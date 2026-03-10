Какие машины теперь можно использовать в такси — подробности новых правил

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

10 марта 2026, 18:02

С 1 марта 2026 года изменились требования к автомобилям для такси. В перечне Минпромторга не оказалось УАЗов. Эксперты объяснили причины такого решения. Узнайте, какие модели теперь разрешены.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые требования к автомобилям, которые допускаются к работе в такси. Согласно обновленному законодательству, теперь зарегистрировать машину для перевозки пассажиров можно только из утвержденного перечня Минпромторга РФ. В этот список попали исключительно российские автомобили и некоторые иномарки, производство которых локализовано на территории страны.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, актуальный перечень был опубликован 4 марта 2026 года. В него вошли такие марки, как LADA (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend), Sollers (SP7, SF1), Evolute (I-JOY, I-SKY, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion), Москвич (3, 3е, 6, 8, М70, М90) и UMO (5). В ближайшее время планируется расширение списка за счет моделей HAVAL Jolion, HAVAL F7, HAVAL F7x и TENET T7, однако их появление в реестре возможно только после соответствующего решения правительства.

Важно отметить, что новые правила распространяются только на автомобили, которые будут включаться в региональные реестры такси после 1 марта 2026 года. Те машины, которые уже работали в такси до этой даты, продолжают использоваться без изменений.

Особое внимание привлекло отсутствие автомобилей УАЗ в финальном списке. Ранее, в предварительном варианте перечня, фигурировали модели УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, что вызвало бурные обсуждения среди специалистов. Однако в итоговом документе эти автомобили не были утверждены для работы в такси. Это означает, что даже если кто-то приобрел УАЗ, ориентируясь на предварительный список, зарегистрировать его в качестве такси после вступления новых правил в силу не получится.

В группе компаний «Соллерс», куда входит Ульяновский автозавод, пояснили, что не считают целесообразным использование автомобилей УАЗ для таксомоторных перевозок. По их мнению, специфика работы такси не требует внедорожных характеристик, которыми славятся модели бренда. Вместо этого компания делает ставку на новые минивэны Sollers SF1 и SP7, которые, по их словам, полностью соответствуют ожиданиям рынка таксомоторных услуг.

Таким образом, обновленный перечень автомобилей для такси отражает современные требования отрасли и ориентирован на повышение эффективности перевозок. УАЗы, несмотря на свою популярность в других сферах, не вошли в число разрешенных моделей для такси, что связано с особенностями их конструкции и позиционированием на рынке.

Упомянутые марки: УАЗ, Sollers, Москвич, Evolute, Voyah, Haval, ВАЗ (Lada)
