Почему в советских автомобилях не было кондиционеров: три версии
Первая версия
Считается, что в Советском Союзе попросту не умели делать автокондиционеры. Только вот мнение это – ошибочно. В советских машинах для высоких руководителей кондиционеры были! Например, в том же правительством лимузине «ЗиЛ-111А», производство которого началось в 1959 году, кондиционер присутствовал.
Есть, впрочем, и немного другая теория: возможно, такие «охладители» советского производства были очень проблемными – дорогими, ненадёжными и сложными в ремонте. Партийную элиту всё это не волновало, а вот для рядовых граждан в советских условиях стало бы серьёзной проблемой. Поставили бы кондиционеры на поток – и они стали бы массово выходить из строя. А запчасти стоили бы слишком дорого, и достать их тогда, скорее всего, было бы очень сложно, ведь наверняка сразу же возник бы катастрофический дефицит. Да и вообще, подавляющее большинство населения заплатить за машину, оснащённую таким чудом техники, не смогло бы изначально: цена увеличилась бы слишком сильно.
Версия вторая
Простая, логичная и вполне очевидная. Советским автопроизводителям просто не было смысла напрягаться и осваивать новые технологии. Конкуренция отсутствовала. Тем гражданам, которые могли позволить себе автомобиль, приходилось ждать своей очереди на его приобретение, и иногда это ожидание длилось много лет! А зачем что-то улучшать и тратить ресурсы, если потребители точно заберут товар и так?
Третья версия
Известно, что в СССР присутствовали некоторые искусственные ограничения для граждан, которые умудрялись заработать более-менее приличные деньги. Например, нельзя было построить частный дом больше определённой площади. Вероятно, подобные лимиты выполняли, в частности, психологические функции. Чем лучше живёт гражданин – тем большего ему хочется. При достижении определённого уровня комфорта, человек вполне мог начать активно задумываться о некоторых «политически вредных» вещах. Было бы гораздо удобнее, если бы подавляющее большинство жило в простых и примерно одинаковых условиях и думало не об улучшении качества своего быта, а, например, о так называемом перевыполнении плана.
В общем, слишком много удобств советским людям просто не полагалось. И, возможно, кондиционеров в советских авто не было именно по этой причине. А то, знаете ли, сегодня им автокондиционер подавай, а завтра они посудомоечную машину домой попросят. А послезавтра что? За границу отдохнуть поехать? В общем, вы поняли. Стоит ли воспринимать эту точку зрения всерьёз или же к ней нужно отнестись как к надуманной теории заговора – решайте сами.
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