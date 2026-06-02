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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 20:32

Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины

Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины

Сколько стоит содержать старую машину в Германии и почему владельцы предпочитают избавиться от авто

Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины

В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.

В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.

В Германии все чаще можно встретить объявления «zu verschenken» — «отдам даром» — даже на автомобилях. Причина проста: содержание старой машины обходится в сумму, что продажа становится бессмысленной. Многим владельцам дешевле избавиться от авто бесплатно, чем продолжать платить за страховку, налоги и техосмотр.

Первое, что обязательно для любого автомобиля, — страховка Haftpflicht. В среднем она стоит около 258 евро в год, но для молодых или неопытных водителей эта сумма может превышать 1000 евро. Следом идет транспортный налог Kfz-Steuer, который зависит от объема двигателя, типа топлива и экологического класса. Старые дизели облагаются особенно тяжелыми платежами, а бензиновые малолитражки — чуть легче.

Еще одна статья расходов — техосмотр TÜV. В 2026 году комплексная проверка с замером выхлопа стоит 160–170 евро раз в два года. Если машина не проходит TÜV, требуются ремонт и повторная проверка, что добавляет еще 30–50 евро, не считая стоимости самих работ. Для старых авто, которые на вторичном рынке стоят 300 евро, вложения в ремонт и техосмотр просто себя не оправдывают.

В результате у многих немцев в гаражах простаивают Opel Corsa или другие малолитражки начала 2000-х. TÜV закончился, есть небольшая неисправность, и, чтобы продать машину хотя бы за пару сотен евро, нужно вложиться в ремонт. Пока авто стоит на учете, продолжают начисляться страховка и налоги. Снять с учета стоит 10–15 евро, но тогда машину нельзя вывезти на улицу или оставить на парковке — за это грозит эвакуация и дополнительные расходы.

Утилизация — еще один путь. По закону производитель обязан бесплатно принять машину на переработку, если все детали оригинальные. Но на старых авто часто стоят неоригинальные запчасти, и приходится искать место приема. Поэтому проще дать объявление на Kleinanzeigen и подождать, пока кто-то заберет машину бесплатно. На профильных автосайтах вроде mobile.de или Autoscout24 таких объявлений не найти — там минимальная цена начинается от 100 евро. А вот на досках бесплатных объявлений владелец, как правило, не хочет тратить время на продажу и готов просто избавиться от машины.

Чаще всего бесплатно авто отдают пожилые владельцы, которые перестали водить, а их дети уже ездят на других машинах. В некоторых городах Германии действует программа: пожилым людям предлагают бесплатный проездной («Deutschlandticket», 63 евро в месяц в 2026 году) в обмен на отказ от автомобиля. Например, в Леверкузене программа рассчитана на людей старше 75 лет, в Бонне — для тех, кому за 60, а в Дортмунде возрастных ограничений нет. После сдачи прав машина становится ненужной, и ее отдают по той же схеме.

Авторазборки тоже получают часть машин бесплатно по программе утилизации. Автосалоны, принимая старое авто в качестве trade-in при покупке нового, отправляют его на свалку, а не перепродают. Премия за утилизацию при покупке новой машины того же бренда может достигать 10 000 евро. Поэтому на разборку ушли даже те автомобили, которые еще могли бы ездить. Например, на крупнейшей авторазборке Kiesow в Гамбурге фара на Audi стоит 400 евро вместо 1100–1300 в магазине.

Что же представляют собой такие «бесплатные» машины? Обычно это малолитражки конца 90-х — начала 2000-х с пробегом за 200 000 км, просроченным TÜV, ржавчиной и техническими проблемами. Но двигатель заводится, коробка работает, тормоза держат. По российским меркам — рабочая машина, по немецким — обуза, требующая вложений, превышающих ее стоимость.

Основные «охотники» за такими авто — жители Германии и стран ЕС, где перегон не связан с таможней. Бесплатная машина для поляков или чехов — реальная экономия. Влияет на рынок и перепроизводство новых автомобилей, особенно электрокаров: после снижения субсидий спрос на них падает, скидки доходят до 25%. Чем дешевле новая машина, тем меньше стоит подержанный транспорт, и всё больше владельцев предпочитают просто отдать старое авто.

Если сложить все расходы, содержание даже самого простого автомобиля в Германии обойдется минимум в 1000–1500 евро в год — страхование, налоги, техосмотр, обслуживание, без учета топлива. Для тех, кто почти не пользуется машиной, это деньги на ветер. Немцы считают каждую копейку и потому массово избавляются от ненужных авто.

Интересно, что подобные меры экономии и осторожности при владении автомобилем наблюдаются и в других странах. Например, в США владельцы часто выбирают дилеров для сложного ремонта, а независимые сервисы выигрывают в скорости и цене — подробнее об этом можно узнать в материале о рынке автосервиса в США

Упомянутые марки: Opel, Audi, Volkswagen
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