Китайские технологии, российская сборка — а цена выше? Разбираемся

3 января 2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.
В августе 2025 года на российском рынке появились новые автомобили под маркой Tenet, собранные на калужском заводе, который ранее был партнером Volkswagen. Понятно, что отечественное производство должно было сделать модель более доступной для покупателей, но реальность оказалась иной: цены на машины Tenet оказались выше, чем у китайского аналога Chery, несмотря на отсутствие таможенных пошлин и логистических издержек.
Tenet – это не просто новый бренд, а результат тесного сотрудничества с компанией DEFETOO, которая имеет прямой доступ к технологиям и комплектующим Chery. Однако, несмотря на общие корни, российские кроссоверы получили своеобразный дизайн и ряд отличий в деталях. Производство организовано по полному циклу, что обычно воспринимается как плюс для локального рынка. Но это не помогло сделать автомобили более привлекательными по цене.
Официальные цены на Tenet T7 стартуют с отметки 2 680 000 рублей за базовую комплектацию Active, версия Prime оценивается в 2 880 000 рублей. Для сравнения Chery Tiggo 7L, который по сути является техническим родственником Tenet, можно приобрести за 1 876 000 рублей, при этом дилеры часто предлагают дополнительные скидки. Такая разница вызывает недоумение среди покупателей и экспертов рынка.
Ситуация выглядит парадоксально: российский бренд, созданный на базе китайских технологий, конкурирует на одном рынке с самой Chery, что приводит к проигрышу по цене. Это ставит под сомнение не только коммерческий успех, но и логику развития отечественного автопрома в целом. Ведь покупатель, выбирая между двумя почти разными машинами, скорее отдает предпочтение более доступному варианту, особенно если речь идет о массовом сегменте.
Эксперты отмечают, что для выхода на самоокупаемость калужскому заводу необходимо производить не менее 50 тысяч автомобилей в год. Однако при нынешнем уровне цен и отсутствии заметных преимуществ у Тенета возникают серьезные вопросы к этой цели.
Ситуация с новой моделью становится своеобразным зеркалом для всего российского автопрома: локализация производства и ценовое технологическое партнерство с Китаем не обеспечивают успеха, если итоговая цена не соответствует ожиданиям рынка. Покупатель голосует рублем, и пока этот голос явно не в пользу новых отечественных кроссоверов.
Похожие материалы Чери, Тенет
-
03.01.2026, 09:39
Реальные впечатления владельцев о Tenet T7: что радует, а что раздражает
Владельцы Tenet T7 делятся неожиданными деталями эксплуатации. Комфорт и надежность отмечают почти все. Но есть нюансы, о которых не пишут в рекламных буклетах. Некоторые опции удивляют, а мелкие недочеты могут раздражать. Читайте, чтобы узнать, что скрывается за внешней привлекательностью.Читать далее
-
26.12.2025, 14:18
Юбилейный Tenet T7 сошел с конвейера в Калуге - 50 тысяч автомобилей за два года
На заводе в Калуге выпущен 50-тысячный кроссовер Tenet T7. Производитель отмечает стабильный рост спроса. Впереди - расширение модельного ряда и увеличение локализации. Подробности о достижении и планах компании - в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
01.12.2025, 16:56
Solaris HC ворвался в пятерку лидеров SUV: неожиданная перестановка на рынке
Solaris HC впервые оказался среди самых продаваемых SUV. Рынок удивил неожиданной динамикой. Лидеры сменились, но интрига только нарастает. Кто следующий покинет топ?Читать далее
-
26.11.2025, 11:59
Кроссовер Tenet T7 подешевел вопреки рыночным тенденциям в России
В России изменились цены на кроссовер. Один популярный бренд пошел против тренда. Компания объявила о прямой скидке. Стоимость модели заметно снизилась. Это предложение выглядит очень щедрым. Узнайте все подробности такой щедрости.Читать далее
-
06.11.2025, 18:51
Названы кроссоверы-бестселлеры, которые установили рекорд продаж в России
Российский авторынок показал рекордный рост. Главной движущей силой стали кроссоверы. Продажи некоторых моделей просто поражают. Узнайте, какие машины сейчас в топе. Разбираемся в причинах такой популярности. И сколько они стоят.Читать далее
-
03.11.2025, 18:13
Кроссовер Tenet T7 калужской сборки стал доступнее на 50 тысяч рублей
В России изменились цены на новый кроссовер. Модель калужской сборки стала более доступной. Производитель объявил о специальном предложении. Скидка действует на все комплектации автомобиля. Узнайте подробности выгодной покупки прямо сейчас.Читать далее
-
29.10.2025, 13:13
Российский кроссовер Tenet T7 обзавелся полным приводом и новой ценой
Новый российский бренд расширяет линейку. Популярный кроссовер получил важную опцию. Теперь модель доступна с полным приводом. Комплектация стала богаче, а цена изменилась. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
03.10.2025, 11:25
Geely Monjaro вновь среди лидеров продаж SUV в России
В сегменте SUV произошли заметные перемены. Одна из моделей вернулась в тройку лидеров. Список самых популярных кроссоверов обновился. Итоги сентября удивили многих.Читать далее
