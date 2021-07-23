Почему Toyota запретила перепродавать Land Cruiser 300
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
По словам представителей Toyota, запрет связан с опасениями, что новенькие Land Cruiser 300 попадут в руки террористов, что негативно скажется на имидже марки. Ранее спецслужбы США уже направляли Toyota запрос относительно того, сколько автомобилей бренда попало в руки экстремистов, воюющих на Ближнем Востоке.
С другой стороны, можно предположить, что истинная причина ограничений в другом. Ведь подобные «угрозы национальной безопасности» не упоминаются при покупке других моделей Toyota, например, пикапов Hilux. По всей вероятности запрет связан с желанием избежать спекуляции долгожданным Land Cruiser 300. Первое время производство не будет успевать за спросом, что позволит предприимчивым клиентам неплохо нажиться на перепродаже.
Если клиент нарушит подписанное соглашение, Toyota откажется от будущих сделок с этим лицом или компанией. Также автопроизводитель планирует провести перекрестную проверку записей по каждой префектуре и принять меры в отношении частных лиц или организаций, которые сделали несколько предзаказов у различных дилеров.
- 4 747 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 4 099 900 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 1 999 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 4 145 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 1 299 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 4 950 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 5 299 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 980 000 РToyota Land Cruiser 2013 в Москве
- 3 380 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
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