Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

12 января 2026, 18:53

Почему только Rivian R1T реально способен ездить по поверхности Марса

Марсианские дороги и электропикап — фантастика или реальность?

Можно ли взять серийный автомобиль и отправить его на Марс? Ответ удивит даже скептиков. Обычная машина на другой планете - звучит заманчиво, но все не так просто. Разбираемся, почему именно Rivian R1T мог бы стать первым настоящим марсоходом среди легковых авто.

Мысль о том, чтобы отправить обычный автомобиль исследовать марсианские пейзажи, кажется увлекательной, но при инженерном рассмотрении задача оказывается чрезвычайно сложной. Большинство серийных машин не способно выжить в условиях чужой планеты: экстремальные перепады температуры, отсутствие пригодной для дыхания атмосферы, низкая гравитация и полное бездорожье делают земной транспорт беспомощным.

Однако среди современных моделей выделяется электропикап Rivian R1T, который имеет наибольшие шансы стать базой для марсианского ровера. Как электромобиль, он не нуждается в кислороде для работы двигателя, что решает ключевую проблему. Кроме того, он обладает значительным запасом хода, мощной батареей и изначально сконструирован для суровых условий: полный привод, высокий клиренс и продвинутые системы управления тягой.

Безусловно, даже эта машина не отправится на Марс без серьёзной доработки. Потребуются усиленная защита от радиации, адаптация электроники к экстремальному холоду и замена некоторых материалов. Но её заложенная прочность и способность преодолевать сложнейшее бездорожье дают ей преимущество перед другими серийными авто. Автономность и интеллектуальная система управления энергопотреблением также критически важны в мире, где нет заправок и сервисов.

Таким образом, хотя эта идея пока остаётся фантастикой, Rivian R1T выглядит наиболее подходящим кандидатом для такого эксперимента. Его выбирают не за скорость или дизайн, а за реальную выносливость и универсальность, которые на Марсе превращаются из качества для приключений в вопрос выживания.

Упомянутые модели: Rivian R1T
Упомянутые марки: Rivian
