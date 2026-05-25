Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 10:52

7 000 км на Tenet T7: полный разбор плюсов и минусов в сравнении с Belgee X70

Почему Tenet T7 2025 года оказался практичнее Belgee X70: опыт после зимы и 7000 км

Российский Tenet T7 и белорусский Belgee X70 на первый взгляд похожи, но эксплуатация выявляет неожиданные различия. Разбираемся, какие опции и детали действительно важны для зимней езды и долгих поездок, а какие могут разочаровать владельца.

Сравнение Tenet T7 и Belgee X70 актуальным для многих, кто выбирает кроссовер в 2026 году. На бумаге белорусская модель выглядит привлекательнее: у нее есть система контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, розетка в багажнике и два USB-порта для задних пассажиров. Подвеска у Belgee чуть мягче, что обеспечивает больший комфорт. Но реальный опыт эксплуатации быстро меняет приоритеты.

Tenet T7 получил полноценный обогрев лобового стекла — не только в зоне дворников, а по всей площади. Для зимней России это не просто помощь, а вопрос безопасности. Еще один плюс — мультимедиа с поддержкой Android Auto, аналогов которой пока еще нет. В 2025 году отсутствие этой функции в кроссовере выглядело странно, особенно для тех, кто привык к современным сервисам.

По динамике Tenet T7 тоже выигрывает: несмотря на среднюю мощность моторов (около 150 л.с.), российский кроссовер выдает больший крутящий момент — 275 Нм против 255 у Belgee. На практике это ощущается: машина быстрее реагирует на газ и увереннее ведет себя в потоке.

В выбранной комплектации Prime с полным приводом оказалось следующее: противотуманные фары, боковые шторки безопасности, электропривод багажника, беспроводная зарядка и главное — полноразмерная запаска вместо докатки. Для российских дорог это критично: кто сталкивался с проколом вдали от шиномонтажа, тот оценит.

Сразу после покупки владелец сделал бронепленку на капот и крылья, дополнительно проведя антикоррозийную обработку днища и арок. Несмотря на заявленную оцинковку кузова (хромированная крыша), лишняя защита зимой не помешает. Еще одна важная доработка — замена штатной китайской резины на Michelin: разница на мокром снегу ощутима.

Климат-контроль, который часто критикуют в китайских кроссоверах, здесь показал себя с лучшей стороны: салон прогревается быстро, обогрев руля, стекол и сидений работает без нареканий. Двери хорошо защищают пороги от грязи и реагентов, что важно для сохранности кузова.

Заводился Tenet T7 в морозы без проблем. Позволяет дистанционно прогревать салон со смартфона — удобно, когда собираешься утром на работу. Бывают задержки, но в целом система работает стабильно.

Коробка-робот 7DCT, вызывающая опасения из-за репутации старых коробок Chery, здесь работает плавно: переключения мягкие, рывков нет, динамики хватает для города и трассы. Расход топлива зимой — 12–14 литров в городе, 8–9 на трассе, что нормально для полноприводных кроссоверов такого класса.

Однако не обошлось без минусов. Мультимедиа в морозы включалась медленно: первые 30 секунд после запуска экран «думает», и ни музыка, ни навигатор недоступны. Экраны бликуют на солнце, особенно зимой, когда свет яркий и низкий. Бесключевой доступ иногда глючит: машина не всегда распознает ключ с первого раза, приходится подносить его к ручке. Дистанционный запуск при этом работает стабильно.

Если рассматривать Tenet T7 без эмоций, он выглядит разумным выбором для тех, кто ищет новый кроссовер с полным приводом и не хочет переплачивать за бренд. У Belgee X70 есть свои сильные стороны — электронные ассистенты и мягкая подвеска, но Tenet выигрывает по зимнему комфорту, мультимедиа и динамике. За 7000 км серьезных поломок не обнаружено, только мелкие программные сбои.

Для полноты картины стоит вспомнить, что рынок кроссоверов постоянно меняется. Например, недавно появились первые подробности о рестайлинге Lexus RX, который может изменить баланс сил в сегменте SUV — эксперты уже обсуждают, как обновление повлияет на конкуренцию . На этом фоне Tenet T7 выглядит особенно интересно для тех, кто выбирает между новыми моделями в среднем ценовом сегменте. Важно помнить: обе модели строятся на китайских платформах, и это накладывает свои особенности на потребление. Но если сравнивать комплектацию и практичность, Tenet T7 в современных условиях выглядит одним из самых сбалансированных вариантов для российских дорог.

Упомянутые модели: TENET T7, Belgee X70
Упомянутые марки: TENET, Belgee, Chery, Geely
