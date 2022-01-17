Почему в самолетах кресла синего цвета?
Авиаперелеты – это стресс
Нужно успеть в аэропорт до начала регистрации и не забыть взять все необходимое. А если рейс перенесут и придется сидеть в аэропорту полдня? Согласитесь, это не самые умиротворяющие мысли, но они часто сопровождают пассажиров авиалайнеров. И это не говоря об аэрофобии, которой в той или иной форме страдают многие. Помимо этого, мы беспокоимся о багаже – не потеряют ли наш чемодан, не сломается ли он при погрузке или выгрузке. В общем уровень стресса в полете может быть очень высоким. Чтобы избежать этого, авиакомпании всего мира стремятся использовать любые допустимые средства для успокоения пассажиров.
Цветовые решения и влияние на психику
Мы по-разному реагируем на различные цвета и их сочетания. Оттенки красного, к примеру, ассоциируются с опасностью и запретом. Например, в природе растения и животные с такой окраской часто бывают ядовитыми.
Желтые цвета могут вызывать чувство настороженности и тревоги, они не ассоциируются с непосредственной опасностью, но предупреждают о ее вероятности.
Синие и зеленые цвета являются самыми естественными, привычными и умиротворяющими. Они ассоциируются со спокойствием, тишиной леса, отдыхом, прохладой реки и свежестью. Синий также многие воспринимают, как цвет чистоты, потому что вода для нас тоже связана с синим цветом.
Таким образом сине-зеленые оттенки в отделке салона самолета выбраны не случайно, они призваны погасить стресс у пассажиров. Кстати, лет 40 назад авиакомпании стали ставить кресла с красной обивкой, но в итоге заменили ее на синюю, поскольку отмечалось, что у пассажиров в красных салонах вырос уровень агрессии во время полета.
Что ждет нас в будущем
Уже сейчас идет активная разработка самолетов на электроэнергии и водородных топливных элементах. И если последние ожидаются в коммерческой авиации лет через 20, то первые самолеты с электроприводом могут появиться на маршрутах уже в этом десятилетии!
Пока прототипы экологических самолетов с нулевым выбросом больше напоминают футуристические звездолеты, но одно почти несомненно – в их салонах по-прежнему будут использоваться успокаивающие оттенки цветов: синие и зеленые.
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