Что скрывается за разницей в цене популярных видов бензина - неожиданные детали

Почему стоимость АИ-92 и АИ-95 отличается, хотя их заливают из одной емкости

Многие водители удивляются разнице в цене бензина. Внешне топливо кажется одинаковым. Но есть нюансы, которые влияют на итоговую стоимость. Разбираемся, почему так происходит.

Вопрос о том, почему бензин АИ-92 и АИ-95 стоит по-разному, хотя их часто заливают из одной и той же емкости, давно волнует российских автомобилистов. На первый взгляд, оба вида топлива выглядят идентично и производятся из одной базы. Однако, как сообщает njcar.ru, различия кроются в последующих этапах производства и составе добавок.

После переработки нефти получается исходная бензиновая смесь с низким октановым числом. В таком виде она не подходит для современных моторов, особенно для турбированных агрегатов. Чтобы топливо соответствовало требованиям двигателей, производители используют специальные присадки, которые увеличивают октановое число. Чем выше этот показатель, тем лучше топливо выдерживает нагрузки и тем меньше риск возникновения детонации в цилиндрах.

Для получения АИ-95 требуется более сложная обработка и использование дополнительных компонентов. Если раньше для повышения октанового числа применяли свинец, то теперь его заменили на более экологичные вещества, такие как метил-трет-бутиловый эфир и другие современные присадки. Эти процессы делают производство АИ-95 дороже, что напрямую отражается на его цене на автозаправках.

Важно помнить, что попытки сэкономить на топливе могут привести к неприятным последствиям для автомобиля. Если двигатель рассчитан на работу с АИ-95, использование АИ-92 может вызвать снижение мощности, ускоренный износ деталей и сокращение срока службы мотора. В итоге экономия на заправке может обернуться серьезными затратами на ремонт.

Таким образом, разница в стоимости между АИ-92 и АИ-95 обусловлена не только маркетинговыми ходами, но и реальными технологическими особенностями производства. Выбор подходящего топлива - залог долгой и надежной работы двигателя.