На продажу выставили редкую гусеничную Буханку: сколько она стоит?

28 января 2026, 14:14
Почему УАЗ Буханка 2015 года в Балхаше стоит почти в три раза дороже рынка
Почему УАЗ Буханка 2015 года в Балхаше стоит почти в три раза дороже рынка
В Балхаше выставлен на продажу УАЗ Буханка 2015 года с минимальным пробегом, но цена почти втрое превышает среднерыночную. Почему автомобиль так оценили, и с какими трудностями сталкиваются владельцы — разбираемся в деталях. Важно знать нюансы перед покупкой.
Рынок подержанных автомобилей в Казахстане продолжает удивлять. Как выяснил 110km.ru, в Балхаше появился УАЗ Буханка 2015 года с пробегом всего 300 километров, но цена этого микроавтобуса оказалась почти в три раза выше средней по стране. Такой разброс в стоимости вызывает вопросы не только у потенциальных покупателей, но и у экспертов, следящих за динамикой цен на отечественные автомобили.
Почему эта новость важна? В условиях, когда спрос на простые и выносливые автомобили остается высоким, резкое отклонение от рыночной стоимости может стать индикатором новых трендов или скрытых проблем на рынке. Для многих автолюбителей УАЗ Буханка — это не просто транспорт, а символ надежности и выживаемости в суровых условиях. Однако столь высокая цена заставляет задуматься: за что именно просят такие деньги?
Автомобиль, выставленный на продажу, имеет уникальную особенность — вместо колес у него звенчатые гусеницы. Причем это не результат колхозного тюнинга, а заводская сборка. Необычную машину под названием ЗВМ-2411 Узола изготовили на заволжском Заводе вездеходных машин. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,9 литра, механическая коробка передач, полный привод и левый руль. Продавец указывает минимальный пробег — всего 300 км, что для 11-летнего автомобиля выглядит необычно и может говорить о длительном простое или использовании исключительно в особых случаях.
Средняя стоимость обычных Буханок 2015 года на рынке составляет редко превышает 3 миллиона тенге. Однако в данном случае цена достигает 9 миллионов. Такой разрыв легко объясняется уникальностью машины. При этом альтернатив на рынке, способных конкурировать с УАЗом по проходимости и простоте обслуживания, практически нет. Интересно, что объявление уже собрало более тысячи просмотров всего за несколько дней, что говорит о неослабевающем интересе к необычной модели.
Похожие материалы UAZ
-
21.05.2020, 18:53
Коронавирус сделал «Буханку» бестселлером в Казахстане
Весь апрель в Казастане действовал режим чрезвычайного положения, продиктованный сложной эпидемиологической ситуацией. В крупнейших городах страны автосалоны были закрыты, а работу дилеров в остальных регионах ограничили.Читать далее
-
26.12.2018, 22:01
«Буханке» продлили жизнь минимум на три года
Ульяновский автозавод продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство бескапотных моделей: УАЗ-3303, УАЗ-3909 и УАЗ-3741. Автомобили получили ряд технических доработок.Читать далее
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
21.05.2020, 18:53
Коронавирус сделал «Буханку» бестселлером в Казахстане
Весь апрель в Казастане действовал режим чрезвычайного положения, продиктованный сложной эпидемиологической ситуацией. В крупнейших городах страны автосалоны были закрыты, а работу дилеров в остальных регионах ограничили.Читать далее
-
26.12.2018, 22:01
«Буханке» продлили жизнь минимум на три года
Ульяновский автозавод продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство бескапотных моделей: УАЗ-3303, УАЗ-3909 и УАЗ-3741. Автомобили получили ряд технических доработок.Читать далее
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее