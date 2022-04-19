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19 апреля 2022, 14:44

Почему в России растет интерес к подержанным мотоциклам

В преддверии старта очередного мотосезона освежим в памяти итоги прошлого года. Согласно данным агентства «Автостат», объем российского рынка новых мотоциклов в 2021-м составил 18,4 тыс. ед. - это на 12,6% больше, чем в 2020-м. А какова картина на середину весны текущего года?
Фото: aussiebikeloans.com.au
Почему в России растет интерес к подержанным мотоциклам
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Фото: Rosley Majid/EyeEmEyeEm

Итак, ТОП-5 брендов-лидеров в минувшем году занимал 51,4% отечественного рынка. Лидером оказался BMW с результатом 2831 мотоцикл (+27,7% к АППГ). На 2 месте, что многих удивило, индийский Bajaj (2444 ед., +28,8). Далее бренд Motoland (1856 ед.; +19,7%), Harley-Davidson (1239 ед.; +7,5%) и Racer (1095 ед.).

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Активнее всего мотоциклы продавались в Москве (3855 ед.), Московской области (2057 ед.) и Санкт-Петербурге (1361 ед.). При этом лучше всего продажи протекали во II квартале – 10 375 мотоциклов. Оно и понятно: весна, начало очередного летнего сезона и все что с этим связано.

Как сложится мотобизнес в этом году, узнаем гораздо позже, официальных данных пока что не приводится. Зато появились свежие цифры по динамике спроса на подержанную мототехнику, которая, в силу всем известных причин, будет пользоваться повышенным спросом.

Получается, одни плюсы?

 Согласно данным Авито Авто, в период с 1 по 13 апреля с.г. спрос на мотоциклы, бывшие в употреблении, вырос на 13,6% по сравнению со второй половиной марта и на 12,5% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Некоторый рост интереса к мототехнике свидетельствует о том, что в России стартовал мотосезон, а прирост в годовом измерении может указывать на то, что жители страны стали в целом чаще интересоваться покупкой мототранспорта, - отмечают эксперты Авито Авто.

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Локомотивами продаж в секторе бэушной техники вновь выступают регионы, имена которых суть те же самые, за исключением разве что Краснодара. На долю российской столицы в период с 1 по 13 апреля 2022 года пришлось 3,65% от общефедерального спроса. «Взнос» Краснодара – 2,08%, Санкт-Петербурга – 1,9%.

По словам Ильи Зарембо, руководителя проектов в Авито Авто, наш потребитель все чаще предпочитает передвигаться на мотоциклах по городу. Оно и понятно: можно объехать пробки, почти отсутствуют проблемы с парковкой, а также (что в новинку) «нарисовавшийся» дефицит и рост цен на автомобили.

Так, по данным сервиса, средняя цена подержанного мопеда или скутера на сегодняшний день составляет 42 000 рублей, средняя стоимость мотоцикла – 130 000 рублей. Невооруженным глазом видно, что это гораздо бюджетнее покупки автомобиля, даже несмотря на то, что средняя цена мопедов и скутеров с пробегом в начале апреля 2022 года стала на 27,3% выше, чем годом ранее, а средняя цена мотоциклов с пробегом увеличилась на 18,2%.

Дорожные модели в приоритете

На вопрос: «что у нас популярнее - мотоциклы или мопеды/скутеры?» ответ очевиден. На долю первых приходится 60,3% российского спроса, на долю вторых – 39,7%. При этом среди мотоциклов с пробегом наиболее востребованы дорожные модели (доля - 50,3%), средняя цена которых в настоящее время составляет 70 000 рублей.

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Далее следуют мотоциклы классов «кросс» и «эндуро» с суммарной долей 28,1% и средней стоимостью 145 000 рублей, спортивные мотоциклы (16,8%) и чопперы (3,1% спроса).

Женщины выбирают два колеса

Несмотря на то, что мотосезон в большинстве российских регионов непродолжительный, байкерское движение все же развивается. Заметной тенденцией последних лет становится пополнение байкерских рядов женщинами. Специалисты ГК «Автодом» опросили 410 клиенток отделов продаж и сервиса в возрасте от 18 до 50 лет. Им было предложено ответить на комплекс вопросов, касающихся особенностей выбора мотоцикла, его характеристик и причин, мотивирующих приобрести байк.

Оказалось, что в прошлом году количество дам, купивших новый мотоцикл, увеличилось на 20% по сравнению с 2020 годом и составило 350 человек. В общей сложности через дилерские центры компании было реализовано 1975 новых мотоциклов. Зарегистрирована прибавка и по линии подержанных мотоциклов - число женщин, купивших байк с пробегом, повысилось на 18% и составило 60 человек. Таким образом, доля женщин в общей структуре клиентов ГК, купивших мотоцикл, увеличилась с 12 до 17,2%.

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Полученные в ходе опроса данные свидетельствуют, что возраст 54% клиенток, которые приобретали мотоцикл, составляет от 18 до 30 лет. Далее следуют дамы в возрасте от 30 до 40 лет (доля - 37%) и старше 40 лет (9%). Для сравнения: в прошлом году эти показатели составляли 58%, 35% и 7% соответственно.

64% респонденток предпочитают мотоциклы BMW, считая их надежными и стильными. Чуть менее популярны австрийские байки КТМ (их выбрали 19% клиенток) и итальянские Ducati (17%) – их ценят за маневренность и управляемость. Дизайн и цвет мотоцикла для наших дам не пустые слова - этот показатель в приоритете для 26% жительниц России. Решение о выборе того или иного мотоцикла 20% респонденток принимают на основе технических характеристик и эксплуатационных качеств. Надежность мотоцикла играет значимую роль для 14% опрошенных, а по мнению 8% женщин, решение о покупке мотоцикла следует принимать исходя из его стоимости.

Женщинам нравятся мотоциклы по той простой причине, что они получают новые эмоции и заряд адреналина. Это озвучили 50% участниц исследования. 35% представительниц прекрасного пола заявили, что покупка мотоцикла позволила им путешествовать по малодоступным нетуристическим местам. 15% респонденток одними из главных оснований для покупки мотоцикла указали возможность быстрого перемещения в любых дорожных условиях вне зависимости от плотности транспортного потока и более доступные по сравнению с автомобилем парковочные места.

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