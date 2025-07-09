Почему в России закроется каждый десятый автосалон?

Ранее мы писали Петербург теряет дилеров китайских автобрендов Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными ... Читать далее

Продолжающийся спад авторынка, высокие ставки по автокредитам и внутренняя конкуренция между самими автосалонами неминуемо приведут к уходу части игроков. Президент РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что особенно сложно дилерам сохранить рентабельность из-за плотной застройки дилерских сетей одной марки в отдельных регионах, пишут «Известия»

Снижение продаж новых автомобилей – главный фактор, подрывающий основу дилерского бизнеса. По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2025 года продажи новых легковых машин в стране упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество дилерских контрактов выросло почти на 20%, тогда как число физических автосалонов увеличилось всего на 2%. Особенно остро ситуация обстоит в крупных городах: например, только в Москве насчитывается 36 дилерских центров бренда Chery, что эксперты называют чрезмерным количеством даже для столицы.

Фото: 110km.ru

Ранее мы писали Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось? По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей ... Читать далее

Вместе с уходом части автосалонов продолжает расти средний возраст автомобилей в российском парке – сейчас он составляет 16,5 года, тогда как десять лет назад этот показатель был на уровне 12,4 года. Доля машин старше 10 лет уже достигла 72%. Если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году 80% всех легковушек в России будут старше 10 лет, из которых половина – старше 20 лет. Чтобы остановить старение парка, ежегодные продажи новых автомобилей должны составлять не менее 2,3–3 млн единиц, чего в текущем году, по оценкам РОАД, не будет даже близко.

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