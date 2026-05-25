Почему сами китайцы выбирают Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery

25 мая 2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.
В последние годы российские автосалоны буквально наводнены моделями Haval, Chery и Geely. Эти марки активно рекламируются, их автомобили всё чаще встречаются на дорогах, и у многих складывается впечатление, что именно они — флагманы китайского автопрома. Однако если заглянуть на родину этих брендов, картина окажется совсем иной: в Китае лидируют совсем другие имена.
Китайский автомобильный рынок — это среда, где конкуренция между брендами достигает максимума. Здесь работают не только местные производители, но и мировые гиганты, которые адаптируют свои модели под вкусы китайских водителей, строят современные предприятия и масштабные заводы. В результате предпочтения китайских покупателей формируются иначе, чем в России.
Haval и Chery, несмотря на узнаваемость, не входят в число наиболее продаваемых марок на внутреннем рынке КНР. Их автомобили занимают определённую нишу, но массовый покупатель всё чаще выбирает другие бренды. Особенно заметен успех Volkswagen, Toyota и BYD — именно они удерживают лидерство по продажам.
Volkswagen — настоящий ветеран китайского рынка. Немецкий концерн давно наладил местное производство, позволяющее предлагать автомобили, отвечающие самым высоким ожиданиям местных водителей. Благодаря этому Volkswagen стабильно занимает верхние строчки рейтинга продаж.
Toyota также пользуется высоким уровнем доверия у китайцев. Японские автомобили ценятся за надёжность, экономичность и обслуживание. Особенно популярны гибридные модели, ведь в мегаполисах всё больше внимания уделяют расходу топлива и экологии.
Honda сохраняет сильные позиции благодаря репутации, качественной сборке и простым, понятным технологиям. Китайский потребитель, как и в других странах, предпочитает автомобили, которые не требуют постоянных вложений и не преподносят неприятных сюрпризов.
Однако за последние годы ситуация на рынке изменилась. На первый план вышла компания BYD, которая сделала ставку на электромобили и гибриды ещё до того, как это стало мейнстримом. Сегодня BYD воспринимается как символ технологичности и современного подхода к городскому транспорту, особенно среди жителей крупных городов.
Эксперты отмечают, что именно электрификация стала главным драйвером перемен на китайском рынке. Если раньше основную долю продаж занимали бензиновые автомобили, то теперь спрос резко смещается в сторону гибридов и электрокаров. В крупных городах действуют определённые льготы, ограничения для машин с ДВС и развитая сеть зарядных устройств.
На этом фоне Haval и Chery выглядят менее уверенно, чем несколько лет назад. В России они обеспечивают успех хорошим оснащением и доступной ценой, но внутри Китая конкуренция куда жестче. Многие местные компании быстрее адаптировались к новым требованиям рынка и стали внедрять электротягу активнее.
Geely и Changan демонстрируют стабильность, но даже они не всегда входят в число абсолютных лидеров. Китайский рынок настолько насыщен, что даже успешный бренд может быстро потерять позиции, если не предложит покупателю новые технологии и решения.
Любопытно, что в России китайский автопром ассоциируется прежде всего с Haval и Chery, тогда как сами китайцы всё чаще выбирают BYD, Toyota или Volkswagen. Это связано не только с модой, но и с тем, что требования покупателей в Китае меняются очень быстро, а рынок электромобилей здесь гораздо активнее, чем в других странах.
Для тех, кто интересуется дальними поездками и комфортом, стоит обратить внимание на выбор экспертов — например, в материале о шести моделях, которые меняют представление о путешествиях на автомобиле , детально разбираются детали комфорта и технологий, которые также актуальны для выбора машины на современном рынке.
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Бид, Тойота, Фольксваген, Хонда, Чинган
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
-
25.05.2026, 16:06
АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после обновления сварочной линии
АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производства Lada Niva Legend: теперь завод способен собирать больше внедорожников за час, а качество окраски кузова заметно улучшилось. Рост спроса на модель заставил ускорить темпы. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 15:39
Четыре признака: как отличить автомобиль, собранный из двух частей
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке встречаются авто, собранные из нескольких кузовных частей. Эксперт объяснил, как не попасться на уловки продавцов и почему такие машины могут быть опасны. Какие детали выдают «конструктор» и что делать при подозрении - советы специалистов. Это важно знать каждому, кто планирует покупку с пробегом.Читать далее
-
25.05.2026, 14:59
Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга
Немецкие специалисты провели масштабные тесты кроссоверов с пробегом 100 000 км. В итоговом списке оказались как привычные фавориты, так и неожиданные аутсайдеры. Какие модели удивили надежностью, а какие разочаровали - рассказываем, почему эти результаты важны для российских водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 14:27
Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента
Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Бид, Тойота, Фольксваген, Хонда, Чинган
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
-
25.05.2026, 16:06
АвтоВАЗ увеличил выпуск Lada Niva Legend после обновления сварочной линии
АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производства Lada Niva Legend: теперь завод способен собирать больше внедорожников за час, а качество окраски кузова заметно улучшилось. Рост спроса на модель заставил ускорить темпы. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 15:53
Рынок спецтехники в России оживился: спрос растет на фоне новых правил и инвестиций
В России заметно увеличился интерес к покупке дорожно-строительной техники - как новой, так и подержанной. Эксперты отмечают: на рынок влияют не только смягчение денежно-кредитной политики, но и масштабные инфраструктурные проекты. Какие перемены ждут отрасль и что это значит для бизнеса - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 15:39
Четыре признака: как отличить автомобиль, собранный из двух частей
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке встречаются авто, собранные из нескольких кузовных частей. Эксперт объяснил, как не попасться на уловки продавцов и почему такие машины могут быть опасны. Какие детали выдают «конструктор» и что делать при подозрении - советы специалистов. Это важно знать каждому, кто планирует покупку с пробегом.Читать далее
-
25.05.2026, 14:59
Какие кроссоверы выдержали 100 000 км: неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга
Немецкие специалисты провели масштабные тесты кроссоверов с пробегом 100 000 км. В итоговом списке оказались как привычные фавориты, так и неожиданные аутсайдеры. Какие модели удивили надежностью, а какие разочаровали - рассказываем, почему эти результаты важны для российских водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 14:27
Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента
Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.05.2026, 14:12
Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой
Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее