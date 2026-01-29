Какие привычки за рулем приводят к ДТП — и как их избежать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

29 января 2026, 17:24

Водители часто совершают опасные промахи в потоке. Некоторые из них приводят к серьезным последствиям. Эксперт объяснил, почему эти ошибки так распространены. Узнайте, как снизить риск аварии.

В условиях плотного городского движения даже незначительная оплошность может обернуться серьезной аварией. По информации Pravda.Ru, специалисты отмечают: большинство происшествий на улицах мегаполисов происходят из-за элементарных промахов автомобилистов.

Чаще всего к столкновениям и наездам на пешеходов приводит недостаточная концентрация внимания. Водители, уверенные в своем опыте, нередко теряют бдительность, особенно в знакомых районах. В результате они не замечают внезапных изменений ситуации - например, резкого торможения впереди идущей машины или появления человека на переходе.

Еще одна распространенная ошибка - превышение допустимой скорости. В городских условиях, где движение часто затруднено, а на дорогах много неожиданных препятствий, даже незначительное ускорение может привести к потере контроля. Водители, стремясь сэкономить несколько минут, рискуют не успеть среагировать на опасность.

Особую опасность представляет игнорирование сигналов светофора. Проезд на запрещающий свет - одна из главных причин аварий на перекрестках. В условиях интенсивного трафика у участников движения практически не остается времени для маневра, если кто-то нарушает правила.

Не менее значимым фактором риска становится использование мобильных устройств за рулем. Даже короткий разговор по телефону способен отвлечь внимание от дороги. Многие считают, что смогут быстро ответить на звонок, не снижая концентрации, однако практика показывает обратное. Использование гарнитуры или системы громкой связи помогает снизить опасность, но полностью не устраняет ее.

В зимний период ситуация на дорогах усложняется из-за погодных условий. Эксперты советуют в такие дни по возможности отказаться от поездок. Если избежать выхода на улицу не удается, важно соблюдать осторожность: избегать резких движений, выбирать безопасную скорость и внимательно следить за дорожной обстановкой.

Таким образом, большинство городских аварий можно предотвратить, если не пренебрегать базовыми правилами и сохранять максимальную концентрацию за рулем. Внимательность, соблюдение скоростного режима и отказ от использования телефона во время движения - простые, но эффективные меры, которые помогут снизить риск ДТП.

