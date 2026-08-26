Уши закладывает в самолёте? Простые приёмы, которые реально работают

26 августа 2026, 09:54
Почему у пассажиров самолетов часто возникают боли в ушах при перелетах
Почему у пассажиров самолетов часто возникают боли в ушах при перелетах
Многие сталкивались с неприятными ощущениями в ушах во время взлета и посадки самолета. Специалисты объясняют, почему это происходит и какие меры реально помогают избежать боли. В материале - советы, которые часто игнорируют даже опытные путешественники. Что грозит при неправильном подходе и как защитить себя и детей - рассказываем подробно.
Проблема боли в ушах при перелетах знакома многим, особенно тем, кто часто летает на большие расстояния. При изменении высоты в салоне самолета меняется и давление, что может привести к неприятным ощущениям, заложенности и даже резкой боли. Как отмечают специалисты, такие симптомы чаще всего проявляются во время взлета и посадки, когда разница между внутренним и внешним давлением становится максимальной. Редакция 110km.ru поговорила с экспертами и выяснила, как справиться с неприятными ощущениями.
Внутри уха человека находится небольшая полость, заполненная воздухом - так называемая барабанная полость. При наборе высоты давление снаружи падает, а воздух внутри уха расширяется. Если канал, соединяющий ухо с носоглоткой (евстахиева труба), не открывается вовремя, возникает ощущение заложенности или даже боль. В обратной ситуации, при снижении, давление снаружи быстро возрастает, и барабанная перепонка прогибается внутрь, что также вызывает дискомфорт.
Для облегчения состояния врачи советуют использовать простые приемы: глотать, жевать жвачку, пить воду небольшими глотками или зевать. Эти действия помогают открыть евстахиеву трубу и выровнять давление. Еще один эффективный способ - маневр Вальсальвы: нужно глубоко вдохнуть, зажать нос и попытаться выдохнуть через него, не открывая рта. Однако этот метод подходит не всем, особенно людям с заболеваниями ушей или сердца - им стоит проконсультироваться с врачом заранее.
Детям перелеты даются тяжелее, поскольку их евстахиева труба у них чаще закрыта. Для малышей рекомендуют давать бутылочку или пустышку во время взлета и посадки, а детям постарше - жевательные конфеты или питье через трубочку. Важно, чтобы ребенок не спал в эти моменты, иначе давление не успеет выровняться.
Если у пассажира есть насморк, аллергия или хронические заболевания ЛОР-органов, риск возникновения боли в ушах возрастает. В таких случаях перед полетом можно использовать сосудосуживающие капли или спреи для носа, чтобы уменьшить отек слизистой и облегчить открытие евстахиевой трубы. Но злоупотреблять такими средствами не стоит - их применяют не дольше недели подряд.
Существуют и специальные беруши для перелетов, которые замедляют перепады давления и дополнительно защищают от шума. Их стоит примерить заранее, чтобы убедиться в комфорте. Часто летающие пассажиры могут сделать беруши на заказ, по индивидуальному слепку уха.
Если после полета заложенность или боль не проходят несколько часов, обычно это не повод для паники - достаточно продолжать глотать, жевать или использовать теплый компресс. Однако при сильной боли, ухудшении слуха, появлении шума или головокружения рекомендуется обратиться к врачу. В редких случаях может развиться баротравма - повреждение барабанной перепонки или скопление жидкости за ней, что требует медицинской помощи.
Отметим, что самолеты современных авиакомпаний оборудованы герметичными салонами, где давление поддерживается на уровне, сопоставимом с высотой около 2400 метров над морем. Это позволяет большинству пассажиров переносить перелеты без серьезных проблем. Однако индивидуальные особенности организма, возраст и состояние здоровья могут влиять на восприимчивость к перепадам давления. Важно помнить, что своевременная профилактика и простые меры способны значительно снизить риск неприятных ощущений в ушах во время полета.
