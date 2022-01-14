Почему в 2022 году большинство продолжит покупать машины с ДВС
Стоимость и разнообразие
Несмотря на появление новых моделей электромобилей, они все еще остаются достаточно дорогими для большинства. Пройдет много времени, прежде чем экономия на содержании электромобиля окупит расходы на его покупку. Кстати, всегда остается риск быстрого износа батареи, причем предельный срок ее службы точно не превысит 10 лет. А стоимость батареи будет не маленькой, это нужно учитывать.
Несмотря на то, что многие новинки этого года будут полностью электрическими, выбор вариантов моделей с ДВС по-прежнему остается более богатым. Привычные многим машины с ДВС стоят дешевле, их обслуживание проще, а в случае поломки ремонт быстрее и дешевле.
Разгон и максимальная скорость
Устройство электромотора проще, чем у ДВС, и обеспечить быстрый разгон от 0 до 100 км/ч ему легче. Зато привычные нам автомобили способны развивать большую максимальную скорость, чем электромобили. Причина в компромиссе, на который вынуждены идти производители выбирая между скоростью и пробегом на одной зарядке.
Инфраструктура и АЗС
Не везде еще распространение станций подзарядки достигло того уровня, что вы можете не обращать особого внимания на то, сколько энергии осталось в батарее. Покидая городскую черту, вы становитесь заложником запаса хода, потому что даже наличие станции подзарядки на трассе не гарантирует, что она поддерживает функцию быстрой зарядки. То есть, что вы сможете провести у «розетки» 20 минут, вместо 3 часов.
Но, нужно отметить, что средний пробег в сутки обычно не превышает 100 км, к тому же многие обладатели частных домов, которые обычно и преодолевают более значительные расстояния, давно приспособились ставить машины на зарядку на ночь.
Безусловно, развитие технологий продолжится. Возможно, уже к концу этого десятилетия проблема подзарядки исчезнет даже в маленьких населенных пунктах, а запас хода у электромобилей вырастет до 1000 км. С каждым годом будет расти ассортимент таких машин и к моменту полного отказа от ДВС каждый сможет найти то, что будет по душе. А пока у нас есть лет десять в запасе, чтобы использовать все выгоды машин с ДВС.
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