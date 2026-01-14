Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 00:25

Почему в Гренландии почти не ездят на машинах и какие авто там все же встречаются

Арктические дороги: как выживают автомобили в условиях вечного льда — удивительные факты

Гренландия - страна, где дороги часто заменяет лед. Автомобили здесь редкость, а привычные маршруты проходят по воде или снегу. Узнайте, какие машины выбирают местные жители и почему автотранспорт не стал здесь массовым явлением.

Гренландия - это не просто огромный остров, а настоящий ледяной континент, где привычные для нас дороги зачастую уступают место бескрайним просторам снега и воды. Здесь, на стыке Атлантики и Арктики, автомобилизация развивается по своим, особым законам. Большая часть территории покрыта ледяным панцирем, а между городами и поселками нет привычных трасс. В таких условиях автомобиль становится скорее исключением, чем правилом.

По информации Autonews, на начало 2024 года в Гренландии проживало чуть больше 56 тысяч человек. На тысячу жителей приходится всего 126 автомобилей - это один из самых низких показателей в Скандинавии. За последние двадцать лет автопарк вырос более чем вдвое, но по меркам Европы или России это по-прежнему капля в море. Причина проста: между населенными пунктами нет дорог, а перемещаться приходится на самолетах, вертолетах или судах. Летом лодки и катера становятся основным транспортом, а зимой - собачьи упряжки и снегоходы. Даже для поездок на дачу, которые здесь часто расположены в глубине фьордов, жители выбирают водный путь.

Внутри городов ситуация немного иная. Здесь есть короткие асфальтированные участки, по которым курсируют такси и автобусы. Однако расстояния настолько малы, что многие предпочитают ходить пешком. Автомобиль в таких условиях - скорее роскошь, чем необходимость. Его содержание обходится дорого, а спрос на новые машины невелик.

Как покупают и выбирают автомобили

В Гренландии практически отсутствуют привычные дилерские центры. Большинство машин сюда попадает через частные заказы из Дании или других европейских стран. Местные жители активно пользуются онлайн-площадками, чтобы найти подходящий вариант. Официально представлены лишь несколько брендов - Toyota, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Hyundai. Их продают небольшие компании-дистрибьюторы, чаще всего в столице Нуук. В ассортименте преобладают внедорожники и фургоны, способные выдержать суровые арктические условия.

За пределами крупных городов личный транспорт встречается редко. В деревнях и на фермах автомобили - большая редкость, а их владельцы вынуждены самостоятельно решать вопросы обслуживания и ремонта. Стоимость машин здесь значительно выше, чем в Европе или России. Например, подержанный Volkswagen Passat 2008 года может стоить более миллиона рублей, что для местных жителей - серьезная сумма.

Какие машины популярны у гренландцев

На улицах городов чаще всего можно встретить автомобили европейских и японских марок. Особой популярностью пользуются модели Skoda, Volkswagen, Audi, Volvo, а также японские Mitsubishi и Toyota. Среди последних особенно востребованы Outlander и Hilux - они хорошо справляются с местными дорогами и суровым климатом. Поисковые запросы гренландцев чаще всего связаны именно с Toyota.

Новые автомобили, включая электрокары, встречаются редко. Среди них можно увидеть Volkswagen ID.4 или ID.Buzz, но такие машины - скорее исключение. Большинство автопарка составляют возрастные автомобили, которые служат своим владельцам годами. Это объясняется не только высокой стоимостью новых машин, но и сложностями с их доставкой и обслуживанием.

Альтернативные виды транспорта

В условиях короткого лета и долгой зимы гренландцы активно используют квадроциклы и снегоходы. Квадроциклы особенно востребованы в небольших поселениях и на фермах, где они незаменимы для хозяйственных нужд. Зимой на первый план выходят снегоходы, позволяющие передвигаться по бездорожью и ледяным просторам. Оба вида транспорта требуют обязательной регистрации, но на них не распространяются импортные пошлины - это сделано для поддержки местных жителей.

Для управления квадроциклом необходимы права и возраст не менее 18 лет, а вот снегоходом можно управлять без водительского удостоверения, хотя возрастные ограничения сохраняются. Такой подход делает альтернативный транспорт более доступным и востребованным, чем автомобили.

Гренландия: страна, где дороги - это лед и вода

Гренландия остается уникальным примером того, как климат и география формируют транспортные привычки. Здесь автомобиль - не символ статуса, а инструмент для решения конкретных задач. Большинство жителей обходится без личного транспорта, а привычные для нас дороги заменяют ледяные трассы, морские маршруты и снежные просторы. В таких условиях даже самый надежный внедорожник не всегда оказывается лучшим выбором.

Автомобилизация в Гренландии развивается медленно, и в ближайшие годы вряд ли изменит свой характер. Здесь по-прежнему главенствуют лодки, снегоходы и собачьи упряжки, а машины остаются на вторых ролях. Это не недостаток, а особенность жизни на краю света, где каждый километр пути - настоящее приключение.

Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen, Audi, Hyundai, Skoda, Volvo, Mitsubishi
