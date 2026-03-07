Легендарный «Запорожц»: как конструкция и моторы превратили его в легенду советских дорог

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 06:31

Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева

Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева

Легендарный «Запорожц»: как конструкция и моторы превратили его в легенду советских дорог

Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева

В этом материале - история появления «Запорожца», его конструктивные сложности и неожиданные решения инженеров. Почему у машины выросли «уши» и как советские конструкторы боролись с перегревом двигателя - рассказываем подробно.

В этом материале - история появления «Запорожца», его конструктивные сложности и неожиданные решения инженеров. Почему у машины выросли «уши» и как советские конструкторы боролись с перегревом двигателя - рассказываем подробно.

История «Запорожца» - это не просто рассказ о советском малолитражном автомобиле, а пример того, как технические трудности и политические обстоятельства могут повлиять на судьбу целой модели. В 2026 году исполняется 65 лет с момента запуска серийного производства этой машины, и до сих пор споры о ее достоинствах и традициях не утихают.

Отказ FIAT и начало самостоятельного пути

В конце 1956 года советские инженеры получили задачу создать небольшой микролитражный автомобиль. Рассматривалась возможность купить лицензию на Fiat-600, но после событий в Будапеште итальянцы отказались от сделки. Советским конструкторам пришлось разрабатывать машины с нуля, ориентируясь на зарубежные аналоги, но не копируя их напрямую.

В процессе проектирования возникла главная дилемма – какой двигатель выбрать. Варианты менялись несколько раз: от V-образного до горизонтально-оппозитного, и каждое новое решение требовало переделки кузова. «В итоге остановились на двух моторах», — разработал оба Александр Айзенберг. Сначала был оппозитный, затем - V-образный, который и стал серийным.

Проблемы с охлаждением и первые «уши»

При запуске производства ЗАЗ-965 обнаружилась серьезная проблема: двигатель сильно перегревался, хотя замеры температуры масла на максимальной скорости показывали допустимые значения. Подобные трудности встречались и у других малолитражек того времени, но у «Запорожца» ситуация оказалась особенно острой.

Аэродинамические испытания показали, что к мотору поступает недостаточно воздуха. Специалисты ЦАГИ предложили установить подкрылки, а ученые НАМИ — увеличить воздухозаборники. В результате на кузове появились первые характерные элементы, которые позже прозвали «ушами». Поскольку эти решения требовали серьезных изменений в штамповке, на заводе скорректировали форму отверстий воздухопритока и установили специальные рукава, направляющие воздух к наиболее горячим зонам двигателя.

Доработки и появление новых моделей

Несмотря на все доработки, проблема перегрева остается актуальной. Инженеры продолжали искать выход: меняли форму брызговиков, боковых стенок моторного отсека, дорабатывали кожухи воздухопритоков и даже устанавливали автоматические терморегуляторы. Последующее строительство усложнилось, внешний вид машины стал все более узнаваемым.

В 1963 году после изменений ряда модель получила индекс ЗАЗ-965А. Параллельно в Запорожье и Мелитополе шла работа над новым поколением - ЗАЗ-966. Здесь инженеры попытались решить еще одну проблему - небольшой багажник, что объяснило форму кузова и расположение новых воздухозаборников. Именно тогда «уши» стали частью облика «Запорожца».

Экспортные версии и международные международные технологии

Интересно, что на внешних рынках «Запорожец» иногда оснащался двигателями Renault с водяным охлаждением. В Бельгии на заводе «Скальдия-Волга» был создан прототип «Ялта-1000» с французским мотором, но широкого распространения он не получил. В СССР же продолжали совершенствовать собственные агрегаты, постепенно увеличивая мощность и надежность.

В 1968 году начались испытания ЗАЗ-968 с 40-сильным мотором, а с 1971 года эта модель пошла в серию. Внешний вид снова изменился: исчезли длинные «уши», а воздухозаборники стали короче и аккуратнее. Вследствие этого исчезли и декоративные решетки.

Финальный аккорд: стиль без «ушей»

К 1980 году «Запорожец» окончательно лишился своих знаменитых «ушей». Новая модель ЗАЗ-968М получила более современный и лаконичный дизайн, который уже не требует такого развития воздухозаборников. Тем не менее, именно эти элементы навсегда остались в памяти автомобилистов как символ эпохи и технических поисковиков советских инженеров.

История «Запорожца» - это не только рассказ о машине, но и о людях, которые вопреки обстоятельствам и ограничениям смогли создать автомобиль, ставший частью национальной культуры. Его конструктивные особенности, включая те самые «уши», до сих пор вызывают интерес и споры среди автолюбителей.

Упомянутые модели: ЗАЗ 965
Упомянутые марки: ЗАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ZAZ

Похожие материалы ZAZ

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Ростов-на-Дону Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться