Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 19:04

Почему в России вырос расход топлива: главные причины и быстрые решения

Почему в России вырос расход топлива: главные причины и быстрые решения

Не тратьте лишнее: 6 технических причин перерасхода топлива, которые можно устранить за час

Почему в России вырос расход топлива: главные причины и быстрые решения

Дефицит топлива и очереди на АЗС вынуждают российских водителей искать способы экономии. Эксперты отмечают: часто причина повышенного расхода кроется в простых неисправностях, которые можно устранить самостоятельно. Разбираемся, что важно проверить в первую очередь.

Дефицит топлива и очереди на АЗС вынуждают российских водителей искать способы экономии. Эксперты отмечают: часто причина повышенного расхода кроется в простых неисправностях, которые можно устранить самостоятельно. Разбираемся, что важно проверить в первую очередь.

В условиях, когда стоимость топлива в России продолжает расти, а на заправках выстраиваются длинные очереди, вопрос экономии горючего становится особенно актуальным. Многие водители задумываются о переходе на альтернативные виды топлива или даже о покупке электромобиля, но зачастую причина перерасхода кроется в техническом состоянии самого автомобиля. Простая диагностика и своевременное обслуживание способны заметно снизить затраты на топливо.

Первое, на что стоит обратить внимание, – давление в шинах. Недостаточно накачанные покрышки увеличивают сопротивление качению, что напрямую влияет на расход. Регулярная проверка и поддержание давления на уровне, рекомендованном производителем, позволяет экономить до литра топлива на 100 километров. Некоторые водители, особенно в стандартных условиях, даже немного превышают нормативы, чтобы добиться максимальной эффективности. Однако важно помнить: выбор шин и дисков тоже играет свою роль. Тяжёлые или нештатные колёса, а также агрессивная резина могут добавить к расходу до полутора литров на сотню, особенно на внедорожниках.

Ещё один элемент, который часто недооценивают, – воздушный фильтр. При эксплуатации на пыльных дорогах он быстро забивается, и двигатель начинает «переливать» топливо, компенсируя нехватку воздуха. Производители рекомендуют менять фильтр через 5–7 тысяч километров, особенно если автомобиль часто ездит по бездорожью. Неправильно установленный или грязный фильтр – частая причина перерасхода, которую легко устранить самостоятельно.

Свечи зажигания – ещё один важный элемент. Даже если на приборной панели нет ошибок, изношенные свечи могут привести к увеличению расхода и уменьшению пробега на полном баке. Замена штатных свечей занимает не более 15 минут, но важно соблюдать осторожность при установке и правильно затягивать элементы. Неправильная установка может сократить срок службы и снова привести к проблемам.

Тормозная система тоже способна увеличить расход. Подклинивающие суппорты или закисшие направляющие не дают колодкам полностью отойти от диска, из-за чего автомобиль тратит больше энергии на движение. Обнаружить подобную неисправность можно по перегреву тормозного диска, но лучше регулярно проверять её на каждом ТО: осматривать уплотнения, смазывать подвижные элементы и следить за состоянием колодок.

Не стоит забывать и о датчике массового расхода воздуха (ДМРВ). Он находится над воздушным фильтром и со временем покрывается налётом, из-за чего передаёт неверные данные в блок управления. Это приводит к перерасходу топлива. Чистить датчик нужно аккуратно, с помощью специального средства, не прикасаясь к его чувствительным элементам руками или тряпками. Такая процедура может снизить расход на пол-литра на 100 километров.

В интернете можно встретить множество советов и «народных методов» по сокращению расходов, но практика показывает: только исправный автомобиль на штатных колёсах и с регулярным обслуживанием обычно показывает паспортные показатели. Ожидать экономии на машинах, давно не видевших сервиса, и ездить на зимней резине летом не стоит. Важно помнить, что поддержание технического состояния – самый надёжный способ сэкономить время и деньги.

В условиях, когда очередь на АЗС становится привычным явлением, а цены продолжают расти, многие ищут способы быстрее заправиться или получить льготы. Например, граждане отдельных категорий имеют право на внеочередную заправку, как описано в материале правил внеочередной заправки на АЗС

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