Легендарный «Запорожц»: как конструкция и моторы превратили его в легенду советских дорог

Почему у «Запорожца» появились знаменитые «уши» и как решали проблему перегрева

В этом материале - история появления «Запорожца», его конструктивные сложности и неожиданные решения инженеров. Почему у машины выросли «уши» и как советские конструкторы боролись с перегревом двигателя - рассказываем подробно.

История «Запорожца» - это не просто рассказ о советском малолитражном автомобиле, а пример того, как технические трудности и политические обстоятельства могут повлиять на судьбу целой модели. В 2026 году исполняется 65 лет с момента запуска серийного производства этой машины, и до сих пор споры о ее достоинствах и традициях не утихают.

Отказ FIAT и начало самостоятельного пути

В конце 1956 года советские инженеры получили задачу создать небольшой микролитражный автомобиль. Рассматривалась возможность купить лицензию на Fiat-600, но после событий в Будапеште итальянцы отказались от сделки. Советским конструкторам пришлось разрабатывать машины с нуля, ориентируясь на зарубежные аналоги, но не копируя их напрямую.

В процессе проектирования возникла главная дилемма – какой двигатель выбрать. Варианты менялись несколько раз: от V-образного до горизонтально-оппозитного, и каждое новое решение требовало переделки кузова. «В итоге остановились на двух моторах», — разработал оба Александр Айзенберг. Сначала был оппозитный, затем - V-образный, который и стал серийным.

Проблемы с охлаждением и первые «уши»

При запуске производства ЗАЗ-965 обнаружилась серьезная проблема: двигатель сильно перегревался, хотя замеры температуры масла на максимальной скорости показывали допустимые значения. Подобные трудности встречались и у других малолитражек того времени, но у «Запорожца» ситуация оказалась особенно острой.

Аэродинамические испытания показали, что к мотору поступает недостаточно воздуха. Специалисты ЦАГИ предложили установить подкрылки, а ученые НАМИ — увеличить воздухозаборники. В результате на кузове появились первые характерные элементы, которые позже прозвали «ушами». Поскольку эти решения требовали серьезных изменений в штамповке, на заводе скорректировали форму отверстий воздухопритока и установили специальные рукава, направляющие воздух к наиболее горячим зонам двигателя.

Доработки и появление новых моделей

Несмотря на все доработки, проблема перегрева остается актуальной. Инженеры продолжали искать выход: меняли форму брызговиков, боковых стенок моторного отсека, дорабатывали кожухи воздухопритоков и даже устанавливали автоматические терморегуляторы. Последующее строительство усложнилось, внешний вид машины стал все более узнаваемым.

В 1963 году после изменений ряда модель получила индекс ЗАЗ-965А. Параллельно в Запорожье и Мелитополе шла работа над новым поколением - ЗАЗ-966. Здесь инженеры попытались решить еще одну проблему - небольшой багажник, что объяснило форму кузова и расположение новых воздухозаборников. Именно тогда «уши» стали частью облика «Запорожца».

Экспортные версии и международные международные технологии

Интересно, что на внешних рынках «Запорожец» иногда оснащался двигателями Renault с водяным охлаждением. В Бельгии на заводе «Скальдия-Волга» был создан прототип «Ялта-1000» с французским мотором, но широкого распространения он не получил. В СССР же продолжали совершенствовать собственные агрегаты, постепенно увеличивая мощность и надежность.

В 1968 году начались испытания ЗАЗ-968 с 40-сильным мотором, а с 1971 года эта модель пошла в серию. Внешний вид снова изменился: исчезли длинные «уши», а воздухозаборники стали короче и аккуратнее. Вследствие этого исчезли и декоративные решетки.

Финальный аккорд: стиль без «ушей»

К 1980 году «Запорожец» окончательно лишился своих знаменитых «ушей». Новая модель ЗАЗ-968М получила более современный и лаконичный дизайн, который уже не требует такого развития воздухозаборников. Тем не менее, именно эти элементы навсегда остались в памяти автомобилистов как символ эпохи и технических поисковиков советских инженеров.

История «Запорожца» - это не только рассказ о машине, но и о людях, которые вопреки обстоятельствам и ограничениям смогли создать автомобиль, ставший частью национальной культуры. Его конструктивные особенности, включая те самые «уши», до сих пор вызывают интерес и споры среди автолюбителей.