Почему стоимость полиса ОСАГО не выросла, несмотря на рост убыточности? Объясняет автоэксперт
Фото: svoboda.org
Петр Шкуматов, лидер Движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» заявил, что подобный сценарий был вполне ожидаем, дескать, это следствие целого комплекса факторов.
Первым делом он выделил увеличение среднего размера убытка по ОСАГО в I квартале 2021 года почти на 3%. И этому, по причине скачков курса доллара и росту цен на металлы, предшествовало увеличение стоимости автозапчастей на 20-30%.
Далее эксперт отметил влияние на убыточность роста цен (30-45%) на подержанные и новые автомобили в дилерских центрах. Плюс, как подчеркнул г-н Шкуматов, повышение аварийности некоторых сегментов, связанное с интенсивностью дорожного движения, сложными погодными условиями в ряде российских регионах, а также не самым высоким качеством работы сотрудников дорожных и коммунальных служб.
«Несмотря на естественный рост убыточности в сегменте ОСАГО, страховым компаниям пока удается поддерживать стоимость полисов на достаточно низком уровне, - заявил Петр Шкуматов. - Средняя премия ОСАГО для легкового автомобиля физлица в I полугодии 2021 года осталась на уровне 2020 года, составив 5448 рублей».
При этом автоэксперт не исключает вероятности того, что страховщики все же повысят стоимость полисов ОСАГО для отдельных категорий водителей. При этом, как отметил лидер «Синих ведерок», говорить о единой тенденции роста цен для всех страхователей нельзя, поскольку страховщики рассчитывают размер страховой премии индивидуально.
«Повышение цен, - подчеркнул Петр Шкуматов, - коснется высокорисковых водителей-лихачей, систематически нарушающих ПДД и создающих аварийные ситуации. А вот автолюбителям, которые ведут себя за рулем аккуратно, не становятся виновниками в ДТП и имеют низкий коэффициент бонус-малус, смысла волноваться нет».
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