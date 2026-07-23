Почему в России растет популярность гибридных седанов

Год назад на российский рынок вышел полноприводный гибридный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION. Автомобиль доступен с двумя электромоторами суммарной мощностью 394 л.с. и бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем на 136 л.с.

По данным агентства «Автостат», в мае и июне VOYAH СТРАСТЬ / PASSION занял первое место среди всех премиальных седанов на российском рынке. Объем реализации за эти два месяца составил 399 экземпляров, а всего за полгода в России было продано 774 автомобиля этой модели.



Двигатель внутреннего сгорания у VOYAH СТРАСТЬ / PASSION не имеет механической связи с колесами, работая как генератор для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи емкостью 43 кВт*ч. Автомобиль способен преодолеть на электротяге до 200 км, а его суммарный запас хода в режиме последовательного гибрида составляет до 1000 км.



Седан оснащается адаптивной пневмоподвеской с системой автоматического управления демпфированием. Отдельная камера сканирует дорожное покрытие и определяет неровности и дефекты, за счет этого автоматически регулируется жесткость амортизаторов в режиме реального времени. Величина дорожного просвета у автомобиля в зависимости от выбранного режима меняется в диапазоне 65 мм.



Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «VOYAH Аларм-Моторс» Никита Козлов в беседе с редактором 110km.ru отметил, что седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION занимает около 20% в объеме продаж в автосалоне. «Его покупают как первый или второй автомобиль в семью и рассматривают для любых сценариев жизни. Внутреннее пространство седана создано с учетом возможностей комфорта и отдыха в салоне. Все передние и задние сиденья оснащены электрорегулировками, массажем, вентиляцией и подогревом. Причем кресло водителя регулируется в 12-ти направлениях, а переднего пассажира – в 8-ми. Правое заднее сиденье выделяется подставкой для ног с запасом пространства до 98 см. Мультимедийная система представлена тремя дисплеями на передней панели, дисплеем на центральной консоли и отдельным экраном в центральном подлокотнике заднего сидения, с помощью которого можно управлять опциями комфорта. Если водитель и пассажиры захотят отдохнуть в автомобиле, то дополнительную атмосферу им обеспечит двухсекционная панорамная крыша, площадь которой около 2,2 кв.м. При покупке седана в кредит или в лизинг доступна государственная субсидия в 925 тысяч рублей, что делает его ценообразование привлекательным для клиентов. В целом, по нашему мнению, гибридные седаны за счет своего высокого технологического оснащения могут и дальше увеличивать свою популярность в России, а преимущество будет за локализованными моделями».