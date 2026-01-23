Скрытый союз: что связывало двух гигантов автопрома — интрига раскрыта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 11:03

Почему Toyota и Tesla хотят, чтобы вы забыли об электрическом RAV4, созданном вместе

Почему Toyota и Tesla хотят, чтобы вы забыли об электрическом RAV4, созданном вместе

Скрытый союз: что связывало двух гигантов автопрома — интрига раскрыта

Почему Toyota и Tesla хотят, чтобы вы забыли об электрическом RAV4, созданном вместе

Toyota долгое время держалась особняком от всеобщей электрификации. Но однажды она объединилась с Tesla для создания необычного электрокара. Почему об этом проекте теперь предпочитают молчать? История, которую не афишируют.

Toyota долгое время держалась особняком от всеобщей электрификации. Но однажды она объединилась с Tesla для создания необычного электрокара. Почему об этом проекте теперь предпочитают молчать? История, которую не афишируют.

В мире, где автопроизводители наперебой заявляют о своих планах по переходу на электромобили, Toyota всегда шла своим путем. Японский гигант не спешил бросаться в омут с головой, предпочитая гибридные технологии и эксперименты с водородом. Пока конкуренты строили заводы по выпуску электрокаров, Toyota делала ставку на проверенные решения, которые позволяли ей оставаться в числе лидеров по снижению выбросов и не попадать под пристальное внимание регуляторов.

Однако даже у самой консервативной компании бывают неожиданные повороты. В начале 2010-х годов Toyota решилась на смелый шаг - сотрудничество с Tesla. Тогда еще мало кто верил, что электромобили станут массовым явлением, а Tesla воспринималась скорее как стартап с амбициями, чем как серьезный игрок. Тем не менее, две компании объединили усилия и создали нечто, что сегодня кажется почти забытым - полностью электрическую версию популярного кроссовера RAV4.

Этот проект был настоящим вызовом для обеих сторон. Для Toyota - возможность попробовать себя в новой нише, не рискуя репутацией, а для Tesla - шанс заявить о себе на мировом рынке. Электрический RAV4 получил батареи и силовую установку от Tesla, а дизайн и сборку - от Toyota. В результате получился автомобиль, который сочетал в себе японскую надежность и американские инновации.

Но почему же сегодня о нем почти никто не вспоминает? Причин несколько. Во-первых, проект был ограничен по объему: электрический RAV4 выпускался небольшими партиями и продавался только на отдельных рынках. Во-вторых, обе компании быстро поняли, что их взгляды на будущее электромобилей слишком различаются. Toyota продолжила развивать гибриды и водородные технологии, а Tesla сосредоточилась на собственных моделях и глобальной экспансии.

В итоге, совместный проект стал для обеих компаний скорее экспериментом, чем началом долгосрочного партнерства. Электрический RAV4 не получил широкой огласки, а спустя несколько лет о нем предпочли забыть. Сегодня Toyota делает ставку на собственную линейку электромобилей bZ, а Tesla давно ушла вперед, став символом новой эры в автопроме.

Тем не менее, история этого сотрудничества - напоминание о том, что даже самые крупные игроки иногда идут на неожиданные альянсы. И не всегда такие союзы становятся началом чего-то большого. Иногда они просто исчезают из памяти, оставляя после себя лишь редкие упоминания в архивах и воспоминаниях энтузиастов.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Тесла

Похожие материалы Тойота, Тесла

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Саратов Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться