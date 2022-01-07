Почему умный водитель должен иметь зимой силикон
Обработка уплотнителей
Самый распространенный вариант использования. В зимнее время после посещения мойки или просто раз в неделю наносите на тканевую салфетку силикон и обрабатывайте все уплотнительные резинки дверей и багажника. Так вы избавите себя от проблемы примерзания резинок.
Обработка щеток снегоочистителей
Небольшое количество силикона, аккуратно нанесенное на щетки дворников, избавит вас от проблемы прилипания снега и обмерзания. Правда срок действия в этом случае непродолжительный.
Защита подкрылок от налипания снега
Если хотите избавить свои брызговики и подкрылки от налипания снежных глыб, или как минимум уменьшить масштабы проблемы, обработайте их после мытья машины силиконом! Главное правило – обрабатываемые поверхности должны быть сухими. Недостаток у этого метода один – обрабатывать придется часто и это может оказаться затратным методом борьбы со снегом.
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