. Почему важно не спешить с запуском двигателя и как избежать дорогого ремонта - советы специалистов актуальны для многих регионов России.Читать далее
29.05.2026, 11:04
Летние каникулы: почему число ДТП с детьми снова растет и что делать родителям
Летние каникулы - время, когда дети чаще оказываются на дорогах без присмотра взрослых. Госавтоинспекция фиксирует тревожный рост аварий с участием несовершеннолетних. Какие ошибки совершают родители, почему электросамокаты и питбайки становятся причиной новых рисков, и что реально поможет снизить число трагедий - объясняем на конкретных примерах и свежей статистике.Читать далее
29.05.2026, 09:04
Можно ли доливать воду вместо антифриза: что реально произойдет с мотором
Снижение уровня охлаждающей жидкости - частая проблема, которую многие замечают слишком поздно. Что делать, если под рукой нет антифриза, а ехать нужно срочно? Разбираемся, можно ли доливать обычную воду и чем это обернется для автомобиля.Читать далее
28.05.2026, 18:38
Проблемы универсала LADA Largus: критика комфорта, безопасности и технических решений
Универсал LADA Largus оказался под прицелом критики из-за серьезных проблем с двигателем, коробкой передач и подвеской. Владельцы отмечают неудобную посадку, слабую динамику и недостатки в системах отопления и кондиционирования. Почему эти вопросы актуальны именно сейчас - в материале.Читать далее
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
