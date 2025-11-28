Загадка Ball-Stud Hemi: как революционный мотор остался в тени истории – что помешало проекту

Почему уникальный двигатель Ball-Stud Hemi от Chrysler так и не попал в серию

В конце 60-х Chrysler задумал заменить тяжелые V8 новым мотором, но проект Ball-Stud Hemi так и не вышел за пределы опытных образцов. Почему перспективная разработка не получила шанса и что стало с единственным уцелевшим экземпляром – рассказываем в материале.

В истории известного автопрома хватает загадочных проектов, но особое место занимает Ball-Stud Hemi от Chrysler. В конце 1960-х инженеры компании задумались создать мотор, который мог бы стать достойной альтернативой массивным V8, но при этом сохранить фирменный характер и производительность. После успеха 426 Hemi, который буквально перевернул представление о скорости на дорогах и треках, в компании поняли: нужен двигатель проще, легче и дешевле в производстве.

Так появился проект A279, более известный как Ball-Stud Hemi. Его задача была амбициозной – полностью заменить всю линейку больших блоков, включая 383, 400, 440 и даже классический 426. Инженеры предложили два варианта объема – 400 и 444 кубических размеров, рассчитывая получить почти ту же отдачу, что и в классических Hemi, но без их сложностей и веса. Однако на горизонте уже маячили новые экологические нормы, топливный кризис грозил похоронить эпоху маслкаров.

В техническом плане Хеми был настоящим экспериментом. Вместо привычных валов и массивных головок инженеры использовали блок B-серии с полусферическими камерами сгорания и выступами коромыслами на шаровых опорах. Вдохновившись конструкцией Chevrolet Mark IV, они применили наклонную схему клапанов и взяли те же размеры клапанов, что и у 426 Hemi. В результате мотор получился на 45 килограммов легче и на 16,5 дюймов уже, чем его предшественник. По средним данным, версия на 444 превосходила по мощности 440-й мотор, но немного уступала топовой 426-й версии с двумя карбюраторами.

Однако на пути к серийному производству возникают серьезные проблемы. Чтобы использовать имеющийся блок, пришлось оставить старую схему крепления головки, из-за чего выпускные патрубки получились изогнутыми, а камера сгорания – не совсем полусферической. Эти недостатки можно было бы устранить, но главной проблемой стали деньги. В 1969 году Chrysler столкнулся с ростом затрат на переоснащение производства и ужесточением экологических требований. В такой ситуации запуск новой линейки больших моторов выглядел слишком рискованным, особенно когда рынок маслкаров резко сократился.

В итоге проект Ball-Stud Hemi был свернут на ранней стадии. По разным данным, было собрано от трех до двенадцати опытных образцов, но до наших дней дожил только один. Его история не менее удивительна, чем сам мотор. Легендарный дрэг-рейсер Дик Ленди каким-то образом получил этот уникальный двигатель и, не задумываясь, начал его дорабатывать: расточил цилиндры, заменил детали и поменял впуск. Позже мотор появился в редком Plymouth Barracuda 1969 года, который долгие годы переходил из рук в руки, участвовал в гонках и считался почти мифическим артефактом. В конце концов, автомобиль с этой платинкой Hemi Ball-Stud оказался в Национальном музее грузовых и легковых автомобилей США.

История Ball-Stud Hemi – это пример того, как даже самые перспективные идеи могут остаться нереализованными из-за поворота событий. Этот мотор мог бы принять облик американских автомобилей 70-х годов, но оказался жертвой перемены в отрасли. Сегодня, о нем вспоминают лишь энтузиасты и коллекционеры, сам двигатель стал символом несбывшейся надежды и технической смелости.