Зачем инженеры ЗАЗ выбрали необычную схему и как это повлияло на характеристики машины

Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто

Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.

В советские годы среди автомобилистов ходила забавная байка: мол, мотор у «Запорожца» располагался сзади, чтобы никто не вытаскивал вещи из багажника, пока водитель стоит на светофоре. На самом деле багажник у ЗАЗ действительно был спереди, но причина такой компоновки крылась совсем в другом.

В середине прошлого века автомобили с задним расположением двигателей были довольно распространены. Сегодня большинство машин имеют мотор спереди, но в 1950-60-х годах заднеторная схема считалась вполне современной. Советский «Запорожец» не был исключением: по такому же принципу строились Volkswagen Käfer и армейский Kübelwagen. Со временем мода на такие автомобили ушла, но в некоторых нишах она сохранилась до сих пор.

Почему же инженеры выбрали именно такую ​​схему? Все дело в особенностях распределения веса. Когда двигатель находится сзади, большая часть массы приходится на направление колеса. Это обеспечивает отличное сцепление с дорогой, особенно при разгоне. Даже маломощный мотор в такой компоновке позволяет автомобилю уверенно стартовать и преодолевать сложные участки.

Для советских дорог, где асфальт был далеко не везде, это было настоящим спасением. «Запорожец» с его скромным двигателем мог сравниться по проходимости с куда более мощными машинами. Например, армейский Kübelwagen с 23,5-сильным мотором не уступал Willys, у которого под капотом было уже 60 лошадиных сил.

Заднемоторная схема позволет использовать простой и недорогой двигатель, не жертвуя ходовыми качествами. Именно поэтому в 1940-60-х годах большинство малолитражек строились по этому принципу. Даже ЗАЗ-968 с мотором на 40-45 л.с. мог бы похвастаться достойной динамикой и проходимостью.

Однако у такой конструкции были и свои минусы. Главный из них — управляемость. Машины с мотором сзади склонены к заносу, особенно на скользкой дороге. Центр тяжести сбивается назад, и водителю приходится быть особенно внимательным. По мере того как двигатель стал мощнее, автопроизводители стали переходить на переднемоторные схемы — они проще, безопаснее и выгоднее в управлении.

Сегодня заднеторные автомобили встречаются в основном среди спорткаров и гоночных машин. Для них важны максимальная скорость и динамика, а инженеры используют все возможности для улучшения характеристик. Но даже современные технологии не могут полностью устранить риски, связанные с такой схемой. На высоких скоростях любая ошибка может привести к потере контроля.

Конструкторы пытаются компенсировать недостатки перераспределения массы используя микросхемы и электронику. Тем не менее именно благодаря заднемоторной компановке «Запорожец» стал легендой советских дорог и до сих пор вызывает интерес у автолюбителей.