Загадка Ball-Stud Hemi: как революционный мотор остался в тени истории – что помешало проекту

28 ноября 2025, 06:28
Почему уникальный двигатель Ball-Stud Hemi от Chrysler так и не попал в серию
Почему уникальный двигатель Ball-Stud Hemi от Chrysler так и не попал в серию
В конце 60-х Chrysler задумал заменить тяжелые V8 новым мотором, но проект Ball-Stud Hemi так и не вышел за пределы опытных образцов. Почему перспективная разработка не получила шанса и что стало с единственным уцелевшим экземпляром – рассказываем в материале.
В истории известного автопрома хватает загадочных проектов, но особое место занимает Ball-Stud Hemi от Chrysler. В конце 1960-х инженеры компании задумались создать мотор, который мог бы стать достойной альтернативой массивным V8, но при этом сохранить фирменный характер и производительность. После успеха 426 Hemi, который буквально перевернул представление о скорости на дорогах и треках, в компании поняли: нужен двигатель проще, легче и дешевле в производстве.
Так появился проект A279, более известный как Ball-Stud Hemi. Его задача была амбициозной – полностью заменить всю линейку больших блоков, включая 383, 400, 440 и даже классический 426. Инженеры предложили два варианта объема – 400 и 444 кубических размеров, рассчитывая получить почти ту же отдачу, что и в классических Hemi, но без их сложностей и веса. Однако на горизонте уже маячили новые экологические нормы, топливный кризис грозил похоронить эпоху маслкаров.
В техническом плане Хеми был настоящим экспериментом. Вместо привычных валов и массивных головок инженеры использовали блок B-серии с полусферическими камерами сгорания и выступами коромыслами на шаровых опорах. Вдохновившись конструкцией Chevrolet Mark IV, они применили наклонную схему клапанов и взяли те же размеры клапанов, что и у 426 Hemi. В результате мотор получился на 45 килограммов легче и на 16,5 дюймов уже, чем его предшественник. По средним данным, версия на 444 превосходила по мощности 440-й мотор, но немного уступала топовой 426-й версии с двумя карбюраторами.
Однако на пути к серийному производству возникают серьезные проблемы. Чтобы использовать имеющийся блок, пришлось оставить старую схему крепления головки, из-за чего выпускные патрубки получились изогнутыми, а камера сгорания – не совсем полусферической. Эти недостатки можно было бы устранить, но главной проблемой стали деньги. В 1969 году Chrysler столкнулся с ростом затрат на переоснащение производства и ужесточением экологических требований. В такой ситуации запуск новой линейки больших моторов выглядел слишком рискованным, особенно когда рынок маслкаров резко сократился.
В итоге проект Ball-Stud Hemi был свернут на ранней стадии. По разным данным, было собрано от трех до двенадцати опытных образцов, но до наших дней дожил только один. Его история не менее удивительна, чем сам мотор. Легендарный дрэг-рейсер Дик Ленди каким-то образом получил этот уникальный двигатель и, не задумываясь, начал его дорабатывать: расточил цилиндры, заменил детали и поменял впуск. Позже мотор появился в редком Plymouth Barracuda 1969 года, который долгие годы переходил из рук в руки, участвовал в гонках и считался почти мифическим артефактом. В конце концов, автомобиль с этой платинкой Hemi Ball-Stud оказался в Национальном музее грузовых и легковых автомобилей США.
История Ball-Stud Hemi – это пример того, как даже самые перспективные идеи могут остаться нереализованными из-за поворота событий. Этот мотор мог бы принять облик американских автомобилей 70-х годов, но оказался жертвой перемены в отрасли. Сегодня, о нем вспоминают лишь энтузиасты и коллекционеры, сам двигатель стал символом несбывшейся надежды и технической смелости.
