Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 09:37

Почему в СССР «Жигули» стали символом успеха и вытеснили «Москвич»

Советский автоспор: что делало ВАЗ престижнее — неожиданные детали

В СССР спорили, какая машина круче - «Жигули» или «Москвич». ВАЗ быстро стал мечтой для многих. Почему именно эти авто считались признаком статуса? Внутри - неожиданные детали и сравнения. История, которая до сих пор вызывает споры.

В советские годы автомобили были не просто средством передвижения — они стали настоящим символом успеха. В стране, где всё иностранное было эталоном традиционного качества, появление «Жигулей» стало настоящим прорывом. Эти машины, собранные на базе итальянского Fiat, быстро покорили сердца автолюбителей и вытеснили с пьедестала привычные «Москвичи».

До 1970 года на дорогах СССР доминировали «Победы», «Волги», «Запорожцы», «Луазы» и, конечно, «Москвичи». Последние выпускались на двух заводах - в Москве и Ижевске. Особенно интересными были модели «Москвич-408» и «Москвич-412». Они считались современными, и их ремонт не требовал особых усилий — запчасти доступны, а конструкция проста. Однако частные поломки и необходимость постоянного обслуживания иногда утомляли владельцев.

Ситуация изменилась, когда на рынок вышли «Жигули». Люди выстраивались в очередь на заводах, чтобы получить заветный автомобиль. Машины были доступны по разнарядке: соответственно, инженерам, директорам. Многие уезжали на Север, чтобы заработать на новую машину за несколько лет. ВАЗ-2103 стоил 7300 рублей, ВАЗ-21011 - 6300, базовая «копейка» обошлась в 5700 рублей. На вторичном рынке пятилетний ВАЗ-2101 можно было найти за 5000 рублей — почти как новый.

Что же так привлекало в «Жигулях»? Прежде всего - современный дизайн и богатый интерьер. В салоне были часы, радиоприемник, панель приборов выглядела куда солиднее, чем у конкурентов. Машина разгонялась до сотни за 22 секунды, а максимальная скорость доходила до 150 км/ч. Для советских дорог этого было более чем достаточно.

Двигатель «копейки» выдавал 64 лошадиные силы и был адаптирован под отечественные условия. В отличие от «Москвича», «Жигули» требовали ремонта реже, но с запчастями возникали проблемы — особенно не хватало шаровых опор, деталей карбюратора и тормозных колодок. Этот недостаток обыгрывался даже в популярных фильмах того времени.

Когда на рынке появился ВАЗ-2106, его сразу начали сравнивать с люксовым «Москвичом» — АЗЛК-2140-117 «Москвич SL». Но «шестёрка» оказалась технологичнее и мощнее, а появление подголовников стало настоящей сенсацией среди автолюбителей.

ВАЗовская «классика» уверенно конкурировала с продукцией московского и ижевского заводов. Качество первых копеек, собранных под контролем итальянских специалистов, до сих пор вызывают воспоминания с ностальгией. Внешний вид, комфорт и технические решения сделали «Жигули» желанными для приобретения не только в СССР. В итоге именно «Жигули» стали символом успеха и мечтой миллионов советских граждан. 

Упомянутые марки: Москвич, ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Moskvich, Лада

