Почему в России создали серийную АКПП для Aurus, а для Lada – нет: названы реальные причины

2 июня 2026, 19:32
Почему у Aurus есть российская АКПП, а у Lada - до сих пор нет серийного автомата
Почему у Aurus есть российская АКПП, а у Lada - до сих пор нет серийного автомата
Российские инженеры смогли разработать современную автоматическую коробку передач для Aurus, но массовые автомобили Lada так и не получили отечественный автомат. Почему отечественная АКПП не дошла до конвейера АвтоВАЗа - разбираемся в причинах и последствиях для рынка.
Вопрос о создании отечественной автоматической коробки передач для массовых автомобилей в России остаётся актуальным уже не первые десятилетия. Несмотря на то, что инженеры КАТЕ смогли реализовать сложную девятиступенчатую АКПП для премиальных Aurus, для Lada серийного автомата так и не появилось. Эта ситуация очевидна, поскольку успехи технологий не всегда доходят до массового потребителя.
Трансмиссия КАТЕ К932, установленная на Aurus, отличается от привычных автоматов: здесь нет классического гидротрансформатора, вместо него — четыре планетарных ряда, «мокрое» сцепление и электромотор. Такое решение обеспечивает высокий КПД и быстрый старт, что важно для представительских машин. Электродвигатель расположен между ДВС и коробкой для плавного переключения, а ресурс агрегата, прошедшего испытания, не уступает зарубежным аналогам. Однако стоимость и габариты этой коробки делают невозможным её установку на массовые модели Lada — она просто не поместится под капот и слишком дорога для бюджетного сегмента.
Интересно, что изначально КАТЕ создавалась именно для разработки АКПП для АвтоВАЗа. Молодые инженеры отказались от копирования западных решений и внедрили инновации: отказ от гидротрансформатора позволил сделать коробки компактнее и дешевле. В результате появилась семиступенчатая FT703, которую можно назвать гибридом «робота» и классической АКПП. В ходе испытаний эта коробка показала расход топлива, близкий к механике, и работала даже при -40 °С. КАТЕ заявляла ресурс в 250 000 км, что для отечественной разработки выглядело весьма достойно.
В середине 2000-х на АвтоВАЗе всерьёз рассматривали массовое внедрение российской АКПП: строился завод на 210 000 коробок в год, обсуждалась установка FT703 даже на иномарки. Однако после того, как Renault-Nissan получила контроль над АвтоВАЗом, стратегия резко изменилась. Несмотря на успешную экспертизу трансмиссии в Porsche Engineering, завод отказался от отечественной коробки в пользу традиционной японской Jatco. Формально причиной назывались риски и задержка строительства, но экономическая логика очевидна: Jatco — дочерняя компания Nissan, и альянс предпочитает поддерживать собственное производство.
Без крупного заказчика в лице АвтоВАЗа запуск проекта российской АКПП оказался нерентабельным. Завод КАТЕ был достроен, но теперь выпускает только дорогие девятиступенчатые автоматы для Aurus. Эта история напоминает, как в советское время простые решения иногда выпускали более сложные технологии — например, использование белой краски для защиты шин на комбайнах оказалось практическим ответом на климатические вызовы.
Сегодня же массовый российский автомат так и остался на бумаге: для его рентабельности нужны тысячи заказов в год, а без поддержки крупных автозаводов проект не может выйти на рынок. В итоге российские автомобилисты по-прежнему придерживаются зарубежных трансмиссий, а отечественные разработки реализуются только в премиальном сегменте.
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