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Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 16:48

Почему в СССР автомобили дорожали быстрее, чем росли сбережения граждан

Почему в СССР автомобили дорожали быстрее, чем росли сбережения граждан

Что объяснил эксперт о выгоде покупки авто в СССР и почему это было разумным вложением

Почему в СССР автомобили дорожали быстрее, чем росли сбережения граждан

Мало кто задумывается, что в советское время покупка машины могла оказаться выгоднее хранения денег в сберкассе. Эксперты отмечают: рост цен на автомобили опережал доходность вкладов, а дефицит делал авто настоящим капиталом. Почему это важно знать сейчас - разбираемся в деталях.

Мало кто задумывается, что в советское время покупка машины могла оказаться выгоднее хранения денег в сберкассе. Эксперты отмечают: рост цен на автомобили опережал доходность вкладов, а дефицит делал авто настоящим капиталом. Почему это важно знать сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей история советского автопарка - не просто ностальгия, а наглядный пример того, как экономические реалии влияли на повседневные решения. В СССР автомобиль был не только средством передвижения, но и своеобразным финансовым инструментом, который позволял сохранить и даже приумножить накопления. В условиях, когда инфляция была скрытой, а товары - в дефиците, покупка машины становилась стратегическим шагом для многих семей.

Как отмечает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин, в советские годы вложения в автомобиль зачастую оказывались выгоднее, чем хранение денег на сберегательном счете. Причина проста - стоимость машин росла скачкообразно, особенно после пересмотра государственных цен. Например, в 1979 году ВАЗ-2106 подорожал с 7900 до 9600 рублей, а ГАЗ-24 - с 9150 до 15 000 рублей. Те, кто долго копил, рисковали остаться ни с чем: накопленные средства обесценивались, а желанная покупка становилась недоступной.

Дефицит автомобилей в СССР был настолько ощутим, что приобретенная машина сразу становилась предметом зависти и символом достатка. В условиях ограниченного ассортимента товаров и низких процентных ставок по вкладам (около 2% годовых), вложения в автомобиль выглядели куда привлекательнее. Машина могла не только сохранить свою стоимость, но и подорожать на 20% и более, что делало ее своеобразной «тихой гаванью» для сбережений. По словам Колодочкина, многие рассматривали покупку «Волги» или «Жигуля» как событие всей жизни, а не просто очередную трату.

Интересно, что в советской экономике автомобиль конкурировал по значимости разве что с кооперативной квартирой. Каждая новая модель стоила дороже предыдущей, а сам факт обладания машиной подчеркивал статус владельца. Люди не задумывались о том, что техника может устареть или выйти из строя - главное было успеть купить до очередного скачка цен. В этом контексте автомобиль становился не только транспортом, но и долгосрочным вложением, которое можно было использовать десятилетиями.

Современные эксперты отмечают, что подобная логика инвестирования в материальные ценности характерна для эпох дефицита и нестабильности. В условиях, когда выбор товаров ограничен, а финансовые инструменты не приносят ощутимого дохода, люди склонны вкладываться в то, что можно потрогать руками. Кстати, похожий подход к сохранению ценности проявляется и сегодня, когда россияне выбирают между покупкой автомобиля и другими способами вложения средств. Важно помнить, что в советское время автомобиль был не только средством передвижения, но и своеобразной «валютой» внутри страны.

В качестве дополнительного контекста стоит отметить, что привычки и стратегии советских автомобилистов иногда находят отражение и в современных реалиях. Например, многие до сих пор предпочитают вкладываться в материальные активы, опасаясь инфляции и нестабильности. А вот привычки, связанные с эксплуатацией авто, могут привести к неожиданным последствиям: например, некоторые действия на заправке способны навредить автомобилю, что подтверждают эксперты.

Если подытожить, то советский опыт показывает: в условиях ограниченного выбора и нестабильных цен материальные ценности, такие как автомобиль, могут стать не только символом успеха, но и реальным способом сохранить капитал. Это объясняет, почему для многих семей покупка машины была событием, сравнимым с приобретением жилья. Важно учитывать, что подобные решения были продиктованы не только желанием комфорта, но и прагматичным расчетом - ведь в СССР автомобиль был не просто роскошью, а настоящей инвестицией.

Упомянутые модели: ГАЗ 24 Волга, ВАЗ (Lada) 2106 (от 60 000 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ, ВАЗ (Lada)
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