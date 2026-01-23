Скрытый союз: что связывало двух гигантов автопрома — интрига раскрыта

23 января 2026, 11:03
Почему Toyota и Tesla хотят, чтобы вы забыли об электрическом RAV4, созданном вместе
Toyota долгое время держалась особняком от всеобщей электрификации. Но однажды она объединилась с Tesla для создания необычного электрокара. Почему об этом проекте теперь предпочитают молчать? История, которую не афишируют.
В мире, где автопроизводители наперебой заявляют о своих планах по переходу на электромобили, Toyota всегда шла своим путем. Японский гигант не спешил бросаться в омут с головой, предпочитая гибридные технологии и эксперименты с водородом. Пока конкуренты строили заводы по выпуску электрокаров, Toyota делала ставку на проверенные решения, которые позволяли ей оставаться в числе лидеров по снижению выбросов и не попадать под пристальное внимание регуляторов.
Однако даже у самой консервативной компании бывают неожиданные повороты. В начале 2010-х годов Toyota решилась на смелый шаг - сотрудничество с Tesla. Тогда еще мало кто верил, что электромобили станут массовым явлением, а Tesla воспринималась скорее как стартап с амбициями, чем как серьезный игрок. Тем не менее, две компании объединили усилия и создали нечто, что сегодня кажется почти забытым - полностью электрическую версию популярного кроссовера RAV4.
Этот проект был настоящим вызовом для обеих сторон. Для Toyota - возможность попробовать себя в новой нише, не рискуя репутацией, а для Tesla - шанс заявить о себе на мировом рынке. Электрический RAV4 получил батареи и силовую установку от Tesla, а дизайн и сборку - от Toyota. В результате получился автомобиль, который сочетал в себе японскую надежность и американские инновации.
Но почему же сегодня о нем почти никто не вспоминает? Причин несколько. Во-первых, проект был ограничен по объему: электрический RAV4 выпускался небольшими партиями и продавался только на отдельных рынках. Во-вторых, обе компании быстро поняли, что их взгляды на будущее электромобилей слишком различаются. Toyota продолжила развивать гибриды и водородные технологии, а Tesla сосредоточилась на собственных моделях и глобальной экспансии.
В итоге, совместный проект стал для обеих компаний скорее экспериментом, чем началом долгосрочного партнерства. Электрический RAV4 не получил широкой огласки, а спустя несколько лет о нем предпочли забыть. Сегодня Toyota делает ставку на собственную линейку электромобилей bZ, а Tesla давно ушла вперед, став символом новой эры в автопроме.
Тем не менее, история этого сотрудничества - напоминание о том, что даже самые крупные игроки иногда идут на неожиданные альянсы. И не всегда такие союзы становятся началом чего-то большого. Иногда они просто исчезают из памяти, оставляя после себя лишь редкие упоминания в архивах и воспоминаниях энтузиастов.
Похожие материалы Тойота, Тесла
-
21.01.2026, 09:54
Парадокс рынка: Китай назвал лучших автопроизводителей и модели 2025 года — лидеры снова удивили
В Китае подвели итоги автомобильного года. Оценка проводилась по пяти параметрам. В списке - как привычные, так и новые имена. Электромобили и гибриды бросили вызов классике. Кто оказался на вершине - интрига сохраняется.Читать далее
-
21.01.2026, 09:45
Toyota RAV4, Mazda CX-5 или Honda CR-V: какой кроссовер удобнее для жизни
Три японских кроссовера, три разных подхода к комфорту и практичности. Какой из них окажется лучшим для семьи, а какой - для драйва? Мы разобрали плюсы и минусы каждого, чтобы вы не ошиблись с выбором.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
-
13.01.2026, 10:39
Гибридный Toyota RAV4 удивил реальным расходом топлива на тестах в Тайване
Свежий Toyota RAV4 прошел испытания на экономичность в Тайване. Результаты оказались неожиданными для многих. Эксперты оценили расход топлива в разных режимах. Новинка уже доступна в нескольких комплектациях. Подробности о тестах и версиях – в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 04:36
Toyota RAV4 против Kia Sportage: что выбрать для российских дорог — плюсы и минусы моделей
Toyota RAV4 и Kia Sportage - два популярных кроссовера. Их сравнение раскрывает неожиданные отличия. Владельцы делятся личным опытом эксплуатации. Узнайте, что скрыто за цифрами и отзывами. Не все очевидно при выборе между этими моделями.Читать далее
-
21.12.2025, 21:59
Toyota RAV4 снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Toyota RAV4 по цене от 2,9 млн рублей. Стоимость оказалась ниже, чем у большинства китайских аналогов. Комплектации и цены различаются в зависимости от региона. Подробности о доступных версиях и особенностях рынка – в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 17:31
Toyota RAV4 в тюнинге Modellista: японский кроссовер, который удивил даже американцев
Toyota RAV4 давно известен своей надежностью и практичностью. Но японский тюнер Modellista решил добавить кроссоверу яркости. Новый облик удивил даже американских автолюбителей. Узнайте, чем отличается эта версия от привычной.Читать далее
-
14.12.2025, 10:17
Топ кроссоверов вместо Toyota RAV4: лучшие варианты от 1,5 млн рублей
Выбираете кроссовер с полным приводом и автоматом, но не хотите переплачивать за RAV4? Мы собрали список достойных альтернатив в бюджете от 1,5 до 2,5 млн рублей. В подборке есть как премиальные, так и доступные модели. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие подводные камни могут встретиться.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 10:14
Топ-5 надежных японских кроссоверов с пробегом до 1,5 млн рублей
Ищете надежный кроссовер с пробегом? Есть отличные японские варианты. Они прослужат очень долго. Узнайте о пяти лучших моделях. Их цена вас приятно удивит. Секрет долговечности прост.Читать далее
