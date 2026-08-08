Асфальт против бетона: почему в России упорно игнорируют мировой опыт строительства дорог

Почему в России не строят бетонные дороги, как в США и Китае

В России дороги чаще делают из асфальта. Бетон используют редко. Причины кроются в технике и затратах. Узнайте, почему выбран такой способ возведения дорог в России.

В России дороги чаще делают из асфальта. Бетон используют редко. Причины кроются в технике и затратах. Узнайте, почему выбран такой способ возведения дорог в России.

В последние годы в России при дорожном строительстве по-прежнему отдают предпочтение асфальту. Это происходит на фоне того, что в США, странах Европы и Китае активно внедряют бетонные покрытия. Такой выбор обусловлен не только разницей в цене материалов, но и сложившимися подходами к организации работ, доступной техникой и квалификацией кадров.

Асфальт позволяет завершить строительство в сжатые сроки и быстро открыть движение. Подрядчики давно освоили эту технологию, имеют необходимое оборудование и обученных рабочих. Кроме того, ремонт асфальтового полотна проводится оперативно: достаточно заменить повреждённый участок, не затрагивая всю дорогу. Это критически важно для регионов с интенсивным трафиком, где длительные простои недопустимы.

Бетонные дороги требуют принципиально иного подхода. Для их укладки необходимы специальные машины, которые равномерно распределяют смесь, формируют деформационные швы и создают идеально ровную поверхность. В России такая техника встречается редко, так как её закупка экономически оправдана лишь при больших объёмах работ. Как правило, подобное оборудование используют на аэродромах и взлётных полосах, где к прочности покрытия предъявляются повышенные требования.

По данным портала njcar.ru, строительство бетонной трассы требует серьёзных вложений уже на подготовительном этапе. Необходимо тщательно укреплять основание, доставлять тяжёлые материалы и привлекать специалистов, хорошо знакомых с технологией. После укладки бетону нужно время для набора прочности, что увеличивает сроки сдачи объекта.

Ошибки при возведении бетонных дорог могут проявиться не сразу. Внешне новое покрытие выглядит безупречно, но со временем дают о себе знать просадки, трещины или разрушения кромок. Причины обычно кроются в некачественной подготовке основания или нарушениях технологического процесса. В случае серьёзных повреждений приходится полностью демонтировать плиту, восстанавливать основу и заливать новый бетон. Такой ремонт отнимает много времени, а участок надолго перекрывается для движения.

Асфальтовое покрытие восстанавливать гораздо проще: повреждённый слой снимают и заменяют новой смесью, не затрагивая соседние участки. Российские дорожники досконально знают эту технологию, что позволяет быстро устранять дефекты. К тому же асфальт лучше переносит резкие перепады температур, характерные для нашего климата.

Переход на бетонные трассы требует не только закупки новой техники, но и переобучения персонала, а также усиленного контроля качества на каждом этапе работ. Для заказчиков это оборачивается дополнительными расходами и затягиванием сроков строительства. Именно поэтому даже на загруженных магистралях в России чаще выбирают асфальт, несмотря на то, что качественно уложенный бетон способен прослужить дольше.