Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 17:34

Почему сами китайцы выбирают Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery

В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.

В последние годы российские автосалоны буквально наводнены моделями Haval, Chery и Geely. Эти марки активно рекламируются, их автомобили всё чаще встречаются на дорогах, и у многих складывается впечатление, что именно они — флагманы китайского автопрома. Однако если заглянуть на родину этих брендов, картина окажется совсем иной: в Китае лидируют совсем другие имена.

Китайский автомобильный рынок — это среда, где конкуренция между брендами достигает максимума. Здесь работают не только местные производители, но и мировые гиганты, которые адаптируют свои модели под вкусы китайских водителей, строят современные предприятия и масштабные заводы. В результате предпочтения китайских покупателей формируются иначе, чем в России.

Haval и Chery, несмотря на узнаваемость, не входят в число наиболее продаваемых марок на внутреннем рынке КНР. Их автомобили занимают определённую нишу, но массовый покупатель всё чаще выбирает другие бренды. Особенно заметен успех Volkswagen, Toyota и BYD — именно они удерживают лидерство по продажам.

Volkswagen — настоящий ветеран китайского рынка. Немецкий концерн давно наладил местное производство, позволяющее предлагать автомобили, отвечающие самым высоким ожиданиям местных водителей. Благодаря этому Volkswagen стабильно занимает верхние строчки рейтинга продаж.

Toyota также пользуется высоким уровнем доверия у китайцев. Японские автомобили ценятся за надёжность, экономичность и обслуживание. Особенно популярны гибридные модели, ведь в мегаполисах всё больше внимания уделяют расходу топлива и экологии.

Honda сохраняет сильные позиции благодаря репутации, качественной сборке и простым, понятным технологиям. Китайский потребитель, как и в других странах, предпочитает автомобили, которые не требуют постоянных вложений и не преподносят неприятных сюрпризов.

Однако за последние годы ситуация на рынке изменилась. На первый план вышла компания BYD, которая сделала ставку на электромобили и гибриды ещё до того, как это стало мейнстримом. Сегодня BYD воспринимается как символ технологичности и современного подхода к городскому транспорту, особенно среди жителей крупных городов.

Эксперты отмечают, что именно электрификация стала главным драйвером перемен на китайском рынке. Если раньше основную долю продаж занимали бензиновые автомобили, то теперь спрос резко смещается в сторону гибридов и электрокаров. В крупных городах действуют определённые льготы, ограничения для машин с ДВС и развитая сеть зарядных устройств.

На этом фоне Haval и Chery выглядят менее уверенно, чем несколько лет назад. В России они обеспечивают успех хорошим оснащением и доступной ценой, но внутри Китая конкуренция куда жестче. Многие местные компании быстрее адаптировались к новым требованиям рынка и стали внедрять электротягу активнее.

Geely и Changan демонстрируют стабильность, но даже они не всегда входят в число абсолютных лидеров. Китайский рынок настолько насыщен, что даже успешный бренд может быстро потерять позиции, если не предложит покупателю новые технологии и решения.

Любопытно, что в России китайский автопром ассоциируется прежде всего с Haval и Chery, тогда как сами китайцы всё чаще выбирают BYD, Toyota или Volkswagen. Это связано не только с модой, но и с тем, что требования покупателей в Китае меняются очень быстро, а рынок электромобилей здесь гораздо активнее, чем в других странах.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, BYD, Toyota, Volkswagen, Honda, Changan
