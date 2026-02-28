Назад в прошлое: Почему Tesla отказывается от тотального сенсорного экрана и возвращает физические кнопки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 07:41

Почему Tesla возвращается к кнопкам и ручкам: дизайн против безопасности

Почему Tesla возвращается к кнопкам и ручкам: дизайн против безопасности

Tesla долгое время считалась символом технологического прогресса в автоиндустрии, делая ставку на сенсорные экраны. Однако спустя годы эксперты и владельцы все чаще говорят о необходимости вернуть физические кнопки и ручки. Почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.

В последние годы Tesla стала символом цифровизации автомобильного мира, продемонстрировав смелый минимализм и отказ от физических кнопок в пользу огромных сенсорных экранов. Однако сегодня все чаще звучат мнения, что эпоха тотального господства тачскрина завершается. Причина проста: погоня за футуристичным дизайном начала угрожать удобству и безопасности водителя.

Когда в 2012 году на рынок вышла первая модель Tesla Model S, ее интерьер казался революционным. Огромный вертикальный дисплей и почти полное отсутствие кнопок воспринимались как шаг в будущее. Но прошло более десяти лет, и даже после двух серьезных обновлений салон Tesla по-прежнему строится вокруг центрального экрана. За это время конкуренты не только догнали, но и во многом перегнали пионера электромобилей по части эргономики и внимания к деталям.

Водители все чаще жалуются: чтобы изменить температуру климат-контроля, переключить музыку или включить дворники, приходится отвлекаться от дороги и искать нужную иконку на экране. В условиях российской зимы (когда руки в перчатках) или на плохих дорогах (когда машину трясет) попасть пальцем в нужную виртуальную кнопку становится настоящим квестом. Это не просто раздражает, но и создает реальную угрозу безопасности. Многие эксперты сходятся во мнении: физические элементы управления позволяют совершать нужные действия на ощупь, не отрывая взгляда от дороги.

Примечательно, что даже самые ярые поклонники Tesla начинают признавать: минимализм хорош для рекламных фотографий, но в реальной жизни хочется привычных и тактильно понятных ручек и кнопок. Эта тенденция особенно заметна на фоне новых моделей других брендов, которые, прислушиваясь к отзывам клиентов, возвращают в салоны физические органы управления. В Европе и США уже опубликованы исследования, подтверждающие, что наличие классических кнопок позволяет водителю быстрее реагировать в нештатных ситуациях на дороге.

Еще один важный фактор — изменение портрета владельца электрокара. Если раньше Tesla ориентировалась в основном на молодых энтузиастов технологий, то теперь среди владельцев все больше людей старшего возраста, для которых сенсорные панели не всегда удобны и интуитивно понятны. Это также заставляет компанию пересматривать свои решения в поисках баланса между хай-теком и практичностью.

В итоге Tesla оказалась перед выбором: продолжать гнуть линию ультра-минимализма или вернуть в салоны привычные элементы управления. Судя по последним тенденциям в автопроме, даже самые инновационные бренды признают: не все новое оказывается лучше старого. И вполне возможно, что уже в ближайших обновлениях мы увидим возвращение тех самых физических кнопок и ручек, которые так ценят водители по всему миру.

Упомянутые марки: Tesla
