Как суровые морозы и отсутствие химии влияли на состояние автомобилей в советское время

23 декабря 2025, 11:46
Почему в СССР зимой не применяли агрессивные реагенты и не было зимних шин
Узнайте, почему в советские годы не использовали современные реагенты. Разберемся, как это отражалось на состоянии машин. Поймем, почему зимние шины появились только к концу 80-х.
Сегодня многие автомобилисты винят дорожные реагенты в ускоренной коррозии кузова. Современные смеси действительно способны проникать в самые труднодоступные места, разрушая металл и лакокрасочное покрытие. Однако в советские времена, когда антикоррозийная защита была минимальной, массового ржавления машин практически не наблюдалось.
В СССР подход к зимнему содержанию дорог был иным. Как сообщает njcar.ru, в большинстве регионов страны зимы отличались суровостью, а температура часто опускалась до -25...-40 градусов. В таких условиях химические реагенты попросту теряли эффективность. Использовать их было нецелесообразно: они не справлялись со льдом и снегом, а затраты на закупку и доставку были бы неоправданно высокими.
Вместо этого коммунальные службы делали ставку на механическую очистку. Снег убирали с помощью техники, а для повышения сцепления на обледенелых участках применяли песок или золу. Позднее стали использовать смесь из песка и небольшого количества соли - примерно 10%. Такой состав не наносил серьезного вреда металлу, а его абразивные свойства помогали бороться с гололедом.
Современные реагенты, особенно жидкие, отличаются высокой проникающей способностью. Они не задерживаются на поверхности, а попадают под пластиковые элементы, в швы и скрытые полости. Именно там начинается ускоренное разрушение кузова. В советское время подобной проблемы не существовало: химия использовалась точечно и в минимальных объемах, поэтому даже неоцинкованные кузова сохраняли прочность дольше.
Еще одна особенность советской эпохи - отсутствие зимних шин. До конца 1980-х годов автомобили комплектовались универсальными покрышками, рассчитанными на круглогодичную эксплуатацию. В особо сложных условиях водители устанавливали цепи противоскольжения. Движение зимой было медленным, а плотность транспорта - низкой, что снижало риск аварий.
Таким образом, сочетание сурового климата, механической уборки и минимального применения соли позволило сохранить автомобили в лучшем состоянии. Массовой коррозии не возникало, несмотря на слабую защиту кузова. Современные методы борьбы с гололедом эффективнее, но их побочный эффект - ускоренное старение автомобилей.
