Квадрат вместо круга: как необычные светофоры Канады боролись за безопасность и проиграли стандартам

Почему в Канаде светофоры бывают квадратными и ромбовидными: особенности и причины

В некоторых регионах Канады светофоры имеют квадратные и ромбовидные сигналы вместо привычных круглых. Это решение связано с заботой о людях с нарушениями цветового зрения, но сегодня такие светофоры постепенно исчезают. Разбираемся, почему это важно для всех участников движения.

В некоторых регионах Канады светофоры имеют квадратные и ромбовидные сигналы вместо привычных круглых. Это решение связано с заботой о людях с нарушениями цветового зрения, но сегодня такие светофоры постепенно исчезают. Разбираемся, почему это важно для всех участников движения.

Необычные дорожные сигналы могут удивить даже опытного водителя: в некоторых провинциях, например, в Квебеке и на острове Принца Эдуарда, вместо привычных круглых огней встречаются квадратные и ромбовидные элементы. Это не просто дизайнерская прихоть, а продуманное решение, направленное на повышение безопасности людей с нарушениями цветового зрения. Такие светофоры появились ещё в 1970-х годах и стали своеобразной визитной карточкой других регионов страны.

Главная идея — сделать сигналы максимально понятными для всех. В условиях, когда светофоры располагаются горизонтально, а не вертикально, привычная логика расположения цветов теряет свою очевидность. Поэтому в Квебеке красный сигнал часто обозначают квадратом, жёлтый — ромбом, зелёный — кругом. Даже если водитель не различает цвета, форма помогает быстро сориентироваться на дороге. В некоторых районах Квебека встречались даже светофоры с двумя красными квадратами по краям, чтобы акцентировать внимание на запрете движения.

Однако с развитием транспортной системы и ростом числа туристов и приезжих необычные светофоры начали уступать место стандартным световым сигналам. Унификация стала приоритетом: стандартные формы легче воспринимаются водителями из других регионов и стран, что снижает риск ошибок и стресса на дороге. В условиях растущей мобильности это особенно важно — даже небольшая задержка в обнаружении сигнала может привести к опасной ситуации.

Тем не менее, опыт Канады показывает, что локальные решения могут быть весьма эффективными для определённых групп населения. Миллионы людей с нарушениями цветового зрения действительно выигрывают от такой системы. Но массовый транспорт требует единых стандартов, и сегодня фигурные светофоры становятся скорее редкостью, чем нормой. Это типичный пример того, как локальные инновации постепенно уступают место универсальным решениям.

Интересно, что подобные вопросы адаптации являются актуальными и для России. Например, в материале о проблемах с остановкой двигателя на светофоре разбираются разные ситуации поведения водителей и особенности эксплуатации техники. В случае с канадскими светофорами речь идет о балансе между удобствами для местных жителей и необходимостью создать общепринятые условия для всех участников движения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 8% мужчин и 0,5% женщин в мире страдают от нарушений цветового зрения, что делает эту тему универсальной для многих стран. В конце концов, необычные светофоры в Канаде – это не просто курьез, а напоминание о том, что даже привычные элементы городской среды могут измениться радикально в плане безопасности и комфорта.