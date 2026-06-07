Купил новый TENET T4L и не пожалел: владелец рассказал, почему он отказался от Haval

Почему TENET T4L 2026 выбирают вместо Haval: опыт владельца и нюансы покупки

Владелец TENET T4L 2026 поделился опытом покупки и эксплуатации, объяснил, почему отказался от Haval, и отметил плюсы и минусы новой модели. В условиях перемен на рынке его история может быть полезна тем, кто выбирает семейный кроссовер.

Владелец TENET T4L 2026 поделился опытом покупки и эксплуатации, объяснил, почему отказался от Haval, и отметил плюсы и минусы новой модели. В условиях перемен на рынке его история может быть полезна тем, кто выбирает семейный кроссовер.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает очередные перемены: новые бренды мирового уровня, цены и оснащение машин меняются быстрее, чем к этому привыкают покупатели. На этом фоне история владельца нового TENET T4L 2026 года выглядит особенно показательно — она отражает типичные предложения и запросы, с которыми столкнулись многие автолюбители.

Путь к покупке оказался непростым. Мужчина много лет ездил на Geely MK Cross 2012 года, который устраивал его по всем параметрам, но коррозия кузова вынудила задуматься о замене. При выборе между Haval M6 и TENET T4 внимание привлекли разные детали: простор и багажник у Haval, современный интерьер у TENET. Однако решающим стал случай — в одном из не крупных дилерских центров города вскоре появилась новая модель TENET T4L.

Цена TENET T4L с роботизированной коробкой оказалась лишь на 110 тысяч рублей выше, чем у Haval M6 с механикой. Встал вопрос: выбрать проверенный Haval или рискнуть с новинкой, о которой почти ничего не известно? Но когда автомобиль появился в салоне, все сомнения отпали — посадка, интерьер и ощущение современности сразу выделили TENET T4L на фоне конкурентов. Владелец Haval Jolion чувствовал себя в салоне прижатым, а интерьер M6 показался тесноватым.

Спрос на TENET T4L оказался высоким, скидок добиться не удалось, но антикор и тонировку удалось получить в подарок. Старый Geely по трейд-ину оценили всего в 100 тысяч рублей, однако владелец не стал заниматься продажей самостоятельно. Итоговая стоимость нового кроссовера составила около 2 059 000 рублей плюс 11 тысяч за регистрацию в ГАИ. Документы и номера доставили домой в тот же день.

Первые впечатления после пересадки с механики на роботизированную трансмиссию не заставили себя ждать: высокая посадка, плавность хода и удобство в стандартных пробках. Электронный ручник добавил комфорта, хотя система безопасности не позволяет начать движение с непристёгнутым ремнём или открытой дверью — к этому придётся привыкнуть.

В процессе эксплуатации TENET T4L приятно удивил шумоизоляцией — даже звон колоколов из соседней церкви почти не слышен при закрытых окнах. Оснащение оказалось богатым: камера заднего вида, парктроники, подогревы стёкол, зеркал, руля и сидений, динамики в задних дверях, сенсорная панель, климатическая розетка и подсветка в багажнике. Багажное отделение тоже порадовало: ниши под полом и почти ровный пол при сложенных сиденьях. Внутренняя отделка багажника выполнена из приятного материала, а не из блестящего пластика.

Мультимедийная система проблем не вызвала: Android Auto заработал сразу после подключения телефона по Bluetooth. Для многих современных водителей это стало важным критерием выбора, ведь через эту систему удобно пользоваться навигацией и мессенджерами.

Однако минусы тоже есть. Колёса R18 требуют дорогих шин, особенно зимних. В коробке передач отсутствует привычный режим Normal — доступны только Eco и Sport, что вызывает вопросы у части владельцев. Также обсуждается, что крышка багажника может быть неоцинкованной, но подтверждений этому пока нет. Зато номерной знак крепится на бампере, что продлевает срок службы двери багажника.

Семья владельца положительно оценила покупку: просторный салон, современный дизайн и простота эксплуатации пришлись всем по вкусу. Это особенно важно для семейных кроссоверов, где комфорт и универсальность выходят на первый план.

История TENET T4L наглядно показывает, как меняются приоритеты покупателей в условиях нестабильного рынка. Сегодня выбор делается не только сердцем, но и с учётом цены, оснащения и доступности. Реальные отзывы владельцев становятся ценнее рекламных буклетов — именно такая история помогает понять, чего ждать от новых моделей. Кстати, интерес к брендам и их судьбам всегда высок — например, единственный экземпляр Lamborghini Miura P400 Jota, о котором подробно рассказывалось в материале о судьбе уникального гоночного прототипа .