Почему танк «Черчилль» проигрывал немецким «Тиграм»
Кто такой пехотный танк?
Пехотные танки предназначались для поддержки пехоты, например, во время штурма укреплённых позиций противника. Таким боевым машинам не требовалась высокая скорость, зато была очень нужна прочная броня. Кавалерийские же танки представляли собой лёгкие подвижные машины, способные быстро проникать в тыл и атаковать неожиданно. Согласно этой классификации вполне можно назвать советские Т-34 кавалерийскими, а КВ-1 – пехотными танками.
По старой памяти
Работы по созданию нового тяжелого пехотного танка начались в 1939 году. Начиналась Вторая мировая война, и англичане опасались, что она пойдёт по тому же сценарию, что и Первая, то есть, станет позиционной и окопной. Поэтому было решено создать тяжёлую машину, способную штурмовать серьёзные линии обороны, проходя через заграждения и минные поля.
Предполагалось, что новый танк будет иметь лобовую броню толщиной не менее 60 мм (в 1939 году – очень солидный показатель!) и гусеницы, охватывающие корпус, которые помогли бы преодолевать окопы и траншеи. Был создан прототип, получивший название A20. Интересно, что, помимо прочего, танк получил много маленьких катков, что позволило бы ему продолжать движение даже в случае повреждения нескольких из них. На практике A20 получились более тяжёлые и ещё более медленные, чем планировалось.
Война изменилась
После стремительного захвата Франции стало ясно, что никакой окопной войны не будет. Поэтому концепция нового танка была пересмотрена. Однако, использование на войне фортификационных сооружений никто не отменял. Так что это по-прежнему должен был быть классический пехотный танк, обладающий хорошей бронёй. При этом, было очевидным, что боевая машина должна эффективно бороться не только с укреплениями, но и с другими танками. A20 подвергли переделке. В частности, был установлен более мощный двигатель. Машины назвали A22.
В июне 41-го A22 пошли в серию под именем Mark IV или Churchill. Несложно догадаться, что имя «Черчилль» они получили в честь премьер-министра Великобритании. Так что же представляли собой эти танки?
Толстые лбы и слабые пушки
Лобовая броня имела толщину целых 102 миллиметра, а на некоторых более поздних модификациях в верхней части лба – и вовсе целых 152! Никакого наклона в этой верхней части, правда, не было. У наклонной середины «морды» показатель был скромнее: 57 миллиметров. Толщина бортов равнялась 76 (на самом бронированном варианте – 95), а кормы – 64 мм.
Для сравнения у КВ-1 броня передней части не превышала 75 миллиметров. Не забываем про наклон, но всё равно разница в толщине была очень большой. Весил «Черчилль» около 38 тонн, что при такой броне не так уж много. Максимальная скорость по шоссе не превышала 25 км/ч. Тот же КВ-1, весивший больше, разгонялся до 34 км/ч. Правда, средняя скорость передвижения у «Черчиллей» по факту была ненамного ниже, чем у КВ. Совсем уж медленными тяжёлые британцы не были. А вот проходимость действительно оказалась пусть и не катастрофической, но явно ниже среднего.
Вооружение «Черчилля» – это тема для отдельного разговора. За неимением лучшего, сначала боевую машину вооружили 40-миллиметровой танковой пушкой QF 2 pounder – безнадёжно устаревшей и не способной нормально бороться с немецкими танками. На всякий случай в танк воткнули ещё 76-миллиметровую гаубицу, разместив её посередине корпуса – то есть, примерно там, где в норме у танка может находиться пулемёт. Гаубица была закреплена наглухо и углов наводки не имела. Пулемёт, кстати, тоже был. Калибром 7,92 мм. Впоследствии появилось довольно много различных модификаций танка, имеющих различное вооружение: от той же 40-миллиметровой пушки и двух пулемётов, до гаубицы 95 мм., установленной уже в башне «как положено». Появилась и более бронированная версия, та самая, со 152-миллиметровой бронёй во лбу.
Надёжность танка оказалась средненькой. Проблемы были, разные, но нельзя сказать, что всё было совсем плохо.
Так плохо или хорошо?
В общем и целом, танк «Черчилль» считался скорее неудачным. С другой стороны, было немало и положительных отзывы от военных. Броня иногда действительно спасала танк от орудий противника. 40-миллиметровая пушка первого варианта «Черчилля» предсказуемо оказалась крайне слабой. Скорости, как уже было отмечено, для тяжелого танка на практике была вполне достаточно. В качестве танков именно поддержки пехоты некоторые варианты «Черчилля» показали себя неплохо, причём до самого конца войны. Так что своё предназначение эта машина выполнила. Ну, а сравнивать её с «Тиграми» – занятие заведомо бессмысленное и очень глупое.
Про «Тигры», кстати, можно почитать здесь: https://110km.ru/art/nemeckaya-legenda-tank-tigr-137426.html
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