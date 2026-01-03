Китайские технологии, российская сборка — а цена выше? Разбираемся

Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома

В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.

В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.

В августе 2025 года на российском рынке появились новые автомобили под маркой Tenet, собранные на калужском заводе, который ранее был партнером Volkswagen. Понятно, что отечественное производство должно было сделать модель более доступной для покупателей, но реальность оказалась иной: цены на машины Tenet оказались выше, чем у китайского аналога Chery, несмотря на отсутствие таможенных пошлин и логистических издержек.

Tenet – это не просто новый бренд, а результат тесного сотрудничества с компанией DEFETOO, которая имеет прямой доступ к технологиям и комплектующим Chery. Однако, несмотря на общие корни, российские кроссоверы получили своеобразный дизайн и ряд отличий в деталях. Производство организовано по полному циклу, что обычно воспринимается как плюс для локального рынка. Но это не помогло сделать автомобили более привлекательными по цене.

Официальные цены на Tenet T7 стартуют с отметки 2 680 000 рублей за базовую комплектацию Active, версия Prime оценивается в 2 880 000 рублей. Для сравнения Chery Tiggo 7L, который по сути является техническим родственником Tenet, можно приобрести за 1 876 000 рублей, при этом дилеры часто предлагают дополнительные скидки. Такая разница вызывает недоумение среди покупателей и экспертов рынка.

Ситуация выглядит парадоксально: российский бренд, созданный на базе китайских технологий, конкурирует на одном рынке с самой Chery, что приводит к проигрышу по цене. Это ставит под сомнение не только коммерческий успех, но и логику развития отечественного автопрома в целом. Ведь покупатель, выбирая между двумя почти разными машинами, скорее отдает предпочтение более доступному варианту, особенно если речь идет о массовом сегменте.

Эксперты отмечают, что для выхода на самоокупаемость калужскому заводу необходимо производить не менее 50 тысяч автомобилей в год. Однако при нынешнем уровне цен и отсутствии заметных преимуществ у Тенета возникают серьезные вопросы к этой цели.

Ситуация с новой моделью становится своеобразным зеркалом для всего российского автопрома: локализация производства и ценовое технологическое партнерство с Китаем не обеспечивают успеха, если итоговая цена не соответствует ожиданиям рынка. Покупатель голосует рублем, и пока этот голос явно не в пользу новых отечественных кроссоверов.