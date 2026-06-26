Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

26 июня 2026, 15:57

Почему Tenet T7 дороже Chery Tiggo 7L: локализация не снизила цену

Почему Tenet T7 дороже Chery Tiggo 7L: локализация не снизила цену

Почему отечественный кроссовер из Калуги стоит дороже китайского аналога и что это значит для рынка

Почему Tenet T7 дороже Chery Tiggo 7L: локализация не снизила цену

В 2026 году российский рынок удивил: Tenet T7, собранный в России, оказался заметно дороже своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Эксперты разбираются, почему локализация не привела к снижению стоимости и как это влияет на выбор покупателей.

В 2026 году российский рынок удивил: Tenet T7, собранный в России, оказался заметно дороже своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Эксперты разбираются, почему локализация не привела к снижению стоимости и как это влияет на выбор покупателей.

В начале 2026 года российский авторынок оказался в центре внимания из-за неожиданного ценового разрыва между Tenet T7 и его прототипом Chery Tiggo 7L. Несмотря на то, что Tenet T7 полностью собирается в России, его стоимость заметно выше, чем у моделей Chery, что вызывает вопросы у покупателей и аналитиков.

Базовая комплектация Tenet T7 Active стартует с отметки 2,68 млн рублей, что примерно на 200 тысяч рублей превышает минимальную цену Chery Tiggo 7L, которую дилеры предлагают за 2,48 млн рублей с учетом действующих скидок. Для массового сегмента такая разница становится определяющей при выборе автомобиля.

Технические характеристики Tenet T7 включают 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с., роботизированную коробку передач АМТ7 и пятилетнюю гарантию. В то же время Chery Tiggo 7L предлагает выбор между моторами 1,5 и 1,6 литра, вариатором или «роботом», а также более классический дизайн и гибкую систему скидок. Это делает китайский вариант особенно привлекательным для прагматичных покупателей, ориентированных на экономию.

Эксперты объясняют высокую цену Tenet T7 не только затратами на запуск производства, но и необходимостью закупки дорогостоящего оборудования. Для выхода на прибыльность заводу необходимо выпускать не менее 50 тысяч автомобилей в год, однако при нынешнем уровне цен достичь таких объемов практически невозможно.

Покупатели, ориентируясь на стоимость, чаще выбирают импортные автомобили, несмотря на локальное производство и дополнительные опции российского кроссовера. Тем не менее, бренд Tenet укрепил свои позиции на рынке благодаря расширению дилерской сети, которая насчитывает более 210 центров по всей стране. Это условие позволяет ему входить в пятерку лидеров по продажам среди новых автомобилей в России.

Судя по данным, ценовой разрыв между Tenet T7 и Chery Tiggo 7L может затруднить массовое распространение локальных моделей. За последние годы доля китайских брендов на рынке новых автомобилей в России заметно выросла, а локализация не всегда приводит к снижению стоимости. Покупателям важно внимательно проанализировать комплектацию, условия гарантий и сервисную инфраструктуру, чтобы сделать выбор в условиях нестабильного рынка. Возможно, в таких условиях потребуется пересмотр ценовой политики или предоставление дополнительных преимуществ для российских покупателей.

Интересно, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими моделями: удлиненные версии автомобилей из КНР также становятся все более востребованными, что подтверждает рейтинг популярных длиннобазных автомобилей из Китая на российском рынке.

Упомянутые модели: TENET T7, Chery Tiggo 7L
Упомянутые марки: TENET, Chery
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