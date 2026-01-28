Вышло исследование: какие автомобили чаще всего меняют на Tenet и что удивляет новых владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 07:18

Кроссоверы Tenet быстро вошли в топ продаж в России, а владельцы делятся неожиданными причинами перехода на новые модели. Какие машины уступили место Tenet и что оказалось важнее - цена, сборка или личный опыт? Подробности - в материале.

Кроссоверы марки Tenet, появившиеся на российском рынке в начале 2025 года, за считанные месяцы стали заметным явлением. По итогам декабря 2025 года Tenet занял третью строчку по продажам среди всех брендов, а за год - уверенно закрепился в десятке лидеров. Причины такого успеха кроются не только в цене и доступности, но и в реальных историях владельцев, которые решились сменить привычные автомобили на новые модели.

Модельный ряд Tenet включает три кроссовера: T4, T7 и T8. Все они собираются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, а в основе лежат проверенные платформы китайской Chery. Однако для многих покупателей этот факт стал скорее плюсом, чем поводом для сомнений.

Случайный выбор, который оказался удачным

Владелец из Москвы долго не мог решиться на смену своего Kia Rio, который верой и правдой служил ему десять лет. Повышение утилизационного сбора и рост цен подтолкнули к покупке нового автомобиля. Среди вариантов были и Solaris HC, и подержанный Hyundai Creta, но окончательно определиться помог случай - поездка на такси, где ему попался Tenet T4. Машина сразу понравилась, а после изучения информации и тест-драйва сомнений не осталось. Китайское происхождение не смутило, а калужская сборка и привлекательная цена стали решающими аргументами. В итоге он оставил старый Kia в семье, а сам пересел на Tenet T4 и не жалеет о выборе.

От скепсиса к прагматизму: когда ждать смысла нет

Еще один новый владелец Tenet, до этого ездил на Skoda Yeti. Как и многие, он долго избегал покупки китайских автомобилей, надеясь на возвращение привычных брендов. Однако, когда стало ясно, что ждать бессмысленно, начал рассматривать доступные варианты. Первоначально его заинтересовал Chery Tiggo 7 Pro, но финансовые трудности отложили покупку. Когда на рынке появились Tenet - те же Chery, но с российской сборкой и новым брендом, владелец быстро принял решение. Он выбрал Tenet T7 Prime с полным приводом и уже успел оценить его в городских условиях и на даче. Расход топлива оказался в пределах нормы, а функционал полностью устроил семью из четырех человек.

Поиск простора и надежности для семьи

Владелец сменивший Renault Duster на Tenet T8, отмечает, что не испытывал предубеждений к китайским моделям. Наоборот, после проблем с Duster, где постоянно что-то ломалось, он искал более надежный и просторный автомобиль для семьи из пяти человек. Большинство конкурентов отпали из-за высокой цены или неудачного дизайна. Трехрядный Tenet T8 в базовой комплектации Prime стал оптимальным выбором: просторный салон, полный привод, современный дизайн и функционал, который, по словам владельца, «кладет Duster на лопатки». Единственное, к чему пришлось привыкать - это мультимедийная система, которая после французского авто показалась слишком сложной, но со временем стала очевидным плюсом.

Истории владельцев показывают: для многих решающими стали не только цена и доступность, но и личный опыт, а также желание получить современный автомобиль с понятной историей и локальной сборкой. Tenet оказался тем самым компромиссом, который устроил и прагматиков, и тех, кто ищет новые впечатления за рулем.

Ранее 110km.ru писал о том, почему Tenet быстро вошел в топ-5 рынка и что отличает калужский завод на фоне конкурентов.

Упомянутые модели: TENET T7
Упомянутые марки: TENET
