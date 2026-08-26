Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дмитрий Новиков

26 августа 2026, 09:54

Почему у пассажиров самолетов часто возникают боли в ушах при перелетах

Почему у пассажиров самолетов часто возникают боли в ушах при перелетах

Уши закладывает в самолёте? Простые приёмы, которые реально работают

Почему у пассажиров самолетов часто возникают боли в ушах при перелетах

Многие сталкивались с неприятными ощущениями в ушах во время взлета и посадки самолета. Специалисты объясняют, почему это происходит и какие меры реально помогают избежать боли. В материале - советы, которые часто игнорируют даже опытные путешественники. Что грозит при неправильном подходе и как защитить себя и детей - рассказываем подробно.

Многие сталкивались с неприятными ощущениями в ушах во время взлета и посадки самолета. Специалисты объясняют, почему это происходит и какие меры реально помогают избежать боли. В материале - советы, которые часто игнорируют даже опытные путешественники. Что грозит при неправильном подходе и как защитить себя и детей - рассказываем подробно.

Проблема боли в ушах при перелетах знакома многим, особенно тем, кто часто летает на большие расстояния. При изменении высоты в салоне самолета меняется и давление, что может привести к неприятным ощущениям, заложенности и даже резкой боли. Как отмечают специалисты, такие симптомы чаще всего проявляются во время взлета и посадки, когда разница между внутренним и внешним давлением становится максимальной. Редакция 110km.ru поговорила с экспертами и выяснила, как справиться с неприятными ощущениями.

Внутри уха человека находится небольшая полость, заполненная воздухом - так называемая барабанная полость. При наборе высоты давление снаружи падает, а воздух внутри уха расширяется. Если канал, соединяющий ухо с носоглоткой (евстахиева труба), не открывается вовремя, возникает ощущение заложенности или даже боль. В обратной ситуации, при снижении, давление снаружи быстро возрастает, и барабанная перепонка прогибается внутрь, что также вызывает дискомфорт.

Для облегчения состояния врачи советуют использовать простые приемы: глотать, жевать жвачку, пить воду небольшими глотками или зевать. Эти действия помогают открыть евстахиеву трубу и выровнять давление. Еще один эффективный способ - маневр Вальсальвы: нужно глубоко вдохнуть, зажать нос и попытаться выдохнуть через него, не открывая рта. Однако этот метод подходит не всем, особенно людям с заболеваниями ушей или сердца - им стоит проконсультироваться с врачом заранее.

Детям перелеты даются тяжелее, поскольку их евстахиева труба у них чаще закрыта. Для малышей рекомендуют давать бутылочку или пустышку во время взлета и посадки, а детям постарше - жевательные конфеты или питье через трубочку. Важно, чтобы ребенок не спал в эти моменты, иначе давление не успеет выровняться.

Если у пассажира есть насморк, аллергия или хронические заболевания ЛОР-органов, риск возникновения боли в ушах возрастает. В таких случаях перед полетом можно использовать сосудосуживающие капли или спреи для носа, чтобы уменьшить отек слизистой и облегчить открытие евстахиевой трубы. Но злоупотреблять такими средствами не стоит - их применяют не дольше недели подряд.

Существуют и специальные беруши для перелетов, которые замедляют перепады давления и дополнительно защищают от шума. Их стоит примерить заранее, чтобы убедиться в комфорте. Часто летающие пассажиры могут сделать беруши на заказ, по индивидуальному слепку уха.

Если после полета заложенность или боль не проходят несколько часов, обычно это не повод для паники - достаточно продолжать глотать, жевать или использовать теплый компресс. Однако при сильной боли, ухудшении слуха, появлении шума или головокружения рекомендуется обратиться к врачу. В редких случаях может развиться баротравма - повреждение барабанной перепонки или скопление жидкости за ней, что требует медицинской помощи.

Отметим, что самолеты современных авиакомпаний оборудованы герметичными салонами, где давление поддерживается на уровне, сопоставимом с высотой около 2400 метров над морем. Это позволяет большинству пассажиров переносить перелеты без серьезных проблем. Однако индивидуальные особенности организма, возраст и состояние здоровья могут влиять на восприимчивость к перепадам давления. Важно помнить, что своевременная профилактика и простые меры способны значительно снизить риск неприятных ощущений в ушах во время полета.

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