Похожие материалы Крайслер
-
28.11.2025, 05:06
Пять причин, почему HEMI Dart Super Stock 1968 года — самый безумный маслкар Mopar
В 1968 году Dodge и Hurst выпустили уникальный HEMI Dart. Эта машина до сих пор поражает своей дерзостью. В 60-х Chrysler доминировал в дрэг-рейсинге. Как появился самый экстремальный маслкар Mopar? Почему он стал легендой? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 04:48
Skoda Elroq отмечает выпуск 100 000-го электрокара на заводе в Млада-Болеславе
Skoda удивила рынок: компактный электрокар Elroq разошелся тиражом свыше 100 тысяч за 11 месяцев. Производство стартовало в январе 2025 года на главном заводе марки. Модель быстро стала одной из самых востребованных в Европе. Узнайте, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
27.11.2025, 23:38
АвтоВАЗ откладывает запуск новых моделей Lada и делает ставку на Azimut
АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.Читать далее
-
27.11.2025, 22:47
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi удивила новым дизельным V6 для Q5 и A6. Мотор работает на биотопливе из отходов. В конструкции применены гибридные технологии. Производитель обещает заметное снижение выбросов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 22:26
Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с Hemi и Air Grabber выставят на аукцион
В 2026 году на аукционе Mecum появится уникальный Plymouth Road Runner 1970 года. Автомобиль выделяется редким мотором Hemi и яркой окраской FC7. Ожидается, что цена превысит 150 тысяч долларов. Эксперты считают этот экземпляр одним из лучших на рынке. Подробности о комплектации и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:18
Почти 600 тысяч долларов на восстановление Porsche 930 1977 года окупятся ли вложения
Сколько реально стоит вернуть к жизни культовый спорткар? Восстановление классических авто часто обходится дороже, чем кажется. На аукционах мы видим лишь итоговую цену, но не знаем, сколько сил и денег вложено. История одного Porsche 930 1977 года заставляет задуматься о выгоде таких инвестиций.Читать далее
-
27.11.2025, 21:03
Владелец купил новый Porsche 718 Boxster S за 8,3 млн рублей и продал через 300 км
На рынке появился почти новый Porsche 718 Boxster S с минимальным пробегом. Владелец потратил крупную сумму, но быстро расстался с машиной. Причины такого решения вызывают вопросы. Детали этой истории интригуют автолюбителей. Узнайте, что произошло на самом деле.Читать далее
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Крайслер
-
28.11.2025, 05:06
Пять причин, почему HEMI Dart Super Stock 1968 года — самый безумный маслкар Mopar
В 1968 году Dodge и Hurst выпустили уникальный HEMI Dart. Эта машина до сих пор поражает своей дерзостью. В 60-х Chrysler доминировал в дрэг-рейсинге. Как появился самый экстремальный маслкар Mopar? Почему он стал легендой? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 04:48
Skoda Elroq отмечает выпуск 100 000-го электрокара на заводе в Млада-Болеславе
Skoda удивила рынок: компактный электрокар Elroq разошелся тиражом свыше 100 тысяч за 11 месяцев. Производство стартовало в январе 2025 года на главном заводе марки. Модель быстро стала одной из самых востребованных в Европе. Узнайте, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
27.11.2025, 23:38
АвтоВАЗ откладывает запуск новых моделей Lada и делает ставку на Azimut
АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.Читать далее
-
27.11.2025, 22:47
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi удивила новым дизельным V6 для Q5 и A6. Мотор работает на биотопливе из отходов. В конструкции применены гибридные технологии. Производитель обещает заметное снижение выбросов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 22:26
Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с Hemi и Air Grabber выставят на аукцион
В 2026 году на аукционе Mecum появится уникальный Plymouth Road Runner 1970 года. Автомобиль выделяется редким мотором Hemi и яркой окраской FC7. Ожидается, что цена превысит 150 тысяч долларов. Эксперты считают этот экземпляр одним из лучших на рынке. Подробности о комплектации и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:18
Почти 600 тысяч долларов на восстановление Porsche 930 1977 года окупятся ли вложения
Сколько реально стоит вернуть к жизни культовый спорткар? Восстановление классических авто часто обходится дороже, чем кажется. На аукционах мы видим лишь итоговую цену, но не знаем, сколько сил и денег вложено. История одного Porsche 930 1977 года заставляет задуматься о выгоде таких инвестиций.Читать далее
-
27.11.2025, 21:03
Владелец купил новый Porsche 718 Boxster S за 8,3 млн рублей и продал через 300 км
На рынке появился почти новый Porsche 718 Boxster S с минимальным пробегом. Владелец потратил крупную сумму, но быстро расстался с машиной. Причины такого решения вызывают вопросы. Детали этой истории интригуют автолюбителей. Узнайте, что произошло на самом деле.Читать далее
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве