Зачем инженеры ЗАЗ выбрали необычную схему и как это повлияло на характеристики машины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 18:23

Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто

Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто

Зачем инженеры ЗАЗ выбрали необычную схему и как это повлияло на характеристики машины

Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто

Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.

Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.

В советские годы среди автомобилистов ходила забавная байка: мол, мотор у «Запорожца» располагался сзади, чтобы никто не вытаскивал вещи из багажника, пока водитель стоит на светофоре. На самом деле багажник у ЗАЗ действительно был спереди, но причина такой компоновки крылась совсем в другом.

В середине прошлого века автомобили с задним расположением двигателей были довольно распространены. Сегодня большинство машин имеют мотор спереди, но в 1950-60-х годах заднеторная схема считалась вполне современной. Советский «Запорожец» не был исключением: по такому же принципу строились Volkswagen Käfer и армейский Kübelwagen. Со временем мода на такие автомобили ушла, но в некоторых нишах она сохранилась до сих пор.

Почему же инженеры выбрали именно такую ​​схему? Все дело в особенностях распределения веса. Когда двигатель находится сзади, большая часть массы приходится на направление колеса. Это обеспечивает отличное сцепление с дорогой, особенно при разгоне. Даже маломощный мотор в такой компоновке позволяет автомобилю уверенно стартовать и преодолевать сложные участки.

Для советских дорог, где асфальт был далеко не везде, это было настоящим спасением. «Запорожец» с его скромным двигателем мог сравниться по проходимости с куда более мощными машинами. Например, армейский Kübelwagen с 23,5-сильным мотором не уступал Willys, у которого под капотом было уже 60 лошадиных сил.

Заднемоторная схема позволет использовать простой и недорогой двигатель, не жертвуя ходовыми качествами. Именно поэтому в 1940-60-х годах большинство малолитражек строились по этому принципу. Даже ЗАЗ-968 с мотором на 40-45 л.с. мог бы похвастаться достойной динамикой и проходимостью.

Однако у такой конструкции были и свои минусы. Главный из них — управляемость. Машины с мотором сзади склонены к заносу, особенно на скользкой дороге. Центр тяжести сбивается назад, и водителю приходится быть особенно внимательным. По мере того как двигатель стал мощнее, автопроизводители стали переходить на переднемоторные схемы — они проще, безопаснее и выгоднее в управлении.

Сегодня заднеторные автомобили встречаются в основном среди спорткаров и гоночных машин. Для них важны максимальная скорость и динамика, а инженеры используют все возможности для улучшения характеристик. Но даже современные технологии не могут полностью устранить риски, связанные с такой схемой. На высоких скоростях любая ошибка может привести к потере контроля.

Конструкторы пытаются компенсировать недостатки перераспределения массы используя микросхемы и электронику. Тем не менее именно благодаря заднемоторной компановке «Запорожец» стал легендой советских дорог и до сих пор вызывает интерес у автолюбителей.

Упомянутые марки: ЗАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ZAZ

Похожие материалы ZAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Самара Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться