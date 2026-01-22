Что мешает массовому строительству бетонных дорог в нашей стране — неожиданные причины

Почему в России бетонные трассы остаются редкостью - опыт США и Китая

В России бетонные трассы встречаются крайне редко. В других странах их строят гораздо чаще. Почему так сложилось и что мешает изменить ситуацию - разбираемся в деталях.

Многие автомобилисты удивляются, почему в России почти не встречаются дороги с бетонным покрытием, хотя в США и Китае такие трассы давно стали нормой. Причины этого, как сообщает njcar.ru, кроются не только в климате, но и в исторических особенностях развития дорожной отрасли, а также в экономических реалиях.

В Соединенных Штатах бетонные магистрали начали появляться еще в начале XX века. Тогда страна активно развивала транспортную сеть, и бетон быстро зарекомендовал себя как долговечный материал, способный выдерживать большие нагрузки и служить десятилетиями. В некоторых регионах, например в Техасе, такие дороги до сих пор считаются стандартом.

Китай, напротив, сделал ставку на бетон уже в конце прошлого века. В 1990-х годах стремительный рост перевозок и увеличение числа автомобилей вынудили искать более прочные решения. Асфальт не справлялся с интенсивным движением, и власти начали массово строить бетонные трассы. В результате их доля в дорожной сети страны превысила половину.

В России же исторически сложилось иначе. Здесь с самого начала предпочли асфальт, поскольку его проще и быстрее укладывать, особенно в условиях короткого теплого сезона и частых погодных изменений. Такой подход закрепился на долгие годы, и сегодня бетонные дороги занимают лишь около 2% от всей протяженности российских трасс.

Хотя в стране существуют государственные стандарты, подробно регламентирующие состав и технологию укладки бетонных покрытий, на практике этот материал используется крайне редко. Вся инфраструктура, подрядчики и техника ориентированы на асфальт, а переход на бетон требует серьезных инвестиций, новых специалистов и переобучения персонала. Для большинства компаний это слишком рискованно и затратно.

Климатические условия также вносят свою лепту. Частые перепады температур приводят к тому, что бетон расширяется и сжимается, что может вызывать трещины и разрушения, если технология нарушена. Асфальт в этом плане более гибок и проще в обслуживании, что особенно важно для регионов с суровой зимой и переменчивой погодой.

Однако холод сам по себе не является непреодолимым препятствием. В Канаде, например, успешно строят бетонные дороги, используя специальные смеси и добавки, а также тщательно исследуя грунты. Значит, дело скорее в готовности отрасли меняться, чем в климате.

Еще один важный фактор - скорость строительства и ремонта. После укладки бетона требуется несколько дней, чтобы покрытие набрало прочность, и все это время движение по дороге невозможно. Асфальтовые трассы можно открывать практически сразу после завершения работ, что критично для крупных городов с интенсивным трафиком.

Экономическая составляющая также играет не последнюю роль. Асфальт обходится дешевле, а при ограниченном бюджете и необходимости быстро сдавать объекты выбор часто делают в его пользу. К тому же, ремонт асфальтовых дорог можно проводить локально и оперативно, тогда как бетон требует полной замены поврежденных участков, что увеличивает расходы и сроки восстановления.

В итоге, несмотря на наличие всех необходимых нормативов, массовое строительство бетонных дорог в России пока остается маловероятным. Отрасль привыкла работать по старым схемам, а менять их готовы далеко не все.