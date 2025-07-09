Почему в России закроется каждый десятый автосалон?
Снижение продаж новых автомобилей – главный фактор, подрывающий основу дилерского бизнеса. По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2025 года продажи новых легковых машин в стране упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество дилерских контрактов выросло почти на 20%, тогда как число физических автосалонов увеличилось всего на 2%. Особенно остро ситуация обстоит в крупных городах: например, только в Москве насчитывается 36 дилерских центров бренда Chery, что эксперты называют чрезмерным количеством даже для столицы.
Вместе с уходом части автосалонов продолжает расти средний возраст автомобилей в российском парке – сейчас он составляет 16,5 года, тогда как десять лет назад этот показатель был на уровне 12,4 года. Доля машин старше 10 лет уже достигла 72%. Если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году 80% всех легковушек в России будут старше 10 лет, из которых половина – старше 20 лет. Чтобы остановить старение парка, ежегодные продажи новых автомобилей должны составлять не менее 2,3–3 млн единиц, чего в текущем году, по оценкам РОАД, не будет даже близко.
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09.07.2025, 08:24
«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Калининградский завод «Автотор», ранее выпускавший автомобили BMW и другие иномарки по контракту, официально заявил о начале подготовки к сборке первого собственного компактного электромобиля.Читать далее
-
08.07.2025, 18:08
В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой
На российском авторынке появилось интересное предложение. В наличии у дилера обнаружился Lotus Eletre R, первый электрический кроссовер легендарной британской марки. Суперкар представлен в топовой модификации, которая поражает техническими характеристиками и ценой.Читать далее
-
08.07.2025, 16:28
Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
В Волжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным прав. Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ, лишение прав дополнили крупным штрафом.Читать далее
-
08.07.2025, 16:04
В Беларуси рассказали о парадоксе в июньских продажах новых автомобилей
По итогам первого полугодия 2025 года рынок новых автомобилей в Беларуси показал рост на 21,3%. Дилеры смогли реализовать 24 634 машины. Но в этом заслуга рекордного первого квартала. В июне рост сменился падением во всех сегментах, кроме одного.Читать далее
-
08.07.2025, 15:13
В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
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