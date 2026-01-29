Какие привычки за рулем приводят к ДТП — и как их избежать

29 января 2026, 17:24
Почему в городах ежедневно случаются аварии: главные ошибки водителей на дорогах
Почему в городах ежедневно случаются аварии: главные ошибки водителей на дорогах
Водители часто совершают опасные промахи в потоке. Некоторые из них приводят к серьезным последствиям. Эксперт объяснил, почему эти ошибки так распространены. Узнайте, как снизить риск аварии.
В условиях плотного городского движения даже незначительная оплошность может обернуться серьезной аварией. По информации Pravda.Ru, специалисты отмечают: большинство происшествий на улицах мегаполисов происходят из-за элементарных промахов автомобилистов.
Чаще всего к столкновениям и наездам на пешеходов приводит недостаточная концентрация внимания. Водители, уверенные в своем опыте, нередко теряют бдительность, особенно в знакомых районах. В результате они не замечают внезапных изменений ситуации - например, резкого торможения впереди идущей машины или появления человека на переходе.
Еще одна распространенная ошибка - превышение допустимой скорости. В городских условиях, где движение часто затруднено, а на дорогах много неожиданных препятствий, даже незначительное ускорение может привести к потере контроля. Водители, стремясь сэкономить несколько минут, рискуют не успеть среагировать на опасность.
Особую опасность представляет игнорирование сигналов светофора. Проезд на запрещающий свет - одна из главных причин аварий на перекрестках. В условиях интенсивного трафика у участников движения практически не остается времени для маневра, если кто-то нарушает правила.
Не менее значимым фактором риска становится использование мобильных устройств за рулем. Даже короткий разговор по телефону способен отвлечь внимание от дороги. Многие считают, что смогут быстро ответить на звонок, не снижая концентрации, однако практика показывает обратное. Использование гарнитуры или системы громкой связи помогает снизить опасность, но полностью не устраняет ее.
В зимний период ситуация на дорогах усложняется из-за погодных условий. Эксперты советуют в такие дни по возможности отказаться от поездок. Если избежать выхода на улицу не удается, важно соблюдать осторожность: избегать резких движений, выбирать безопасную скорость и внимательно следить за дорожной обстановкой.
Таким образом, большинство городских аварий можно предотвратить, если не пренебрегать базовыми правилами и сохранять максимальную концентрацию за рулем. Внимательность, соблюдение скоростного режима и отказ от использования телефона во время движения - простые, но эффективные меры, которые помогут снизить риск ДТП.
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 18:02
Мини-дом с винтажным интерьером и лестницей стал символом нового тренда в жилье
Растущие цены на недвижимость и повседневные расходы заставляют многих искать альтернативы классическим квартирам. Мини-дома становятся не просто модой, а реальным шансом для тех, кто мечтает о собственном жилье и свободе от кредитов.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 15:55
Как старый школьный автобус стал полноценным домом на колесах для семьи
В мире набирает популярность необычный тренд: списанные школьные автобусы превращают в современные дома на колесах. Молодая пара полностью переоборудовала старый автобус, создав комфортное пространство для жизни и путешествий. Разбираемся, как устроен такой автодом и почему он становится альтернативой классическим прицепам.Читать далее
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 18:02
Мини-дом с винтажным интерьером и лестницей стал символом нового тренда в жилье
Растущие цены на недвижимость и повседневные расходы заставляют многих искать альтернативы классическим квартирам. Мини-дома становятся не просто модой, а реальным шансом для тех, кто мечтает о собственном жилье и свободе от кредитов.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 15:55
Как старый школьный автобус стал полноценным домом на колесах для семьи
В мире набирает популярность необычный тренд: списанные школьные автобусы превращают в современные дома на колесах. Молодая пара полностью переоборудовала старый автобус, создав комфортное пространство для жизни и путешествий. Разбираемся, как устроен такой автодом и почему он становится альтернативой классическим прицепам.Читать далее