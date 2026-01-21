Секретные списки: что скрывают реестры Минпромторга

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

21 января 2026, 17:42

Почему в России невозможно узнать точное число заводов по утилизации авто

В России не удается выяснить, сколько предприятий занимаются утилизацией автомобилей. Причина кроется в особенностях госреестров. Чиновники ссылаются на нормативные ограничения. Детали - в нашем материале.

Вопрос о количестве предприятий, занимающихся утилизацией автомобилей в России, неожиданно оказался без ответа. Как сообщает «Автостат», Министерство промышленности и торговли признало: точные данные о таких заводах получить невозможно. Причина - в особенностях ведения государственных реестров, которые не позволяют выделить именно этот сегмент.

Суть проблемы кроется в постановлении правительства № 2343, принятом еще в конце 2020 года. Документ регулирует лицензирование деятельности по обращению с отходами, но не предусматривает отдельной категории для заводов, специализирующихся на утилизации транспортных средств. В результате, все предприятия, работающие с отходами, оказываются в одном списке, а фильтра по автомобильной утилизации попросту нет.

Глава Минпромторга Антон Алиханов в официальном письме депутату Алексею Корниенко подтвердил: ни один из действующих реестров не позволяет точно определить, сколько в стране предприятий, занимающихся именно утилизацией автомобилей. Аналогичная ситуация и с реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Там также отсутствуют параметры, по которым можно было бы выделить такие заводы.

Интересно, что статистика по утилизации все же ведется, но только по количеству снятых с учета транспортных средств. По данным МВД, в 2024 году после утилизации с учета было снято 38 781 автомобиль. Однако эти цифры не раскрывают, сколько именно предприятий занимались этим процессом и как распределяются объемы между ними.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает: в России автомобили не выделяются в отдельную категорию отходов. Их утилизируют как обычный металлолом на общих мощностях, где перерабатывают самые разные виды отходов. Это еще больше усложняет задачу - отличить профильные заводы от универсальных невозможно.

В Минпромторге подчеркивают: все пункты утилизации обязаны иметь лицензию на работу с опасными отходами II–IV классов. Соответствующий реестр находится в открытом доступе, но его структура не позволяет понять, какие компании специализируются именно на утилизации автомобилей. Получается, что даже при желании государство не может отследить, сколько таких предприятий реально функционирует.

По информации «Автостата», проблема носит системный характер. Отсутствие четкой классификации и прозрачных критериев мешает не только контролю, но и развитию отрасли. Без точных данных невозможно оценить эффективность утилизации, а также планировать меры по поддержке или регулированию этого сегмента.

Ситуация выглядит парадоксально: с одной стороны, государство требует лицензирования и отчетности, с другой - не может собрать базовую статистику. В итоге, ни бизнес, ни общество не знают, сколько в России реально работает заводов по утилизации автомобилей. Это создает почву для домыслов и недоверия к официальным данным.

Если Вы не знали, Министерство промышленности и торговли России - ключевой орган, отвечающий за развитие промышленности, в том числе автомобильной отрасли. Ведомство занимается лицензированием, контролем и поддержкой предприятий, а также формированием нормативной базы для различных сегментов экономики. Глава министерства Антон Алиханов ранее возглавлял Калининградскую область и известен своей активной позицией по вопросам промышленной политики.

