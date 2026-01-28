Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 14:14

На продажу выставили редкую гусеничную Буханку: сколько она стоит?

Почему УАЗ Буханка 2015 года в Балхаше стоит почти в три раза дороже рынка

В Балхаше выставлен на продажу УАЗ Буханка 2015 года с минимальным пробегом, но цена почти втрое превышает среднерыночную. Почему автомобиль так оценили, и с какими трудностями сталкиваются владельцы — разбираемся в деталях. Важно знать нюансы перед покупкой.

Рынок подержанных автомобилей в Казахстане продолжает удивлять. Как выяснил 110km.ru, в Балхаше появился УАЗ Буханка 2015 года с пробегом всего 300 километров, но цена этого микроавтобуса оказалась почти в три раза выше средней по стране. Такой разброс в стоимости вызывает вопросы не только у потенциальных покупателей, но и у экспертов, следящих за динамикой цен на отечественные автомобили.

Почему эта новость важна? В условиях, когда спрос на простые и выносливые автомобили остается высоким, резкое отклонение от рыночной стоимости может стать индикатором новых трендов или скрытых проблем на рынке. Для многих автолюбителей УАЗ Буханка — это не просто транспорт, а символ надежности и выживаемости в суровых условиях. Однако столь высокая цена заставляет задуматься: за что именно просят такие деньги?

Автомобиль, выставленный на продажу, имеет уникальную особенность — вместо колес у него звенчатые гусеницы. Причем это не результат колхозного тюнинга, а заводская сборка. Необычную машину под названием ЗВМ-2411 Узола изготовили на заволжском Заводе вездеходных машин. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 2,9 литра, механическая коробка передач, полный привод и левый руль. Продавец указывает минимальный пробег — всего 300 км, что для 11-летнего автомобиля выглядит необычно и может говорить о длительном простое или использовании исключительно в особых случаях.

Фото: kolesa.kz

Средняя стоимость обычных Буханок 2015 года на рынке составляет редко превышает 3 миллиона тенге. Однако в данном случае цена достигает 9 миллионов. Такой разрыв легко объясняется уникальностью машины. При этом альтернатив на рынке, способных конкурировать с УАЗом по проходимости и простоте обслуживания, практически нет. Интересно, что объявление уже собрало более тысячи просмотров всего за несколько дней, что говорит о неослабевающем интересе к необычной модели. 

Упомянутые модели: УАЗ 3303 (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
