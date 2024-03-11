Почему в России резко подорожали подержанные автомобили: главная причина одна

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Как рассказала порталу Naavtotrasse.ru автоэксперт Ирина Франк, больше всего прибавили автомобили покинувших наш рынок европейских, японских и корейских брендов. Подержанная иномарка стала единственной альтернативой бедно оснащенным новым «Ладам» или дорогим и пока малопонятным китайским моделям. Наиболее ощутимо подорожали подержанные машины стоимостью от 1,5 до 3,0 млн рублей. В более дешевом сегменте лидерство удерживают отечественные машины: Lada Priora, Lada Granta и Lada-2114.

Цены на вторичном рынке всегда растут вслед за ценами на новые автомобили. Такова многолетняя тенденция. Новые машины в минувшем году дорожали из-за очередного снижения курса рубля, усложнения логистики и августовского повышения ставки утильсбора. Кроме того, с 1 апреля в силу вступают обновленные правила уплаты сборов при растаможке автомобилей, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта. Они вызовут очередной виток подорожания. В первую очередь, оно затронет марки премиум-сегмента. Вслед за ними вырастут цены и на подержанные машины.

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