Почему у американских вертолетов полозья, а у наших колеса?
Причина выбора
Сразу оговоримся, что и у нас есть вертолеты с полозьями, а американцы выпускают свои с колесами. Но изначально перевес в сторону колесных был у нас. Причина такого конструкторского выбора была обусловлена особенностями производства и условиями эксплуатации.
Что хорошего в полозьях
Вертолеты на полозьях дешевле в производстве, к тому же сами полозья не слишком портят аэродинамику машины. В общем, изначально американцы хотели получить много боевых вертолетов, при этом надежных и недорогих.
Но у полозьев есть и минусы – транспортировать их по земле без специальных тележек не получится. Им доступен только вертикальный взлет, который выглядит эффектно, но требует нереально много горючего. Так что такие вертолеты нельзя назвать экономичными.
Чем лучше колеса
В СССР вертолеты строили на колесах, т.к. изначально они были именно транспортными средствами, боевых задач перед ними не ставили. А что такое транспортник? Это тяжеленная махина, которую никакие полозья не выдержат, пришлось конструировать колесные шасси.
Наши вертолеты имели возможность взлета и посадки с горизонтальным разбегом по аналогии с самолетами, что было экономичнее, чем вертикальный взлет у машин с полозьями.
Что касается недостатков, их тоже хватает, и вытекают они из плюсов конструкции. Во-первых, это цена. Стоимость самих шасси выше, плюс они требуют оснащения тормозами и амортизаторами, а если делать шасси убираемым, т.к. колеса портят аэродинамику намного больше, чем полозья, то стоимость вырастет еще сильнее.
Во-вторых, стоимость обслуживания. Поскольку в полозьях ломаться нечему, там и чинить все можно с помощью сварочного аппарата. Система шасси сложнее и требует постоянного обслуживания, а произвести ремонт за пять минут в сложных условиях просто не удастся.
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