Похожие материалы
-
26.08.2026, 10:48
Kia Bongo III 2023: корейский автодом с автономией и максимальной комплектацией
На рынке Владивостока появился редкий автодом Kims Union Claudia 650 на базе Kia Bongo III 2023 года. Модель выделяется полной автономией, продуманной планировкой и богатой комплектацией, что особенно актуально для российских путешественников.Читать далее
-
26.08.2026, 10:18
4,15 млн рублей за легенду: разбираем комплектацию внедорожного кемпера на базе УАЗа
УАЗ Буханка 2.7 Trophy DC 2021 года - не просто фургон, а полноценный дом на колесах. Модель выделяется продуманной комплектацией и возможностью автономного отдыха. Чем она отличается от других и почему ее редко встретишь на дорогах - объясняем подробно. Мало кто знает, что подобные авто могут стать выгодной альтернативой привычным кемперам.Читать далее
-
26.08.2026, 09:17
РЖД внедряют купейные вагоны нового формата: больше мест и простор для пассажиров
С 2026 года на южных маршрутах России появятся купейные вагоны большего габарита. Это решение позволит не только увеличить количество мест, но и заметно повысить удобство поездок в сезон отпусков. Новые вагоны уже вызвали интерес у специалистов и путешественников.Читать далее
-
26.08.2026, 08:03
KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата
На российском рынке появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и адаптированный для экстремальных температур. Модель выделяется техническими решениями и возможностью индивидуальной комплектации, что актуально для путешествий по России.Читать далее
-
26.08.2026, 07:58
Какие риски подстерегают водителей после возвращения из автопутешествий
Мало кто задумывается, что после летних автопутешествий возвращение к обычным маршрутам может быть опаснее, чем кажется. Эксперты объясняют, какие ошибки совершают водители, как избежать потери концентрации и почему даже привычная дорога может стать источником риска. Что советуют специалисты и какие препараты стоит исключить - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.08.2026, 06:45
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и пространства на юге России
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера с расширенными полками и дополнительными местами. Это решение может повлиять на структуру перевозок и задать новые стандарты комфорта для российских пассажиров, особенно в условиях роста внутреннего туризма.Читать далее
-
26.08.2026, 00:36
KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий
На рынке России появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и способный выдерживать экстремальные температуры. Модель выделяется продуманной конструкцией, современным оснащением и возможностью адаптации под любые погодные условия, что особенно актуально для российских путешественников.Читать далее
-
25.08.2026, 18:36
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
BAJAJ Avenger Cruise 220 выделяется сочетанием классического дизайна, экономичного двигателя и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для путешествий и ежедневных маршрутов. Разбираемся, что делает этот байк актуальным именно сейчас.Читать далее
-
25.08.2026, 17:55
Грузовые двигатели проходят миллион километров: конструкция, эксплуатация, причины ресурса
Долговечность грузовых двигателей давно вызывает вопросы у владельцев легковых авто. Почему фуры без капремонта преодолевают миллионные пробеги, а легковые моторы требуют ремонта уже после 200 тысяч? В материале - разбор ключевых технических отличий и эксплуатационных нюансов, которые влияют на срок службы.Читать далее
-
25.08.2026, 17:18
В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли
Российские инженеры разработали уникальный двигатель внутреннего сгорания без привычных поршней и коленчатого вала. Эта технология может повлиять на будущее военной и авиационной техники, а также изменить стандарты надежности и мощности силовых агрегатов.Читать далее
Похожие материалы
-
26.08.2026, 10:48
Kia Bongo III 2023: корейский автодом с автономией и максимальной комплектацией
На рынке Владивостока появился редкий автодом Kims Union Claudia 650 на базе Kia Bongo III 2023 года. Модель выделяется полной автономией, продуманной планировкой и богатой комплектацией, что особенно актуально для российских путешественников.Читать далее
-
26.08.2026, 10:18
4,15 млн рублей за легенду: разбираем комплектацию внедорожного кемпера на базе УАЗа
УАЗ Буханка 2.7 Trophy DC 2021 года - не просто фургон, а полноценный дом на колесах. Модель выделяется продуманной комплектацией и возможностью автономного отдыха. Чем она отличается от других и почему ее редко встретишь на дорогах - объясняем подробно. Мало кто знает, что подобные авто могут стать выгодной альтернативой привычным кемперам.Читать далее
-
26.08.2026, 09:17
РЖД внедряют купейные вагоны нового формата: больше мест и простор для пассажиров
С 2026 года на южных маршрутах России появятся купейные вагоны большего габарита. Это решение позволит не только увеличить количество мест, но и заметно повысить удобство поездок в сезон отпусков. Новые вагоны уже вызвали интерес у специалистов и путешественников.Читать далее
-
26.08.2026, 08:03
KIA Bongo 4WD с модулем для проживания: особенности автодома для сурового климата
На российском рынке появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и адаптированный для экстремальных температур. Модель выделяется техническими решениями и возможностью индивидуальной комплектации, что актуально для путешествий по России.Читать далее
-
26.08.2026, 07:58
Какие риски подстерегают водителей после возвращения из автопутешествий
Мало кто задумывается, что после летних автопутешествий возвращение к обычным маршрутам может быть опаснее, чем кажется. Эксперты объясняют, какие ошибки совершают водители, как избежать потери концентрации и почему даже привычная дорога может стать источником риска. Что советуют специалисты и какие препараты стоит исключить - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.08.2026, 06:45
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и пространства на юге России
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера с расширенными полками и дополнительными местами. Это решение может повлиять на структуру перевозок и задать новые стандарты комфорта для российских пассажиров, особенно в условиях роста внутреннего туризма.Читать далее
-
26.08.2026, 00:36
KIA Bongo 4WD с жилым модулем: новый уровень автономии и комфорта для путешествий
На рынке России появился автодом на базе KIA Bongo 4WD, рассчитанный на пять человек и способный выдерживать экстремальные температуры. Модель выделяется продуманной конструкцией, современным оснащением и возможностью адаптации под любые погодные условия, что особенно актуально для российских путешественников.Читать далее
-
25.08.2026, 18:36
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
BAJAJ Avenger Cruise 220 выделяется сочетанием классического дизайна, экономичного двигателя и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для путешествий и ежедневных маршрутов. Разбираемся, что делает этот байк актуальным именно сейчас.Читать далее
-
25.08.2026, 17:55
Грузовые двигатели проходят миллион километров: конструкция, эксплуатация, причины ресурса
Долговечность грузовых двигателей давно вызывает вопросы у владельцев легковых авто. Почему фуры без капремонта преодолевают миллионные пробеги, а легковые моторы требуют ремонта уже после 200 тысяч? В материале - разбор ключевых технических отличий и эксплуатационных нюансов, которые влияют на срок службы.Читать далее
-
25.08.2026, 17:18
В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли
Российские инженеры разработали уникальный двигатель внутреннего сгорания без привычных поршней и коленчатого вала. Эта технология может повлиять на будущее военной и авиационной техники, а также изменить стандарты надежности и мощности силовых агрегатов.Читать далее