Почему троллейбусы так хороши (и почему они исчезают)
Самый первый в мире троллейбус появился в Германии в 1882 году. Он назывался Electromote и представлял собой, по сути, повозку с электромотором. Питание к этому мотору поступало через кабель от проложенных сверху проводов. Изобрёл это транспортное средство доктор Вернер фон Сименс. Изобретение прижилось, и подобные «автобусы на проводах» начали распространяться и развиваться.
В каком-то смысле троллейбус является чем-то средним между автобусом и трамваем. И он действительно сочетает в себе определённые достоинства и недостатки обоих видов транспорта.
От трамвая троллейбус взял экологичность и «привязанность» к электропроводам, а от автобуса – независимость от рельсов. С точки зрения пассажира троллейбус в целом приятнее. Во-первых, он может быть чуть-чуть комфортнее, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Во-вторых, троллейбусы, как правило, с места разгоняются заметно быстрее автобусов, что в городских условиях приводит к несколько большей средней скорости и сокращает время поездки.
Какой общественный транспорт выгоднее экономически? Это сложный вопрос. В российских условиях расходы на электроэнергию для троллейбусов обычно меньше, чем на топливо для автобусов, но при организации новых маршрутов возникают дополнительные затраты на сооружение контактной сети. Более того, по каким-то соображениям власти многих городов сейчас отказываются от троллейбуса в пользу автобуса, несмотря на наличие уже готовой «проводки». Ситуация здесь неоднозначная, кто-то считает, что на практике автобусы всё же удобнее, а кто-то – что подобные решения очень нелогичные.
А во многих странах троллейбусов нет совсем, так как там за счёт более высокой стоимости электроэнергии они невыгодны. Тем не менее, в определённый период – примерно между Мировыми войнами – троллейбусы были достаточно распространены. Одной из причин была нехватка автобусов.
Были попытки сделать и междугородные троллейбусы. Но со временем от них отказались, и на данный момент единственная в мире междугородная троллейбусная линия находится в Крыму. Она соединяет Симферополь и Ялту. Длина маршрута – 86 километров. Однако, существует много троллейбусных городских линий, которые по «автобусным» правилам относились бы уже к пригородным.
К какой категории «прав» относится троллейбус? К «D» он никакого отношения не имеет. Это отдельная категория, которая так и называется: «Троллейбус» и обозначается буквами «Tb». Учат на водителей такого транспорта не автошколах, а на специальных курсах. Обычно они есть при самих троллейбусных парках.
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