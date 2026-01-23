Скрытый союз: что связывало двух гигантов автопрома — интрига раскрыта

Почему Toyota и Tesla хотят, чтобы вы забыли об электрическом RAV4, созданном вместе

Toyota долгое время держалась особняком от всеобщей электрификации. Но однажды она объединилась с Tesla для создания необычного электрокара. Почему об этом проекте теперь предпочитают молчать? История, которую не афишируют.

В мире, где автопроизводители наперебой заявляют о своих планах по переходу на электромобили, Toyota всегда шла своим путем. Японский гигант не спешил бросаться в омут с головой, предпочитая гибридные технологии и эксперименты с водородом. Пока конкуренты строили заводы по выпуску электрокаров, Toyota делала ставку на проверенные решения, которые позволяли ей оставаться в числе лидеров по снижению выбросов и не попадать под пристальное внимание регуляторов.

Однако даже у самой консервативной компании бывают неожиданные повороты. В начале 2010-х годов Toyota решилась на смелый шаг - сотрудничество с Tesla. Тогда еще мало кто верил, что электромобили станут массовым явлением, а Tesla воспринималась скорее как стартап с амбициями, чем как серьезный игрок. Тем не менее, две компании объединили усилия и создали нечто, что сегодня кажется почти забытым - полностью электрическую версию популярного кроссовера RAV4.

Этот проект был настоящим вызовом для обеих сторон. Для Toyota - возможность попробовать себя в новой нише, не рискуя репутацией, а для Tesla - шанс заявить о себе на мировом рынке. Электрический RAV4 получил батареи и силовую установку от Tesla, а дизайн и сборку - от Toyota. В результате получился автомобиль, который сочетал в себе японскую надежность и американские инновации.

Но почему же сегодня о нем почти никто не вспоминает? Причин несколько. Во-первых, проект был ограничен по объему: электрический RAV4 выпускался небольшими партиями и продавался только на отдельных рынках. Во-вторых, обе компании быстро поняли, что их взгляды на будущее электромобилей слишком различаются. Toyota продолжила развивать гибриды и водородные технологии, а Tesla сосредоточилась на собственных моделях и глобальной экспансии.

В итоге, совместный проект стал для обеих компаний скорее экспериментом, чем началом долгосрочного партнерства. Электрический RAV4 не получил широкой огласки, а спустя несколько лет о нем предпочли забыть. Сегодня Toyota делает ставку на собственную линейку электромобилей bZ, а Tesla давно ушла вперед, став символом новой эры в автопроме.

Тем не менее, история этого сотрудничества - напоминание о том, что даже самые крупные игроки иногда идут на неожиданные альянсы. И не всегда такие союзы становятся началом чего-то большого. Иногда они просто исчезают из памяти, оставляя после себя лишь редкие упоминания в архивах и воспоминаниях энтузиастов.